تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة كندا الكبرى 2024

بعد سباق موناكو والفوز الذي حققته فيراري على يد شارل لوكلير، وتراجع ريد بُل، بدأت المؤشرات تشيرُ صوب موسم قد يشتعل في أية لحظة.

وفي الحقيقة، فإن حلبة جيل فيلنوف لم تبخل على عشاق الفورمولا واحد بمجموعة حماسية من المنافسات منذ اللحظة الأولى.

فالمسار المبلل والأمطار المتفرقة إضافة إلى الألاعيب الاستراتيجية بين الفرق على حلبة لا تمنح مجالاً للخطأ، جميعها عوامل أضاءت بوضوح على مهارات السائقين وقدراتهم في التحكم بإيقاع المنافسة تحت الضغط.

وشهد السباق تأرجح كفة المنتصر بين لاندو نوريس وماكس فيرستابن، رغم أن مرسيدس بسيارتها المحدثة لم تكن بعيدة على الإطلاق وبشكل خاص مع جورج راسل.

لكن الكلمة الأخيرة كانت لـ فيرستابن، في سباق يعُتبر بحقّ من بين الأجمل حتى الآن هذا الموسم.

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وأخيراً يبدو أن مسرح منافسات الفورمولا واحد بدأ يتّسع لعدد أكبر من الممثلين، أصبح لدينا عدة فرق تنافس على المراكز الأولى بانتظام، وهذا بالضبط ما يرغبه جميع متابعي البطولة: منافسات متواصلة، تغيرات في المراكز، تبدل في الاستراتيجيات، قليل من المفاجآت وإثارة حتى الدقيقة الأخيرة!

بغض النظر عن نتيجة السباق، فإن المنافسات والتقلبات التي حملها كانت كافية لإثارة حماسة الجميع وعملت كتذكير واضح بأن الفورمولا واحد رياضة تحمل في طياتها الكثير من الحماسة والمتعة!

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منذ أن أشارت الأرصاد الجويّة إلى احتماليّة كبيرة لهطول الأمطار في سباق كندا، كان الجميع متحضّرًا لسباقٍ مليء بالأحداث، ولم تُخيّب الآمال بالفعل، حيث جاءت الأمطار قبل السباق لتقلب الموازين وتزيد من الإثارة منذ الانطلاقة، يُمكن القول أنّ مكلارين أهدرت فرصة لتحقيق فوزٍ ثانٍ هذا الموسم، لكنّ فيرستابن كان حاضرًا مجدّدًا ولم يُضيّع الفرصة واستغلّها بقوّة.

كان تحسّن مرسيدس لافتًا كذلك ومبشّرًا للجولات المقبلة، في حين كان ضعف فيراري محيّرًا ونأمل أن لا يستمرّ كي تتواصل المعارك المتقاربة في بقيّة الموسم.

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بالرغم من أنّ لاندو نوريس بدا الأقرب لتحقيق الفوز بالسباق بعد وتيرته النارية على إطارات "انترميديت"، إلّا أنّ الخطأ الاستراتيجيّ القاتل الذي ارتكبه فريق مكلارين على صعيد موعد تغيير إطاراته للمرّة الثانية بدّد على الأرجح كلّ فرصه في تحقيق فوزه الثاني في غضون ثلاثة سباقات.

وبالرغم من أنّه لم يكن الأفضل في مجريات عطلة نهاية الأسبوع بشكلٍ عام، إلّا أنّ فيرستابن أحدث الفارق مجدّدًا وتمكّن من اقتناص الفوز ليُعزّز صدارته للترتيب العام.

بالرغم من ذلك تبقى كلّ المؤشرات تفيد بجولات أخرى مقبلة ناريّة مع لحاق الركب بريد بُل التي لم تعد وحيدة في الأمام.