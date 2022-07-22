تقني: فيراري تجلب أرضيّة جديدة إلى جائزة فرنسا الكبرى
ستُقيّم فيراري تصميم أرضيّة جديد جلبته إلى جائزة فرنسا الكبرى للفورمولا واحد في ظلّ محاولة الصانع الإيطاليّ تعزيز تحديه لريد بُل ضمن معركتهما على لقب البطولة.
تمّ تزويد سيارة شارل لوكلير بالتصميم الجديد يوم الخميس على حلبة بول ريكار عند تجهيز سيارته لمجريات الجمعة.
في الأثناء أبقى الفريق على التصميم القديم (الصورة المصغّرة) على سيارة كارلوس ساينز الإبن في ظلّ سعي فيراري للحصول على بيانات متتابعة لتقييم مدى نجاعة التصميم الجديد في ذات الظروف على أرض الواقع.
وفي حين أنّ أغلب التطوير التقنيّ لفيراري انصبّ على خيارات الجناح في السباقات الأخيرة، تعي جميع الفرق أنّ الأرضيّة جزءٌ مهمٌ من السيارة على صعيد أدائها العام.
وبالمقارنة بين الأرضيّتين فمن الواضح أنّ هناك فصلًا واضحًا أكثر بين القسمين الداخلي والخارجي عند مدخل النفق، حيث أصبح الانتقال قرب جدار الأرضيّة أكثر حدّة (السهم الأحمر).
وسيكون لهذا التعديل تأثيرٌ على سلوك التيارات الهوائيّة على السطحين العلوي والسفلي للنفق.
كما أنّ الحاجز الجانبي في تلك المنطقة سيتأثّر هو الآخر، وذلك بالنظر إلى أنّ سقف الحافة الأماميّة للأرضيّة بات منخفضًا أكثر الآن.
ومن الجدير بالذكر أنّه في حين يُمكننا رؤية هذه التغييرات الخارجيّة، فلا يعني ذلك أنّ الفريق لم يُدخل أيّة تغييرات إضافيّة في الواجهة السفليّة للأرضيّة من أجل المساعدة على استخراج المزيد من الأداء.
ولا يزال من غير الواضح بعد إن كان السائقان سيحصلان على الحلّ الجديد بعد إتمام الاختبارات الأوليّة.
ففي ظلّ القيود الحاليّة لسقف النفقات، فإنّ الفرق اختارت أحيانًا جلب نسخة وحيدة إلى أن يتمّ إثبات أدائها قبل تصنيع المزيد.
إذ استفاد لوكلير في جائزة كندا الكبرى من الجناح الخلفي الجديد منخفض الجرّ والذي أثبت نجاعته على صعيد مجاراة فيراري لريد بُل من ناحية السرعة القصوى.
وبعد فوزها في جائزة النمسا الكبرى، أشار ماتيا بينوتو مدير فيراري إلى أنّ الفوارق بين سيارتَي فيراري وريد بُل على الخطوط المستقيمة تكاد تُصبح هامشيّة الآن.
وقال: "أعتقد بأنّنا قلّصنا الفجوة التي كانت تفصلنا على صعيد السرعة من خلال الجناح الخلفي الجديد. أعتقد بأنّه لا تزال لديهم أفضليّة طفيفة، لكنّها ضئيلة أو هامشيّة".
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