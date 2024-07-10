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تقهقر أداء بيريز "يفتح الباب" أمام مكلارين للسعي وراء لقب الفورمولا 1

يعتقد زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين أنّ الحظيرة البريطانيّة حصلت على "باب ينفتح قليلًا" أمامها من أجل منافسة ريد بُل على لقب بطولة العالم للصانعين في الفورمولا 1 عبر معاناة سيرجيو بيريز المتواصلة.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
أوسكار بياستري، مكلارين وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

أوسكار بياستري، مكلارين وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

واصلت الحظيرة المتمركزة في ووكينغ تعافيها خلال النصف الأوّل من هذا الموسم، لتنضمّ إلى ريد بُل في مقدّمة الترتيب، حيث يضغط لاندو نوريس على وجه الخصوص على ماكس فيرستابن للفوز بالسباقات.

كما أنّ انتصارات شارل لوكلير، وكارلوس ساينز الإبن، وجورج راسل ولويس هاميلتون ساهمت في أخذ النقاط من الهولندي الذي خسر الكثير عندما انسحب من جائزة أستراليا الكبرى في بداية الموسم.

لكن في حين أنّ بطل العالم ثلاث مرّات يُمثّل نموذجًا في ثبات الأداء، فإنّ زميله بيريز كرّر تقريبًا تقهقر أدائه من العام الماضي أثناء الموسم.

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وسمحت متاعبه لمكلارين بتقليص الفارق إلى 78 نقطة ضمن المعركة على لقب بطولة الصانعين، وفي حين أنّ مكلارين تتواجد في المركز الثالث خلف فيراري، فإنّ الحظيرة الإيطاليّة عرفت هي الأخرى تراجعًا في أدائها منذ سباق موناكو.

وعندما سُئل عن فرص فريقه في منافسة ريد بُل، قال براون: "أعتقد بأنّ ذلك سيعتمد على بيريز في نهاية المطاف".

وأضاف: "عليك الافتراض أنّ ماكس سيكون الأوّل، أو الثاني أو الثالث في كلّ سباقٍ في بقيّة العام، وربّما الأوّل أكثر من الثالث على الأرجح".

وأردف: "يقدّم بيريز أداءً أقلّ من الممكن، وذلك يفتح الباب أمامنا. أعتقد بأنّه إن كان لدينا ذات القدر من النقاط التي كسبناها من السباقات الستّة الأخيرة، وموازنة ذلك في العام بأكمله، فإنّنا سننجح. لذا نحن نعي ذلك جيّدًا".

وأكمل: "لكنّ طريقة تحفيز أندريا للفريق تتمحور بالكامل حول عطلة نهاية هذا الأسبوع، والحصة المقبلة، والأسبوع المقبل. نعلم أنّنا قادرون على القيام بذلك، لكنّ ذلك ليس الدافع وراء حافزنا".

ثمّ تابع: "ما يدفع حافزنا هو محاولة أن نكون أفضل في كلّ حصّة، وكلّ أسبوع، والنتيجة ستأتي لوحدها".

وفي حين أنّ الباب قد يكون مفتوحًا، فإنّ انطلاقة ريد بُل القويّة للموسم أمام غريماتها تركت لها متنفّسًا في الصدارة.

وعندما سُئل إن كانت هناك محادثات في صفوف الفريق بشأن فرص النجاح، أجاب براون: "أعتقد بأنّنا نتحدّث جميعًا".

وأردف: "أعتقد بأنّنا ذهبنا إلى البحرين وقلنا: حسنًا، تلك هي البطولة. ستكون معركة ملحميّة. تبدو مرسيدس قويّة جدًا الآن. وكذلك فيراري، قبل سباقين (في موناكو) حيث فاز شارل".

وأكمل: "لذا تشعر أنّ هناك أربعة فرق تسعى وراء الفوز بالسباقات في النصف الثاني من الموسم. ذلك مدهش، لكن للأسف لم يبدأ الموسم الآن".

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