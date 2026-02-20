في مشهدٍ جرّبت فيه الشركات المصنّعة استراتيجيات مختلفة للتعشيق وأساليب متعددة لشحن البطاريات، تميّزت مكلارين عن منافسيها بتفصيل فريد قدّمته لسائقيها: نظام "الشاشتين" على عجلة القيادة.

ومنذ أول حقبة هجينة في عام 2014، بات بإمكان السائقين رؤية مقدار الطاقة المتبقية في البطارية بفضل مؤشر موجود على شاشة المقود.

وكان هذا الأمر بالغ الأهمية لمعرفة ما إذا كانت البطاريات ممتلئة، خاصة أثناء التجارب التأهيلية. لكن حتى العام الماضي، لم تكن عملية الشحن معقّدة إلى هذا الحد، لأن مكوّنًا يُعرف باسم "وحدة استعادة الطاقة الحرارية "أم جي يو - أتش" كان يتولى عملية الشحن بصمت.

لكن، مع القوانين الجديدة، تم إلغاء الـ "أم جي يو - أتش" تقريبًا، بينما زادت قوة المحرك الكهربائي عبر وحدة استعادة الطاقة الحركية (أم جي يو - كيه) إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، ما جعل عملية الشحن أكثر وضوحًا أثناء القيادة.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: AG Photo

في البحرين، لوحظ أن النظام الهجين يتحول إلى وضع الشحن في منتصف المنعطف أو في نهاية المقطع المستقيم، مباشرة قبل الكبح. وفي بعض اللحظات، تتحرك السيارة اعتمادًا على محرك الوقود فقط، ما يجعل من الصعب على السائق متابعة هذا التعقيد.

كيف تعمل شاشة "أم جي يو - كيه" لدى مكلارين؟

لا تزال العديد من الفرق تستخدم الشريط الملوّن الكلاسيكي على الشاشة، والذي يُظهر فقط مستوى شحن البطارية. لكن مكلارين طوّرت هذا النظام لصالح لاندو نوريس وأوسكار بياستري في سيارتها الجديدة.

إلى جانب مؤشر مستوى البطارية التقليدي الموجود على يمين شاشة المقود، أُضيف نظام ثانٍ يقع مباشرة فوق مؤشر نسب السرعة.

عجلة قيادة مكلارين: كيف يعمل نظام استعادة الطاقة الصورة من قبل: Gianluca D'Alessandro

هذا المؤشر الجديد يضع ما يقوم به نظام "أم جي يو - كيه" مباشرة أمام عيني السائق:

إذا امتد الشريط إلى اليمين من المنتصف: فهذا يعني أن المحرك الكهربائي يزوّد السيارة بالطاقة بشكل نشط ويُسهم في تسريعها.

إذا تحرّك المؤشر إلى اليسار من المنتصف: فهذا يدل عادة على أن النظام دخل في "وضع الشحن" ويجمع الطاقة، خصوصًا أثناء الكبح، وفي المنعطفات البطيئة، أو عند نهاية المقاطع المستقيمة.

هذا المؤشر ليس مجرد ضوء بسيط، بل يتيح أيضًا للسائق رؤية كيفية تقليص النظام للطاقة بشكل تدريجي.

فعلى سبيل المثال، في أماكن مثل المنعطف 12 في البحرين، حيث تُقاد السيارة بأقصى سرعة، يمكن لوحدة التحكم الإلكترونية أن تقطع الدعم الكهربائي بالكامل للحفاظ على الطاقة للمقطع المستقيم التالي.

في تلك اللحظات، يختفي المؤشر تمامًا، ويدرك السائق فورًا أنه خلال تلك الثواني، تُدفع السيارة بواسطة محرك الاحتراق الداخلي فقط.

تساعد هذه الوسيلة البصرية من مكلارين السائقين على فهم أماكن استهلاك الطاقة وأماكن تجميعها في لمح البصر، ما يمنحهم أفضلية كبيرة في معركة إدارة الطاقة المعقدة لعام 2026.