تقييم: آراء محررينا حول سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا واحد

موهبة نوريس الواضحة لا تُخفى على أحد، لكنه ورغم ذلك انتظر طويلاً قبل تحقيق أول فوز له في الفئة الملكة.

وعاثره الحظ في سابق المواسم، فقد كان قريباً جداً من تحقيق الفوز في سوتشي عام 2021 حين تصدر السباق حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يخسر موقعه بسبب قرار خاطئ بالبقاء على الحلبة التي بدأت تشهد هطول الأمطار.

لكن مكلارين بدأت موسم 2024 بطريقة أكثر ثباتاً، وقدمت حزمة تحديثات في ميامي ساعدت في دفع السيارة للأمام وتعزيز نقاط قوتها.

وظهر سائقا الفريق البرتقالي بوتيرة سريعة للغاية طوال الجولة، ورغم أن الحظّ كان سيئاً مع نوريس في السباق القصير، حين كان ضحية بريئة لحادثة تصادم متسلسل جمعت لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو ولانس سترول، لكنه عوّض كل ذلك في السباق الرئيسي.

فقد استفاد من توقيت دخول سيارة الأمان التي منحته وقفة صيانة مجانية، لكنه لم يتوقف عند هذا الحدّ بل قدّم وتيرة تنافسية للغاية لما تبقى من السباق ونجح بتوسيع الفارق بشكل متواصل أمام ماكس فيرستابن الذي اكتفى بالمركز الثاني.

وهكذا، كسر نوريس لعنة الانتصارات وأحرز أخيراً فوزه الأول في الفورمولا واحد.

8 من 10: خلدون يونس - فوز نوريس في ميامي منح المتابعين أملاً بمعارك أكثر حماسة لما تبقى من سباقات في الموسم، خاصة مع انتظار وصول التحديثات لجميع الفرق!

رغم أن حلبة ميامي تتلقى الانتقادات عادة نظراً لصعوبتها وضيقها، لكنها وبطريقة ما قدمت مجموعة جميلة من المعارك طالت هذه المرة صدارة السباق بطريقة قلّما شاهدناها هذا الموسم.

فقد تسبب خروج ماكس فيرستابن عن المسار بسلسلة من الأحداث أدت في نهاية المطاف لخسارته صدارة السباق، حيث دخلت سيارة الأمان بتوقيت مناسب لسيارة نوريس، ولم يكتفِ البريطاني الشاب مع موهبته وسيارته المحدّثة بالتمسّك بالصدارة وحسب بل واصل شق طريقه للأمام لينتزع فوزاً غالياً طال انتظاره.

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بالأخص في ظلّ التقلّبات المتواصلة لحالة المسار وبالتالي تأديات السيارات المختلفة. استغلّ لاندو نوريس حصوله على حزمة التحديثات الكاملة أحسن استغلال وآتى صبره ثماره ليُقدّم وتيرة مدهشة عندما انتزع الصدارة وتمكّن من كسر هيمنة ماكس فيرستابن. أما في وسط الترتيب فقد كانت المعارك محتدمة مثل المعتاد خاصة مع تكرّر مشهد لويس هاميلتون وسيارتي هاس.

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في جولة بدت على غرار سابقاتها من حيث الاسم الذي يتوقع الجميع صعوده على العتبة الأولى لمنصة التتويج، أتت مكلارين بحزمتها الأضخم من التحديثات في "محاولة" لتعزيز أدائها وربما تقديم لمحات من المنافسة في مواجهة ريد بُل.

ولكن لولا سيارة الأمان بتوقيتها المثالي، ما كنا لنرى وللمرة الأولى على الأرجح في المواسم الثلاثة الأخيرة، سيارة أخرى قادرة على كبح جماح سيارة ريد بُل التي يقودها فيرستابن، بل وتمكنت من بناء أفضلية أحرزت بها الفوز بفارق ناهز 7 ثوانٍ.

نعم، السعادة تغمر الجميع لفوز طال انتظاره ويستحقه نوريس، ولكن أثر ذلك على البطولة والجماهير والأمل في منافسة ممتعة ومثيرة، هو أكبر بكثير.