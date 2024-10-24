تقني: لماذا ستقضي قوانين 2026 على كوابيس ارتفاع السيارات الحاليّة

منذ عودة سيارات التأثيرات الأرضيّة مطلع موسم 2022، واجه مهندسو الفورمولا 1 مشاكل كبرى على صعيد تحديد أفضل الطرق لاستخراج أقصى أداء منها.

وكانت إدارة الموازنة بين المنصّتين الانسيابيّة والميكانيكيّة صعبة على وجه الخصوص، حيث تريد السيارات أن تكون عند أقصى قربٍ ممكن من سطح المسار لأنّ ذلك يُوفّر المزيد من الارتكازيّة.

وكان ذلك التحدي أكثر صعوبة بسبب ظاهرة الارتدادات، حيث تقفز السيارة بشكلٍ متكرّرٍ مع كسبها وفقدانها الارتكازيّة.

وكان جايمس أليسون المدير التقنيّ لفريق مرسيدس قد أشار مطلع هذا العام إلى أنّ الفورمولا 1 عانت نتيجة طبيعة هذا الجيل من السيارات.

وقال البريطاني: "أنا متأكّدٌ من أنّني أذكر المسألة بشكلٍ متكرّرٍ لأنّها كانت مزعجة بالنسبة لي، لكنّني لا أعتقد بأنّ ذلك أمرٌ رائع".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّه من الجيّد أن تعمل السيارات بمساحة كبيرة (مُشيرًا بأصابيعه إلى بضع مليمترات) عن سطح المسار".

لكن مع تقدّم العمل على قوانين سيارات 2026، حيث تمّت المصادقة على النسخة الأحدث منها ضمن اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات الأسبوع الماضي، تمّ تغيير أحد الخصائص ما من شأنه عدم تطلّب تشغيل السيارات عند أقصى قربٍ ممكن من المسار.

رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 الصورة من قبل: فيا

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن شؤون المقعد الأحادي في "فيا": "هناك تأثير فانتوري أقلّ بكثيرٍ من الجيل الحالي".

وأضاف: "القوّة الدافعة الأساسيّة وراء ذلك هي رغبتنا في الحصول على سيارات لا تعمل على مقربة شديدة من المسار مثل السيارات الحاليّة، لذا ربّما نُحاول تخفيف تلك الآليّة الانسيابيّة قليلًا".

وكان أليسون قد أشار إلى أنّ حلبات مثل أوستن، التي تمتدّ متطلّباتها من السيارة على طيفٍ واسعٍ من السرعات، تكون صعبة على وجه الخصوص عندما تحتاج السيارات لأن تكون منخفضة جدًا طوال الوقت.