تكلفة مالية "هائلة" سيدفعها ماكس فيرستابن بعد نجاحه الساحق في موسم 2203

سيضطر فيرستابن لدفع 1.2 مليون يورو لقاء رخصة القيادة الخاصة، والتي يحتاجها للمنافسة الموسم المقبل.

وكان بطل العالم قد أحرز الفوز بـ 19 سباقاً في موسم 2023، حيث إن تكاليف الرخصة تزداد مع كل نقطة يسجلها السائق، وذلك ما يؤدي إلى تكاليف هائلة.

لكن من حسن حظ فيرستابن فإن هذه التكلفة الضخمة سيدفعها الفريق، حيث قال: "الفريق سيدفعها، لحسن الحظ".

وأكمل في تصريح لقناة "فيابلاي" الهولندية: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك معيار طبيعي لذلك. لكن كما تعلمون، أمور مثل هذه مكتوبة في القوانين، ولا أعتقد أن أحداً توقع تسجيل مثل هذا الكم من النقاط (لسائق واحد)".

وتعتبر ريد بُل الفريق الوحيد الذي أكد أنه سيدفع تكاليف رخصة القيادة لسائقه، إذ من غير المعلوم إن كانت ستدفع تكاليف رخصة زميله سيرجيو بيريز، أو إن كان بقية السائقين سيدفعوا تكاليفهم بأنفسهم

يشار إلى أن فيرستابن سجل 575 نقطة في موسم 2023، وهو أكثر مجموع سجله أي سائق في التاريخ. لكن هذا أدى إلى تكاليف ضخمة كي يتمكن من المشاركة العام المقبل.

وكان الهولندي قد وصف تلك التكاليف "بغير المعقولة"، حيث قال: "لا أعتقد أنه من المناسب دفع مثل هذا المبلغ. وهذا ليس هو الحال في الرياضات الأخرى. كما أن أعداد السباقات في تزايد مستمر".

ما هي رخصة القيادة الخاصة "سوبرلايسنس"؟

هي أعلى أنواع رخص القيادة في العالم، وتعتبر من المتطلبات الضرورية لأي سائق كي يدخل منافسات الفورمولا واحد. وينالها السائقون من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

وتم تقديمها للمرة الأولى في تسعينات القرن الماضي، لكن في 2015، تمت إضافة شرط العمر وذلك بعد مشاركة فيرستابن للمرة الأولى في ذلك العام بعمر 17 عاماً و166 يوماً، وحينها تمت إضافة هذا الشرط بناء على دواعي السلامة وقلة الخبرة.

تصوير: صور ساتون ماكس فيرستابن، تورو روسو

كيف يتم الحصول على رخصة القيادة الخاصة؟

يجب على السائق إكمال متطلبات معينة كي يحصل على الرخصة، بما في ذلك أن يكون بعمر 18 عاماً على الأقل للمشاركة في الفورمولا واحد، وأن يحمل رخصة مناسبة لاجتياز اختبار "فيا" فيما يتعلق باللوائح الرياضية والقوانين.

ما هي تكلفة رخصة القيادة الخاصة؟

التكاليف الإلزامية لرخصة القيادة الخاصة هي 10.400 يورو، يتوجب على جميع السائقين دفعها لضمان مشاركتهم في الموسم التالي. وهناك تكاليف إضافية 2.100 يورو عن كل نقطة مسجلة خلال الموسم.

كم يتوجب على فيرستابن دفعه لقاء رخصته لموسم 2024؟

سجل فيرستابن 575 نقطة لموسم 2023 وذلك ما يعني مبلغاً هائلاً كتكاليف يتوجب دفعها. حيث وصلت إلى 1.217.900 يورو.

كم سيدفع سائقو الفورمولا واحد لقاء رخص قيادتهم لموسم 2024؟

هذه قائمة بالمبالغ التي سيدفعها كل سائق في الموسم المقبل: