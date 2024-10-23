تقني: ما الذي تعلّمناه من تحديثات ريد بُل ومكلارين في أوستن

عادت ريد بُل لتجديد تحديها في مقدّمة الترتيب في أوستن وهو ما يُشير إلى أنّ الفريق بدأ بالحصول على فهمٍ أفضل للمشاكل التي واجهها على صعيد إيجاد الأداء من سيارته "آر.بي20" أسبوع تلو الآخر.

لكن هناك عدّة عوامل أخرى لأخذها بعين الاعتبار، حيث كان تعاملها مع الإطارات بالمقارنة مع منافساتها مختلفًا تمامًا ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.

وتُعدّ القدرة على التوصّل إلى مجال عملٍ مثالي ضروريٍ للحصول على أزمنة لفّة جيّدة وطول عمر إطارات جيّد عاملًا أساسيًا من دون شكّ طوال عطلة نهاية أسبوع السباق وهو أمرٌ كانت ريد بُل تفتقر إليه معظم فترات موسم 2024، وتفاقم ذلك عبر معاناتها على صعيد توازن سيارتها.

لكن لا يُمكننا تجاهل حقيقة أنّ سيارة "آر.بي20" تزوّدت كذلك بعددٍ من المكوّنات الجديدة التي ساعدتها على استخراج توازنٍ أفضل من السباقات الماضية.

وشمل ذلك مراجعة القسم الخلفي من جناح الحافة، حيث أعاد الفريق تشكيل رُبعه الأخير وثنيه أكثر من النسخة السابقة. كما أنّ هناك تغييرًا في الجزء العمودي عند نهاية جناح الحافة.

فضلًا عن ذلك فقد أدخل الفريق بعض التغييرات على الجانب والهيكل الخارجي لغطاء المحرّك في أوستن، حيث زاد الفريق من منحى السطح المنحدر ليُصبح الجانب أقصر في المجمل. وتزامن هذا التغيير مع تعديل منطقة الحزام لتوفير عبورٍ أفضل للتيارات الهوائيّة نحو القسم الخلفيّ من السيارة.

في الأثناء كانت مكلارين واحدة من الفرق التي أعلنت على جملة من التغييرات في سيارتها لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى، حيث تسعى لمواصلة تقدّمها وتوفير خطوة إلى الأمام على صعيد الأداء بالدخول إلى السباقات الختاميّة.

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة مكلارين "ام.سي.ال38"

وكما كان المنحى المتّبع في هذه الحقبة، فإنّ الجناح الأماميّ وملحقات نظام التعليق الأمامي تمّ تعديلهما بشكلٍ متناغم. لكنّ تعديلات الجناح الأماميّ كانت طفيفة، حيث عدّل الفريق حجم الرفرفتين العلويّتين في قسمهما الخارجي، حيث باتت العلويّة بارتفاعٍ ثابتٍ على كامل العرض تقريبًا (السهم الأخضر للمقارنة مع الخصائص القديمة).

وتطلّب ذلك تعديلات على الملحقات الانسيابيّة لنظام التعليق الأمامي، حيث تغيّرت هندسة الذراع الأماميّة والقضيب السفلي. كما أنّ شكل القسم الخارجي من الذراع الأماميّة من الشوكة العلويّة قد تمّ تعديله.

مقارنة القسم الخلفي لسيارة مكلارين ام.سي.آل38 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وبالرغم من إعلانها عن تقديم جناح شعاع جديد بمكوّن وحيد لملاءمة الجناح الخلفي عالي الارتكازيّة في وثيقة تقديم السيارات، اختارت مكلارين اعتماد نسخة أخرى من الجناح.

وكان الجناح ثنائيّ المكوّنات نسخة أقلّ ارتكازيّة بالرغم من ذلك بالمقارنة مع ذلك المستخدم في سنغافورة، وربّما اختار الفريق فعل ذلك بالنظر إلى معرفته بالخصائص السابقة، عوضًا عن السير وراء حلٍ لم يتمّ اختباره بالقدر الكافي بعد حصّة تجارب حرّة واحدة، خاصة أنّ الفريق جلب مكوّنات أخرى.