تقني: الأحجية وراء تغيير غطاء أنف سيارة مرسيدس

أثبت فوز لويس هاميلتون بسباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 أنّ مرسيدس عادت إلى دائرة المنافسة.

وفي الوقت الذي كان فيه فوز جورج راسل في النمسا يعود إلى الحادثة التي جمعت المتصدّرين، فإنّ فوز هاميلتون يعود إلى الوتيرة النقيّة، حيث يُمكن للمرء أن يُجادل بأنّ سيارة "دبليو15" كانت الأسرع.

حقّقت مرسيدس تقدّمًا كبيرًا هذا العام واستخرجت الكثير من المكاسب من سيارتها، حيث كان ذلك نتيجة فهمها لما تحتاجها لجعل سيارات التأثيرات الأرضيّة سريعة.

لكنّ التقدّم المفاجئ لمرسيدس لم يظهر فجأة نتيجة مكوّنٍ انسيابيّ جديد أنتج قدرًا هائلًا من الارتكازيّة الإضافيّة.

عوضًا عن ذلك وبناءً على ما قاله توتو وولف مدير الفريق، فإنّه يعود إلى طريقة قدرة الفريق تحت قيادة المدير التقني جايمس أليسون على تحسين حزمته للحصول على توازن سيارة رائع، وهو أمرٌ ساعد في وضعها في موقعٍ جيّدٍ لهاميلتون وراسل.

وقال وولف: "كانت هناك لحظة، بقيادة جايمس، أصبحت فيها البيانات منطقيّة بشكلٍ مفاجئ. طريقة موازنتنا السيارة وكيفيّة نقلنا لها إلى موقعٍ مثالي على صعيد مجال العمل المثالي، كان ذلك الأمر الأساسي. لم يكن الأمر عبارة عن جناحٍ أمامي معجزة. بل ببلوغ التوازن المثالي".

وتُعدّ هذه الإشارة إلى التوازن مثيرة للاهتمام لأنّها قد تكون عادة نتيجة تقدّم عبر المكوّنات الميكانيكيّة غير الظاهرة مثل نظام التعليق والنوابض.

وسواءً كانت تلك مجرّد مصادفة بسيطة، أو أنّ هناك رابطًا أكبر، فإنّ تعديلًا في لوح الفراغ في أنف سيارة "دبليو15" ظهر لأوّل مرّة ضمن جائزة النمسا الكبرى قد يُقدّم لمحة حول تغييرٍ محتملٍ في المخمّد قد يكون ساهم في هذا التقدّم.

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

بات لوح الفراغ (كما هو موضح أعلاه) يحتوي على نتوء جديد، والذي يدعي الفريق أنه متعلّق بمستويات التبريد – وهو وسيلة لزيادة مرور الهواء البارد إلى قمرة القيادة، وإن كان بدون المدخل الأمامي الذي رأينا الفريق يستخدمه من قبل.

ومع ذلك، فإن فكرة أن النتوء الجديد مرتبط كليًا بالتبريد تبدو متناقضة مع كيفية تحرك الهواء عبر هذا الجزء من السيارة.

إذ تتوقع عادة أن يتم توجيه تبريد السائق إلى منطقة محددة. ويلغي هذا بعض الظروف غير المنتظمة لتدفق الهواء التي قد تحدث، وهو أمر إشكالي بشكل خاص عندما نفكر في عدد المكونات المختلفة الموجودة في تلك المنطقة، بعضها مكوّنات نظام التعليق وهي تتحرّك.

علاوة على ذلك، يبدو من الغريب زيادة النتوء لتوفير تدفق هواء أكبر، في نفس الوقت الذي يتم فيه إغلاق فتحة أمامية للهواء الخارجي.

علاوة على ذلك، لم يقدم الفريق لوحة الفراغ كعنصر تم تعديله في وثيقة عرض السيارة في جائزة النمسا الكبرى أيضًا - مما يستبعد إلى حد ما تحديثها من الناحية الديناميكية الهوائية.

وعند العودة إلى جائزة بريطانيا الكبرى والاحتفاظ بهذا النتوء الجديد في الهيكل، في ظروف باردة لا تتطلب تبريدًا إضافيًا للسائقين، أثارت الفكرة تكهّنات بأن هناك ما هو أكثر من مجرد تغير في الشكل – وأن الإجابة الحقيقية تكمن فيما تم تغييره تحت اللوحة.

في الواقع، بينما لم يؤكد الفريق ذلك، تشير دراسة مفصلة للمكونات في هذه المنطقة إلى تخطيط جديد للمخمِّد يتطلب مساحة أكبر.

مثل هذا التغيير يمكن أن يكون حاسمًا في مساعدة مرسيدس على إضافة مزيد من الثبات إلى منصتها الديناميكية الهوائية، ومرة أخرى تحقيق التوازن الذي تسعى إليه منذ فترة طويلة.

لدى مرسيدس سوابق في إضافة نتوء في هذه المنطقة من السيارة عندما أجرت تغييرات على نظام التعليق في الماضي.

المكوّنات الهيدروليكيّة لنظام التعليق الأماميّ لسيارة مرسيدس "دبليو06" الصورة من قبل: جورجيو بيولا

ففي عام 2016، كان هذا اختبارًا ذا غرض مزدوج، حيث جرب الفريق ترتيبًا جديدًا على السيارة "دبليو06" للموسم التالي تضمن ترتيب قناة "اس" ومخمِّد ثقل معدّل.

وتم الاعتراف على نطاق واسع خلال تلك الفترة بأن مرسيدس كانت الأفضل في التعامل مع حركيات نظام التعليق وتأثيرها على المنصة الديناميكية الهوائية لسيارات الفورمولا 1 بأكملها.

فعلى سبيل المثال، كانت مرسيدس تمتلك واحدة من أكثر النسخ تقدمًا من أنظمة التعليق المترابطة بين الأمام والخلف ("فريك")، قبل حظر هذا المفهوم. كان هذا هو الأساس لأنظمة التعليق الهيدروليكية الناجحة للغاية التي تبعتها لاحقًا

وقلّل التحول إلى ترتيبات الزنبركات والمخمِّدات التقليدية مع السيارات الحالية بلا شك من بعض المساعدة التي كانت تعتمد عليها مرسيدس والفرق الأخرى قبل تغييرات القوانين.

إذ لديها الآن توضيب زنبرك "بيلفيل"، والذي يُتفق عليه تقريبًا بالإجماع كأفضل طريق لتصميم مخمِّد الثقل.

ولا تختلف مرسيدس عن البقيّة في هذا الصدد، حيث تستخدم هذه الطريقة أيضًا كوسيلة للمساعدة في التحكم في الإزاحة الرأسية للهيكل.

تفاصيل سيارة مرسيدس دبليو15 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

كما أنّ عنصر الثقل المعدّل مع/أو تغيير موضع المكون يتماشى أيضًا مع بعض التغييرات الديناميكية الهوائية التي أجراها الفريق مؤخرًا.

إذ ستعمل التعديلات هنا كذلك لتوفير منصة أكثر استقرارًا، وهو ما كان الفريق يعاني منه خلال هذه الحقبة حتى الآن.

وتبدو سيارة "دبليو15" الآن أكثر استجابة عبر مجموعة متنوعة من الظروف ومستويات القوة الارتكازيّة، في حين أن التحديثات التي ظهرت على السيارة في الماضي كانت تعمل بشكل جيد في حلبة واحدة ولكنها فشلت في تحقيق هدفها في أماكن أخرى.