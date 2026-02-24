أطلقت جائزة أستراليا الكبرى اسم المنعطف السادس تكريمًا للورا مولر، مهندسة سباق إستيبان أوكون في فريق هاس، وهانا شميتز مسؤولة استراتيجية التسابق لدى ريد بُل ريسينغ.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مبادرة "في المنعطف الخاص بها (إن هير كورنر)" بالشراكة مع مهندسو أستراليا وشركة جائزة أستراليا الكبرى، احتفاءً بـ اليوم العالمي للمرأة.

وقد بدأت شميتز العمل مع ريد بُل في عام 2009 كمهندسة نماذج واستراتيجية، قبل أن تتولى في 2011 دور مهندسة استراتيجية أولى، ثم تمت ترقيتها إلى كبيرة مهندسي الاستراتيجية في 2021. وتُعد البالغة من العمر 40 عامًا واحدة من 11 امرأة فقط صعدن إلى منصة التتويج في الفورمولا 1 لتسلّم كأس الصانعين.

وقالت شميتز عن دورها: "أنا أعشق عملي حقًا، وإذا كان لديك امتياز اختيار ما تريد القيام به، فتأكد من أنه الدور المناسب لك. كنت دائمًا فضولية حول كيفية عمل الأشياء، وكنت أحب السيارات. في المدرسة حصلت على دعم وتشجيع مذهلين من معلميّ الذين فتحوا عيني على عالم الهندسة، وكانوا مصدر إلهامي".

وأضافت: "بالنسبة لي كان شرفًا كبيرًا تمثيل الفريق على منصة التتويج. في قطر الموسم الماضي كان الأمر مذهلًا، إذ كنا في صراع على لقب بطولة السائقين، ومشاهدة كيفية اتحاد الجميع كفريق كانت تجربة خاصة جدًا".

في المقابل، انضمت مولر إلى هاس في عام 2022 ضمن قسم جهاز المحاكاة قبل أن تتدرج في أدوار داعمة خلال السباقات. وفي عام 2024 شغلت منصب مهندسة الأداء، قبل أن تتولى دور مهندسة سباق أوكون في 2025.

لورا مولر، مهندسة سباقات هاس الصورة من قبل: صور غيتي

"مبادرة ’إن هير كورنر‘ تروّج لأهمية فكرة ’إذا استطعت رؤيته يمكنك أن تصبحيه‘، لذا فإن تسليط الضوء على إنجازات النساء في الهندسة أمر رائع" قالت المهندسة الألمانية.

وأكملت: "أن أكون جزءًا من هذا التكريم في وقت مبكر جدًا من مسيرتي في الفورمولا 1 هو شرف كبير، وآمل أن يُلهم الفتيات والشباب لمتابعة مسيرة مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من المهم الاعتراف بإنجازات النساء في رياضة المحركات حتى الآن، ومن الرائع أن أكون إلى جانب هانا في هذا التكريم".

من جهتها، عقّبت كاثرين ريتشاردز، كبيرة المهندسين في اتحاد مهندسي أستراليا، قائلة: "نفخر بالشراكة مع شركة جائزة أستراليا الكبرى لإطلاق مبادرة ’إن هير كورنر‘ وإطلاق اسم امرأتين تسهمان حاليًا في تشكيل ملامح الفورمولا 1 على أحد أشهر المنعطفات في إحدى أيقونات الحلبات العالمية. تحتفي ’إن هير كورنر‘ بالموهبة والقيادة والطموح لمهندستين تعيدان تعريف الممكن، ليس فقط في الفورمولا 1، بل عبر الهندسة والتكنولوجيا وقطاع الأعمال".