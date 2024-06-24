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فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

تقييم: آراء محرّرينا لسباق جائزة إسبانيا الكبرى 2024

قدمت حلبة برشلونة مجموعة من المنافسات ألقت الضوء على مستويات السائقين والفرق ضمن أول جولة من الجولات الأوروبية الثلاث المتتالية في موسم 2024.

تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

انتهت منافسات سباق جائزة إسبانيا الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد، بفوز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بعد أن صدّ هجوماً مستميتاً من قبل لاندو نوريس سائق مكلارين، بينما نجح لويس هاميلتون بوضع سيارته مرسيدس في المركز الثالث على منصة التتويج.

رغم أن نوريس بدأ السباق من قطب الانطلاق الأول، لكنه خسر الصدارة مباشرة خلال الانطلاقة لصالح جورج راسل سائق مرسيدس، قبل أن ينجح فيرستابن بتجاوزهما إلى المركز الأول محاولاً بناء فارق منذ أولى اللفات.

ورغم استراتيجية مكلارين وضغط نوريس الكبير على متن سيارة بدت الأسرع في السباق، لكن فيرستابن صمد وصدّ كل تلك الجهود لينتزع فوزاً من بين الأصعب له في الحقبة الحالية من القوانين.

وأكمل هاميلتون ثالث مراكز منصة التتويج مؤكداً من جديد على أن مرسيدس قد تقدمت بشكل حقيقي بعد حزمة التحديثات الأخيرة.

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مع مرور السباقات تزداد حدة المنافسات روعة وحماسة، لكن خصائص حلبة برشلونة وصعوبة التجاوزات فيها، كانت عائقاً منعنا من مشاهدة لمحات عدائية بين الخصوم، حيث عمدت الفرق لمحاولة الحفاظ على الإطارات مبكراً. لكن رغم ذلك، حمل السباق في ثلثه الأخير معارك جميلة مع اختلاف الاستراتيجيات. ما يمكن استنتاجه من برشلونة أن ريد بُل لم تعد السيارة الأسرع!

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فيما أتى نوريس ليؤكد على أنه من طينة الأبطال التي حتمًا ستُنبت بطلًا في الفورمولا 1، بعدما أظهره من سرعة ونضوج في كتالونيا.

أما مرسيدس فقد أكّدت على جدوى تحديثاتها وسلوكها الطريق الصحيح نحو العودة، ما يبشّر بنصف آخر ناري لهذا الموسم وربما بطل عالم جديد في الموسم المُقبل.

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كان تجاوز فيرستابن حاسمًا على نوريس في بداية السباق، بينما كان بقاء سائق مكلارين خلف جورج راسل طوال الفترة الأولى مكلفًا جدًا.

كانت خيبة أمل نوريس متفهّمة بعد أن كان يمني النفس بالفوز وتقليص الفارق مع فيرستابن المتصدّر، لكنّ وتيرة مكلارين تعد بكلّ الأمور الإيجابيّة للسباقات المقبلة حتّى مع تحقيق فيرستابن لسبعة انتصارات.

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