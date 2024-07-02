تقييم: آراء محرّرينا حول سباق جائزة النمسا الكبرى

خرجت مرسيدس من النمسا بانتصار ثمين للغاية على يد راسل، الذي كان السائق الذي اقتنص فرصة حادثة فيرستابن وراسل على صدارة السباق.

ورغم كل الجدَل الذي أحاط بتلك الحادثة وتداعياتها، لكن من الواضح أن مستويات المنافسة المتقاربة باتت تعني سباقات أكثر حماسة من أي وقت مضى خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.

7 من 10 - خلدون يونس: ما حصل في النمسا إثبات على أن كل شيء قد يتغير بلمح البصر

بدا ماكس فيرستابن يسير واثقاً على خطى خطف فوز آخر على حلبة ريد بُل رينغ.

لكن مجموعة من العوامل خلال النصف الثاني للسباق، منها وقفة الصيانة البطيئة واضطراب توازن سيارته، إضافة بالتأكيد لتحسّن مكلارين المتواصل مع لاندو نوريس بشكل خاص، لعبت دوراً محورياً باقتراب البريطاني منه بشكل كبير.

وتحت تهديد نوريس، برزت شخصية فيرستابن العدائية للعلن مجدداً، ليتعرض السائقان لحادثة من ارتطامين اثنين أخرجتهما من المنافسة على الصدارة: نوريس انسحب وفيرستابن أنهى خامساً.

وهذا ما منح فوزاً غير متوقعٍ وثميناً جداً لـ مرسيدس، حصده جورج راسل بكل سرور.

7.5 من 10 - مروان الوافي: خلطت صيغة عطلة نهاية الأسبوع ذات السباق القصير الأوراق على صعيد اختيارات مجموعات الإطارات للدخول بها إلى السباق

وكان ذلك ما أحدث الفارق على الصعيد الاستراتيجيّ لصالح لاندو نوريس في السباق القصير.

حصلنا على معارك حامية على الفوز خاصة بعد الخطأ المكلف من قبل طاقم ريد بُل في وقفة صيانة ماكس فيرستابن الأخيرة، لكنّنا حُرمنا من اكتمال المعركة بشكلٍ نظيف وكنا لنحصل على تجاوزات أكثر إثارة لولا ذلك.

سمحت كلّ تلك الأحداث لمرسيدس وجورج راسل بتحقيق فوزهما الأوّل منذ 2022، وتجدر الإشادة بالماكينات الألمانيّة لقاء التقدّم الذي أحرزته في الجولات الأخيرة.

7 من 10 - أحمد مجدي: في جولة بدا فيها بأن فيرستابن قد استعاد جزءًا كبيرًا من سيطرته على مقاليد الفورمولا 1 أتت العثرات!

ذلك منحنا لمحة أخرى عما كانت ستكون عليه معارك البطولة لو اقتربت مكلارين أكثر من ريد بُل، ولتُرينا أن فيرستابن بعد عدة مواسم من الهيمنة، ربما بدا لنا بأنه قد اكتسب النضج الكافي حتى أتى من يهدد عرينه ويُعيد إليه ما كان قد طُمث من عدائية ورعونة وتهوّر، ويعيد إلينا مشاهد من دراما عشناها جميعًا في 2021.

من جهة أخرى، ليس أمام مكلارين سوى الضغط من أجل تحسين حزمتها قبل أن تهرب ريد بُل في الأمام ونخسر نحن المتابعون إثارة اعتفدناها قريبة قبل عودة لمحات من هيمنة ريد بُل في النمسا.