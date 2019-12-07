تكريم الراحل لاودا بلقب "شخصية العام" في حفل توزيع جوائز "فيا"

بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد والذي لعب دوراً محورياً في هيمنة مرسيدس على الحقبة الحالية من البطولة، فارق الحياة قبل جائزة موناكو الكبرى الموسم المنصرم.

لكن أثره وشخصيته طوال حياته، منحاه هذه الجائزة التكريمية التي تمّ التصويت عليها.

وتلقى ماكس فيرشتابن جائزة "السائق الحماسي" من قبل المتابعين، وذلك عقب معركته الرائعة في مواجهة شارل لوكلير خلال جائزة بريطانيا الكبرى.

وعلى المسرح، قال فيرشتابن: "كانت تلك مجرد حركة واحدة مما جرى خلال السباق، لكننا خضنا الكثير من النزالات. وكان ذلك أمراً جميلاً".

وأكمل: "القليل من الخروج عن المسار والقليل من ارتطام العجلات، الأمر الذي أعتقد انه جميل ولا يحصل عادة في الفورمولا واحد".

أما أليكسندر ألبون سائق ريد بُل فقد تلقى جائزة "ناشئ العام" من قبل لجنة السائقين، وذلك بعد أدائه المثير للإعجاب منذ ترقيته من تورو روسو إلى ريد بُل.

حيث قال: "لقد كان ذلك أمراً لم أكن لأتخيله. تلقي ذاك الاتصال من تورو روسو كان بمثابة حلم تحقق".

أما جائزة المكسيك الكبرى فقد تلقت لقب "مروّج العام" وذلك لقاء الجهود المبذولة لترويج وتسويق السباق.

ويشار إلى أنها تلقت هذه الجائزة على مدار السنوات الخمس الماضية، في إنجاز لم يسبق لأية حلبة تحقيقه.