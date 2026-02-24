تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

دومينيكالي يشرح ما الذي يمكن لآبل تقديمه للفورمولا 1 ولم تستطع "إي اس بي ان" فعله

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
دومينيكالي يشرح ما الذي يمكن لآبل تقديمه للفورمولا 1 ولم تستطع "إي اس بي ان" فعله

تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو

تكريم هانا شميتز ولورا مولر في حلبة ألبرت بارك مع إعادة تسمية المنعطف السادس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تكريم هانا شميتز ولورا مولر في حلبة ألبرت بارك مع إعادة تسمية المنعطف السادس

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
يوس فيرستابن: أداء ريد بُل "مبشّر"

راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
راسل يعتقد أن الفارق مع ريد بُل يتقلّص

هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"

فورمولا 1
فورمولا 1
هاميلتون في رسالة واضحة: "لن أذهب إلى أي مكان!"
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

تكريم هانا شميتز ولورا مولر في حلبة ألبرت بارك مع إعادة تسمية المنعطف السادس

قامت جائزة أستراليا الكبرى بإعادة تسمية المنعطف السادس في حلبة ألبرت بارك تكريمًا للمهندستين لورا مولر وهانا شميتز ضمن مبادرة "في المنعطف الخاص بها".

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
هانا شميتز، ريد بُل

هانا شميتز، ريد بُل

الصورة من قبل: لارس بارون

أطلقت جائزة أستراليا الكبرى اسم المنعطف السادس تكريمًا للورا مولر، مهندسة سباق إستيبان أوكون في فريق هاس، وهانا شميتز مسؤولة استراتيجية التسابق لدى ريد بُل ريسينغ.

وجاءت هذه الخطوة ضمن مبادرة "في المنعطف الخاص بها (إن هير كورنر)" بالشراكة مع مهندسو أستراليا وشركة جائزة أستراليا الكبرى، احتفاءً بـ اليوم العالمي للمرأة.

وقد بدأت شميتز العمل مع ريد بُل في عام 2009 كمهندسة نماذج واستراتيجية، قبل أن تتولى في 2011 دور مهندسة استراتيجية أولى، ثم تمت ترقيتها إلى كبيرة مهندسي الاستراتيجية في 2021. وتُعد البالغة من العمر 40 عامًا واحدة من 11 امرأة فقط صعدن إلى منصة التتويج في الفورمولا 1 لتسلّم كأس الصانعين.

وقالت شميتز عن دورها: "أنا أعشق عملي حقًا، وإذا كان لديك امتياز اختيار ما تريد القيام به، فتأكد من أنه الدور المناسب لك. كنت دائمًا فضولية حول كيفية عمل الأشياء، وكنت أحب السيارات. في المدرسة حصلت على دعم وتشجيع مذهلين من معلميّ الذين فتحوا عيني على عالم الهندسة، وكانوا مصدر إلهامي".

وأضافت: "بالنسبة لي كان شرفًا كبيرًا تمثيل الفريق على منصة التتويج. في قطر الموسم الماضي كان الأمر مذهلًا، إذ كنا في صراع على لقب بطولة السائقين، ومشاهدة كيفية اتحاد الجميع كفريق كانت تجربة خاصة جدًا".

في المقابل، انضمت مولر إلى هاس في عام 2022 ضمن قسم جهاز المحاكاة قبل أن تتدرج في أدوار داعمة خلال السباقات. وفي عام 2024 شغلت منصب مهندسة الأداء، قبل أن تتولى دور مهندسة سباق أوكون في 2025.

لورا مولر، مهندسة سباقات هاس

لورا مولر، مهندسة سباقات هاس

الصورة من قبل: صور غيتي

"مبادرة ’إن هير كورنر‘ تروّج لأهمية فكرة ’إذا استطعت رؤيته يمكنك أن تصبحيه‘، لذا فإن تسليط الضوء على إنجازات النساء في الهندسة أمر رائع" قالت المهندسة الألمانية.

وأكملت: "أن أكون جزءًا من هذا التكريم في وقت مبكر جدًا من مسيرتي في الفورمولا 1 هو شرف كبير، وآمل أن يُلهم الفتيات والشباب لمتابعة مسيرة مهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. من المهم الاعتراف بإنجازات النساء في رياضة المحركات حتى الآن، ومن الرائع أن أكون إلى جانب هانا في هذا التكريم".

من جهتها، عقّبت كاثرين ريتشاردز، كبيرة المهندسين في اتحاد مهندسي أستراليا، قائلة: "نفخر بالشراكة مع شركة جائزة أستراليا الكبرى لإطلاق مبادرة ’إن هير كورنر‘ وإطلاق اسم امرأتين تسهمان حاليًا في تشكيل ملامح الفورمولا 1 على أحد أشهر المنعطفات في إحدى أيقونات الحلبات العالمية. تحتفي ’إن هير كورنر‘ بالموهبة والقيادة والطموح لمهندستين تعيدان تعريف الممكن، ليس فقط في الفورمولا 1، بل عبر الهندسة والتكنولوجيا وقطاع الأعمال".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!
المقال التالي تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري: انطلاقات فورمولا 1 في 2026 ستكون أصعب على كل الأصعدة

أحدث الأخبار

دومينيكالي يشرح ما الذي يمكن لآبل تقديمه للفورمولا 1 ولم تستطع "إي اس بي ان" فعله

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
دومينيكالي يشرح ما الذي يمكن لآبل تقديمه للفورمولا 1 ولم تستطع "إي اس بي ان" فعله

تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تسونودا ينجو بعد اشتعال النيران في سيارة ريد بُل خلال حدث استعراضي في سان فرانسيسكو

تكريم هانا شميتز ولورا مولر في حلبة ألبرت بارك مع إعادة تسمية المنعطف السادس

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تكريم هانا شميتز ولورا مولر في حلبة ألبرت بارك مع إعادة تسمية المنعطف السادس

لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
لقد توقعنا ترتيب بطولة الفورمولا 1 لموسم 2026!

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد