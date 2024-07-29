تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة بلجيكا الكبرى 2024

بعد فوز مكلارين في المجر، بدت السيارة البرتقالية الأسرع بين المنافسين.

وقبل سباق بلجيكا، وبالنظر إلى عقوبة ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي انطلق بالمركز 11، عادت التوقعات تصبّ في صالح مكلارين مجدداً.

لكن مرسيدس برزت كأفضل الجميع، سواء عبر الاستراتيجيات المتقنة أو وتيرة السباق.

وحققت ثنائية مفاجئة صدمت الجميع مع راسل أولاً بعد استراتيجية توقف واحد، أمام زميله لويس هاميلتون.

لكن الدراما لم تتوقف هنا، حيث وجد الحكام بعد السباق أن سيارة راسل أقل من الوزن المسموح بـ 1.5 كيلوغرام، لذا تم شطب نتيجته ليرث هاميلتون الفوز.

خلدون يونس: 9/10 - وداع مثالي للبطولة قبل العطلة الصيفية ونصفُ موسمٍ ثانٍ يعدُ بإثارةٍ ينتظرها الجميع

يواصل موسم 2024 مفاجآته التي صدمت أغلب المتابعين، وبعد تضاؤل أفضلية ريد بُل ومعاناة سائقها سيرجيو بيريز في مواكبة المنافسين، برزت الفرق الأخرى لتقتنص انتصاراتٍ متتالية.

الفوز هذه المرة كان من نصيب مرسيدس حيث حقق هاميلتون فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك بعد فوز أوسكار بياستري في جولة المجر الماضية.

ومنح سباق سبا فرصة أخيرة أمام الفرق لتقييم تأدية سياراتها وقياس عمل التحديثات والبحث في طبيعة تشكيلة السائقين.

ورغم أن الفوارق على صدارة ترتيب بطولتي المصنعين والسائقين ليست ضئيلة، لكن الفورمولا واحد تحمل دوماً في طيّاتها مفاجآت عديدة، وليس من المستبعد أن يتواصل زخمُ المنافسات وصولاً إلى نهاية حماسية للموسم.

أحمد مجدي: 8/10 – لحن آخر في سيمفونية وداع هاميلتون لمرسيدس

ها قد وصلنا إلى السباق الأخير في النصف الأول من الموسم، ونحن بتنا لا نعرف من سيفوز في إحدى الجولات في ظل تقارب المنافسة الكبير واختفاء هيمنة ريد بُل تمامًا.

وأتت جولة سبا لتؤكد مرة أخرى على عودة مرسيدس، وأنه ضمن ظروف طبيعية، كنا لنشهد على ثنائية لم يكن أكثر المتفائلين ليتوقعها مع بداية موسم 2024، لكننا رأينا الفوز الثاني لهاميلتون هذا الموسم في تحوّل هو الأكبر لأحداث هذا الموسم، وربما لأن بطلًا سباعيًا مثل الفهد الأسمر يستحق في النهاية أن يختتم رحلته مع مرسيدس على نحوٍ يليق بمسيرته.

أما فيرستابن الذي فاز العام الماضي منطلقًا من المركز الـ 14 في ظل سيطرته على البطولة، واجه صعوبة في إحراز مركز أفضل من الخامس في سبا ولم يتمكن من اللحاق بشارل لوكلير سائق فيراري.

بينما كانت لدى أوسكار بياستري فرصة ربما للفوز مع استراتيجية مشابهة لراسل.

وبذلك ندخل العطلة الصيفية وفي ذاكرتنا منافسة أعادت جوهر الفورمولا 1 لنستعد لمشاهدة المزيد من السباقات الملحمية في النصف الثاني.

مروان الوافي: 9/10 - دراما بلجيكيّة حتّى بعد نهاية السباق

حمل السباق الختاميّ قبل العطلة الصيفيّة الكثير من المفاجآت في طيّاته، فبعد عدم الحصول على صورة واضحة للترتيب التنافسي بعد مجريات الجمعة والسبت بالنظر إلى تقلّب الأحوال الجويّة، جاء السباق ليقدّم الكثير من التقلّبات والمنعرجات غير المتوقّعة ليعرف تداول ستّة سائقين على الصدارة.

كان كلٌ من ثنائيّ مرسيدس يستحقّ الفوز في الحقيقة لقاء جهوده، هاميلتون لقاء أدائه اللافت وتقدّمه في المرحلة الأخيرة، وراسل لقاء ثبات أدائه على الإطارات المهترئة.

لكنّ شطب نتيجة راسل بعد السباق لقاء خرق قوانين الوزن الأدنى - وهو خطأ حسابي مكلفٌ من مرسيدس- منح هاميلتون فوزًا جديدًا في غضون شهرٍ من فوزه الباهر في سيلفرستون.

لم يكن أداء مكلارين وريد بُل بالمستوى المنتظر، بينما تواصل تقهقر أداء بيريز ما يزيد من ضبابيّة مستقبله.

سيحصل الجميع الآن على فترة راحة مستحقّة على الصعيدين الجسدي والنفسي للتحضير إلى الجولات التسع الختاميّة الحاسمة.