تكريم كولومبو مصوّر فيراري الأسطوري بوسام من مرتبة فارس في إيطاليا

كولومبو من مدينة مونزا الإيطالية، وقد بدأ شغفه بالتصور الفوتوغرافي لرياضة السيارات منذ 1951 عن طريق والده، الذي كان متابعاً وفياً لأساطير أمثال فانجيو وأسكاري على الحلبة القريبة من المنزل، والتي تستضيف جائزة إيطاليا الكبرى. وكان يمتلك أستديو تصوير على بعد مئات الأمتار فقط من مدخل الحلبة.

وعمل للكثير من السنوات كمصور لدى إنزو فيراري، حيث التقط صوراً لا تحصى لما يجري خلف الكواليس، إضافة إلى مجريات الأحداث على الحلبة، ومنذ 1988 واصل إيركول تزويد السكوديريا بالصور من جائزة الفورمولا واحد الكبرى.

في 2018، بات أرشيفه يمثل المجموعة الخاصة الأكبر في العالم لصور فيراري، حيث تمّ الاستحواذ عليها من قبل شبكة موتورسبورت لتصبح جزءاً من مجموعة "صور موتورسبورت"، إلى جانب أعمال راينر شليغلمش، لات، سوتون وجورجيو بيولا.

حيث قال كولومبو: "يشرّفني مثل هذا التكريم غير المتوقع. أنا مجرد شخص عادي عمل على مدار ستين عاماً ولطالما كان عمله يمثل شغفه والتزامه. عملي احتفالٌ بالعالم الرائع للسيارات وسباقاتها. أنا فخور بصوري التي ستستمر في المستقبل وتقصّ الروايات التي التقطتها عدساتي".

وأكمل: "لا بدّ لك من التحلي بالفضول كي تكون مصوراً فوتوغرافياً. عليك التقاط اللحظات التي تراها هامة. الصورة المناسبة، إن التقطت جيداً، تكون مثالية، ولا ضرورة لشرحها فهي تخبرك تماماً بما يجري".

جوان فيلنوف، إنزو فيراري وجيل فيلنوف في مودينا تصوير: إيركول كولومبو

الصورة المفضلة لدى إيركول من بين الملايين التي التقطها، تلك التي تعود إلى عام 1980 مع إنزو فيراري وسائقه جيل فيلنوف، الذي كان يعتبره بمثابة ابنه.

"كنا في كاسينالبو، قريباً من مودينا، وخلال المؤتمر الصحفي لعرض فريق الموسم المقبل. وفي اليوم السباق، خلال جائزة إيطاليا الكبرى، عانى جيل فيلنوف من حادث عنيف. وصل متأخراً بعد أن كان في المستشفى لإجراء الصور الشعاعية" قال إيركول متذكراً.

وأكمل: "ومع اقترابه من فيراري ليلقي التحية عليه، صافحه. وكان هناك مصوران آخران، لكنني لم ألتقط صوراً في تلك اللحظة لأنني لم أشعر بأنه وقت مناسب بعد. من ثم جذبه إنزو نحوه وقبّله. التقطتُ تلك اللحظة بينما لم يكن الآخران جاهزين بعد. أحبّ إنزو فيراري هذه الصورة كثيراً، حتى أنه طلب نسخة منها. أخذتها له شخصياً ووقّع نسخة منها لي".

يشار إلى أنه تم إخطار إيركول بالتكريم من خلال رسالة، لكن حفل التكريم وتقليد الوسام سيتم تأجيله إلى موعد آخر وذلك مراعاةً لقوانين العزل والحجر بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا" حالياً في العالم.