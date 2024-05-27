تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد 2024

حقّق شارل لوكلير أخيراً حلماً طال انتظاره بتحقيق الفوز في سباق موطنه على حلبة موناكو.

ولاحق لوكلير هذا الفوز مطوّلاً وكان قريباً منه في السابق لكن دون النجاح في ذلك، قبل أن تبتسم له شوارع الإمارة وتهديه فوزاً معنوياً غالياً.

هيمن لوكلير على الجولة منذ التجارب الحرة وكان من الواضح أن فيراري قوية جداً رغم المنافسة الشديدة من مكلارين ومحاولات ريد بُل الحثيثة التي تجلّت بجلب جانح خلفي مخصص لـ موناكو.

وفيما عدا فوز لوكلير، فإن السباق في موناكو لا يشهد عادة أحداثاً مثيرة، رغم حادثة اللفة الأولى العنيفة التي أدت لرفع العلم الأحمر وجمعت سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وسيارتَي هاس وأدت لانسحابهم جميعاً.

وكذلك حادثة غريبة نوعاً ما بين إستيبان أوكون وزميله في ألبين، بيير غاسلي، انتهت بانسحاب الأول.

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ما يمكن الخروج به من سباق موناكو هو أن المنافسة بين فرق المقدمة باتت متقاربة للغاية. فيراري ومكلارين أغلقتا قسماً كبيراً من الفارق خلف ريد بُل التي باتت تشعر بالتهديد الحقيقي وهذا واضح من ترتيب بطولة المصنّعين بعد موناكو، حيث لا يتجاوز الفارق بين ريد بُل وفيراري 24 نقطة فقط.

أما على صعيد السباق، فلم يحمل أيّ اختلافات عن السنوات السابقة، وهذه هي موناكو!

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لا شكّ بأن فوز شارل لوكلير المنتظر على أرضه وأمام جماهيره بعد هذه السنوات هو إنجاز مُلهم يستحق الاحتفاء، لا سيما بعد جولة توحّد فيها مع مقاتلة فيراري وزرع تهديدًا آخر في أرض هيمنة ريد بُل، ليُعلن بداية فصل منافسة جديد ينتظره عشاق الرياضة.

لكن الملل الذي تجلّى في وجه الجميع من مشاهدين وسائقين يستدعي وقفة من القائمين على الجائزة للتدخل وإيجاد حلول ترفع من إثارة المنافسة في مونتي كارلو، حيث أن التاريخ وحده لن يشفع لوجود موناكو على روزنامة الفورمولا 1.

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منذ بداية عطلة نهاية الأسبوع، وشارل لوكلير يؤكد للجميع أنه الأجدر برفع الكأس على العتبة العليا لمنصة التتويج في موطنه، وتؤكد فيراري أنها على الوجهة الأمثل لملاحقة ريد بُل التي لن تصمد بماكس فيرستابن وحده في ظل الأداء الباهت لزميله سيرجيو بيريز. أما مكلارين، فقد عادت لتصرخ في وجه الجميع بأن فريق ستيلا هو صاحب القفزات الأكبر وأننا على مشارف المعركة الثلاثية الأكثر احتدامًا في السنوات الأخيرة.

لكن الملل والسباق الذي انتهت مراكزه العشرة الأولى كما انطلقت كانا أكبر من كل هذه العناصر المثيرة لمتابعي البطولة.