تقني: كيف أثبتت تحديثات مرسيدس نجاحها بشكلٍ فوري في أوستن

بعد فترة مخيّبة إثر العودة من العطلة الصيفيّة، جاء انطلاق جورج راسل من الصفّ الأوّل في السباق القصير لجائزة الولايات المتّحدة الكبرى ليرفع آمال الفريق بأنّ حزمة التحديثات الجديدة كانت في محلّها.

وبعد أن واجه الفريق رؤية ضبابيّة حول أرضيّة سبا التي تمّ نزعها، ومن ثمّ إعادتها ونزعها مجدّدًا، تبدو مرسيدس في وضعٍ أفضل بكثيرٍ الآن.

وكانت التغييرات التي أُدخلت على سيارة "دبليو15" في أوستن مكثّفة، وتمّ تصميمها للعمل معًا كونها تمتدّ من مقدّمة السيارة حتّى خلفيّتها.

واعتُمد توزيعٌ جديدٌ على كامل عرض رفرفة الجناح الأمامي من أجل توفير تناسب أداء مختلفٍ بين التيارات الخارجيّة وتوليد الارتكازيّة.

وتماشيًا مع ذلك، ووفق ما أصبح معتادًا في هذه الحقبة من القوانين، فقد أدخل الفريق تعديلات على الذراع العلويّة لنظام التعليق الأمامي.

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

بالتقدّم أكثر في السيارة، قام الفريق بتغيير حلّ فتحة الجانب، حيث أطال السطح العلوي مُحافظًا على الفتحة بشكل حرف "P" (بالرغم من دفعها إلى الخلف قليلًا) وبالتالي تعديل بقيّة الهيكل الخارجي المحيط بها.

وبالطبع سيكون لذلك تأثيرٌ كبيرٌ على التيارات الهوائيّة العابرة حول الجانب، بما فيها تصميم القطع.

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

وضمن محاولة لتعزيز أداء الأرضيّة وأسوارها الأماميّة، تمّ تعديل الجزء الداخلي منها، حيث أصبح جناح الحافة يتضمّن ستّة أشرطة الآن على السطح الملويّ إلى الأعلى عوضًا عن خمسة في السابق.

وبشكلٍ مثيرٍ للاهتمام فإنّ هذه الإضافة الأخيرة تبدو أشبه بالخطاف، حيث تلتوي على نفسها للمساعدة على التقاط التيارات الهوائيّة وتوجيهها.

وبالانتقال إلى القسم الخلفي، فقد عزّز الفريق مستويات التبريد كذلك، حيث أضاف عدّة فتحات تصريف حول الذراع الأماميّة من نظام التعليق الخلفي.

وقال أندرو شوفلين مدير الهندسة على المسار في صفوف مرسيدس أنّه في حين أنّ الأرضيّة تُعدّ جديدة، فإنّها لا تُمثّل ابتعادًا تامًا عن التصميم الذي استخدمه الفريق سابقًا.

وقال في هذا الصدد: "أعني أنّه ليس مفهومًا تصميميًا مختلفًا جذريًا. إنّه تطويرٌ للأرضيّة التي استخدمناها منذ سبا".

وأضاف: "ليس ذلك التغيير الوحيد على السيارة، لكن نأمل أن يُمثّل خطوة كبيرة بما فيه الكفاية".

وعندما سُئل إن كان هذا التحديث يُمكن تصنيفه على أنّه تطوير تصحيحي لتغييرات سبا السابقة التي لم تعمل، أجاب شوفلين: "كلّا، لأنّ الشباب واصلوا في ذات درب تطوير في نفق الهواء".

وأكمل: "أعتقد بأنّ الكثير من التحديات التي واجهناها لا تعود لما كنّا نقوم به من تطويرات في نفق الهواء".

واختتم بالقول: "يتمّ تحديد الحزم في نقاطٍ معيّنة من الزمن للالتزام بها وتصنيعها. لكن من منظورهم (مهندسو الانسيابيّة) فإنّها أمورٌ تتغيّر كلّ يوم".