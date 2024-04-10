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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى
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تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة اليابان الكبرى 2024

جمعنا لكم بعضاً من آراء محرري موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول سباق جائزة اليابان الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، والذي شهد تحقيق ريد بُل لثنائية المركزين الأول والثاني أمام كارلوس ساينز سائق فيراري.

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ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

صور لات

أنهت ريد بُل السباق في سوزوكا بثنائية أخرى مع فيرستابن أمام بيريز.

لكن الحبكة كانت في استراتيجية فيراري المحكمة، والتي سمحت لسائقيها ساينز ولوكلير بالتقدم حتى المركزين الثالث والرابع توالياً، بعد الانطلاق من المركزين الرابع والثامن.

مكلارين ورغم وتيرتها الجيدة في التصفيات لكنها تراجعت خلال السباق، حيث لم تكن نداً لـ فيراري سواء على صعيد الاستراتيجية أم الوتيرة.

بينما عانت مرسيدس من الأمرين معاً؛ حيث دفعها ضعف الوتيرة نحو استراتيجية غير مناسبة تماماً رغم تحسّن الأداء في القسم الأخير من السباق. كما بدا جلياً أن أستون مارتن أسرع منها ببساطة مع نجمها فرناندو ألونسو.

يوكي تسوندا سائق آربي، بذل جهداً جباراً ليسجل نقطة ثمينة للغاية في سباق موطنه بالمركز العاشر.

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حمل سباق اليابان لمحاتٍ من جمال منافسات الاستراتيجيات وبشكل خاص بين مكلارين وفيراري، وبدرجة أقلّ مرسيدس التي كانت الخاسر الأكبر في سوزوكا. لكن هيمنة فريقٍ واحدٍ في المقدمة أضاعت متعة التشويق على حلبة من بين الأجمل ضمن الروزنامة. لكن، بوسعنا الخروج من اليابان ببعض التفاؤل، فقد لا تفلح ريد بُل هذه المرة ببسط كامل سيطرتها على جميع ما تبقى من سباقات هذا الموسم!

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في حين أنّ ريد بُل وخاصة ماكس فيرستابن بسطا سيطرتهما في الأمام، إلّا أنّ السباق لم يخلُ مطلقًا من المعارك الشرسة، خاصة منها المعارك الاستراتيجيّة بين فيراري ومكلارين ومرسيدس على صعيد وقفات الصيانة والعرض الرائع الذي قدّمه شارل لوكلير لإنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد. كما تأكّد تقدّم فيراري مرّة أخرى هذا العام بالنظر إلى أنّ الفارق بينها وبين ريد بُل عند خطّ النهاية كان نصف ما كان عليه في 2023 وهو ما يُعدّ مؤشّرًا واعدًا لبقيّة الموسم.

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رغم السيطرة المطلقة التي عادت ريد بُل لتؤكدها على حلبة سوزوكا بثنائية تعزّز هيمنة فيرستابن وتمنح بصيص أمل لبيريز في موسم 2025، لكن الإثارة كانت حاضرة نوعًا في الخلف مع تأكيد من فيراري على أنها تجاوزت مشاكلها السابقة وربما ينقصها بعض التحديثات لتقترب أكثر من ريد بُل على مدار الموسم حتى في ظل استمرار ملاحقتها من مكلارين التي يقارعها ألونسو وحيدًا من صفوف أستون مارتن.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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