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تقليل حجم فريق الفورمولا واحد قد يدفع مرسيدس للاستفادة من مواردها ضمن فئات أخرى

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تقليل حجم فريق الفورمولا واحد قد يدفع مرسيدس للاستفادة من مواردها ضمن فئات أخرى
08-06-2020

أشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد إلى أنّ الصانع الألماني ربما يعمد إلى المشاركة ضمن فئات أخرى في رياضة السيارات من أجل الاستفادة من الموارد الفائضة بعد سقف النفقات الذي سيتمّ تطبيقه في الفئة الملكة في 2021.

تم تخفيض سقف النفقات من المستوى الأصلي الذي كان يبلغ 175 مليون دولار إلى 145 مليون دولار لموسم 2021، قبل خفضه أكثر إلى 135 مليون دولار، حيث تواجه الفرق الثلاثة الكبيرة الآن مسألة تقليل عدد الموظفين بأكثر من الثلث.

وقد أشارت فيراري بالفعل إلى أنّها ربما توجّه بعض موظفيها في الفورمولا واحد إلى برامج سباقات أخرى، حيث قال وولف بأنّ مرسيدس ربما تتبع ذات الاستراتيجية كذلك، إذ أوضح بأن أحد أسباب اتباع تلك المقاربة هو تفادي الاستغناء عن عدد ضخم من الموظفين الذين لديهم معرفة داخلية بتقنيات الفريق.

كما شدّد وولف على أنّ سقف النفقات ضمن بأن تكون المشاركة في الفورمولا واحد منطقية من الناحية المالية بالنسبة لفريقه.

فقال: "في البداية، نحن نعيش واقعًا ماليًا مختلفًا للغاية عمّا قبل وباء كورونا، حيث تقبلنا سقف النفقات الأقل، حيث من الضروري أن تربح فرق الفورمولا واحد الناجحة المال عوضًا عن خسارته".

وأضاف: "الأمر بالنسبة لنا كذلك يعد طريقة لضمان أنّ دايملر لا تقدّر فقط العوائد الرياضية والتسويقية لتلك المنصّة، ولكن كذلك جعلها محايدة من حيث التكلفة قدر الإمكان. حيث أعتقد بأنّ ذلك هو الدافع لدعم سقف نفقات كهذا".

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وتابع: "يعني ذلك أيضاً مراجعة وإعادة تقييم بالنسبة لنا، مع تغيير طريقة قيامنا بالأمور، وتوجيه موظفين نحو مناطق جديدة. لدينا قسم قوي للغاية يدعى مرسيدس بينز للعلوم التطبيقية، حيث نعمل مع عملاء من مستوى أداء عالٍ، ونقدم خدماتنا. ومن يدري، ربما ننظر إلى فئات تسابق أخرى من أجل الحفاظ على مواردنا، وأن نُبقي على الموارد البشرية والملكية الفكرية كما هي داخل مرسيدس".

في المقابل، نفى وولف كذلك التكهنات الدائرة بأنّ الصانع الألماني ربما ينسحب من الفورمولا واحد، حيث أصرّ على أنّ التسابق هو "الممارسة الجوهرية" التي سيبقى الصانع الألماني ملتزمًا بها.

حيث قال: "هنالك دومًا تلك الحملة الممنهجة ضدنا، في حين أنّه من الواضح بأنّ كل شركات السيارات تواجه الآن أوقاتًا عصيبة وغير مستقرة. كل يوم تفتح فيه إحدى المجلات أو الصحف، تجد أخبارًا حول فولكسفاغن أو رينو أو فيات أو دايملر، وأتفهم تمامًا في ذلك الجانب ما تتعرض له منصتنا الرياضية من تشكيك".

وأكمل: "الإدارة العليا في مرسيدس ترى الفورمولا واحد بشكل كبير كنشاط جوهري، نقوم ببناء سيارات الطرقات، وكذلك سيارات السباقات، وفي الواقع كانت أول سيارة بنتها مرسيدس للسباقات. وعليه فإنّنا لا نرى الفورمولا واحد كمجرد منصّة تسويقية، ولكن كممارسة جوهرية. هنالك انتقال تكنولوجي بين سيارات الطرقات والفورمولا واحد ولا يتمّ مخالفة تلك الثقافة داخل دايملر".

واختتم: "علاوة على ذلك، فإنّنا نناقش كل نشاطاتنا وكل استثماراتنا كل عام، حيث أعتقد بأنّنا هدف لأحدهم، والذي يرغب بتزييف بعض العناوين الجذابة وربما الحصول على مزيد من النقرات".

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