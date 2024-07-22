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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

تقييم: آراء محرّرينا بسباق جائزة المجر الكبرى 2024

حملت جائزة المجر الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد مجموعة متنوعة من المنافسات والتحديات والأحداث الدرامية التي ستكون مثار حديث المتابعين لفترة من الزمن.

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

وصل قطار الفورمولا واحد إلى المجر التي سرعان ما بدا أنها ستقدم لوحةً جميلة ضمن سلسلةٍ متتالية من السباقات الحماسية التي يشهدها موسم 2024 الحالي حتى الآن.

ورغم  أن التكهنات أشارت في بداية الموسم إلى فيراري كأقوى ملاحقي ريد بُل، لكن مكلارين فرضت نفسها رسمياً وبالدليل القاطع أنها باتت السيارة الأسرع على الإطلاق حالياً.

ومع الاقتراب من العطلة الصيفية، باتت ريد بُل تشعر بلهيب المنافسة خلفها، حيث أفلت الفوز مجدداً من قبضتها، وهذه المرة لم يحصل ذلك بسبب حادثة أو سوء تقدير للاستراتيجية أو حتى مشاكل في الموثوقية، بل لأنها وبشكل واضح لم تعد تمتلك السيارة الأسرع.

ومع تفوق مكلارين، برزت مشكلة أخرى كان بطلها لاندو نوريس وأوامر فريقه مكلارين الذي طلب منه تبديل المراكز في القسم الأخير من السباق ليتخلى عن فوزه لصالح زميله أوسكار بياستري والذي كان قد قدّم سباقاً ممتازاً للغاية منذ الانطلاقة وحتى تلك اللحظة.

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قدّم سباق المجر صورة أوضح حول ترتيب الأداء الحالي فيب بطولة العالم للفورمولا 1 عبر سيطرة محكمة من قبل مكلارين سواءً في التصفيات أو السباق، وهو ما يعد بمعركة شرسة على لقبي البطولة في النصف الثاني من الموسم.

وبالرغم من حزمة التحديثات الكبيرة التي جلبتها ريد بُل، فإنّها لم تكن قادرة على ترجمة ذلك على المسار، وتزامن ذلك مع سلسلة من الأخطاء الاستراتيجيّة في السباق ما تسبّب في انزعاجٍ واضحٍ من قبل فيرستابن تجسّد أكثر في حادثته مع هاميلتون التي خرج منها سليمًا لحسن حظّه ولم يخسر نقاطًا ثمينة.

في الأثناء كان على مكلارين أن تُحكّم عقلها أكثر وتسمح لنوريس بالفوز وكسب نقاطٍ ثمينة في يومٍ كان فيه فيرستابن غائبًا عن الأمام، إذ أنّ نوريس هو من يحتلّ المركز الثاني في ترتيب البطولة وليس بياستري...

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منحتنا المجر سابع فائز مختلف في نصف موسم لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع تقارب المنافسة فيه بهذا القدر. مع ميلاد نجم جديد في سماء الفورمولا 1 سطع في ثاني مواسمه في البطولة. وعودة أسطورية لأحد أعرق فرق الفئة الملكة في برهان على أن القوانين الجديدة بدأت تحقق أهدافها في التخلص من هيمنة فريق واحد على مقادير الفورمولا 1.

ولكن برغم الثنائية التي استحقتها مكلارين في المجر، لا تزال هنالك تلك القطعة الأخيرة المفقودة في الأحجية من أجل أن يصبح الفريق الذي بوسعه المنافسة بحق على اللقب. إذ لا بد من أن تُحكم العلامة البريطانية سيطرتها على قراراتها الاستراتيجية.

بينما أكدت مرسيدس من جديد على حقيقة تقدمها وفهمها لحقبة القوانين الحالية، في مقابل ريد بُل التي تسير بقدم واحدة وفق وصف كريستيان هورنر.
والمستفيد الأوحد .. نحن المشجعون الذين عادت لنا منافسة لطالما تمنيناها ولم نتوقعها في هذا الموسم.

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وأخيراً حُسم الجدل حول هوية السيارة الأسرع، حيث بات من الواضح أن الفريق البرتقالي لا يمتلك سيارتين سريعتين جداً وحسب، بل سائقين ممتازَين متعطشَين للانتصارات: لاندو نوريس الذي انتظر كثيراً ليحصد ثمار كل تلك المواسم التي أمضاها خلف المقود، وأوسكار بياستري: اليافع الموهوب الذي يعمل بجدٍ وصمتٍ مع الفريق سعياً للأمام.

لكن الصورة الوردية التي يحاول فريق مكلارين رسمَها قد لا تعكس الحقيقة تماماً: دراما أوامر الفريق في القسم الأخير من السباق تعني أن هناك فصلاً جديداً آخر من المنافسات ضمن البيت الواحد تنتظرُنا لما تبقى من سباقات الموسم، والذي يتبلور ليصبح أحد أجملِ المواسم في الذاكرة الحديثة للبطولة!

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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