تقليص أيام جائزة موناكو الكبرى إلى ثلاثة بدءاً من 2022

عادة ما تقام فعاليات جائزة موناكو الكبرى على مدار أربعة أيام، حيث تقام حصتا التجارب الحرة يوم الخميس ويكون يوم الجمعة للراحة.

ويعود هذا التقليد إلى إقامة السباق خلال عطلة البنوك في السابق، وتم الإبقاء عليه للسماح بحركة المرور في المنطقة.

لكن وضمن روزنامة الموسم المقبل التي من المتوقع الكشف عنها منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول خلال الاجتماع المقبل للمجلس العالمي لرياضة السيارات، فإن صيغة جائزة موناكو الكبرى ستعود إلى الشكل التقليدي لباقي الجولات.

وكان من المتوقع أن تتسبب إضافة جائزة ميامي في مايو/أيار بإقامة جولتي إسبانيا وموناكو بشكل متتالٍ. لذا فإن الانتقال إلى الصيغة التقليدية من ثلاثة أيام سيسهل من الضغوط اللوجستية.

حيث قال دومينيكالي في تصريح لقناة "سي أن أن": "ستكون جولة موناكو ثلاثة أيام".

وأكمل: "لذا، ستكون أيام الجمعة، السبت والأحد، بدلاً من الخميس، السبت والأحد. نعم، هذا هو التغيير الذي سنعتمده الموسم المقبل".

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وخلال المقابلة، أكد دومينيكالي أن الخطة كانت تتمحور حول روزنامة من 23 سباقاً مرة أخرى للموسم المقبل، كما كان من المقرر للموسم الحالي قبل أن تتسبب الجائحة بالاقتصار على 22.

وأشار دومينيكالي كذلك إلى أن جائزة فرنسا الكبرى قد تعود كذلك، وأن الخطة تقضي بإنهاء الموسم في وقت أبكر مما هو الحال خلال 2021، حيث سيقام السباق الختامي في أبوظبي يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

فقال: "الخطة تقضي بتواجد 23 سباقاً".

وأكمل: "سنعلن عن الروزنامة على هامش اجتماع المجلس العالمي لرياضة السيارات، يوم 15 أكتوبر. ونود إنهاء الموسم في وقت أبكر من الموسم الحالي".

ولم تقرر الفورمولا واحد بعد أي سباقٍ سيختم الموسم، مع موقع مخصص لإحدى جولات الشرق الأوسط يوم 21 نوفمبر، لكن من المتوقع الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

وقد تقوم الفورمولا واحد بتوسيع فكرة السباقات القصيرة التي جرّبتها هذا الموسم في ثلاث جولات، لتشمل جولات أكثر الموسم المقبل.

وعبّر دومينيكالي عن تفاؤله حيال السباقات القصيرة، مشيراً لأنها تقدم المزيد من الحماسة للجمهور وتساعد على خلط الأوراق.

فقال: "إنها إضافة جيدة لأنها تمنح المتابعين أمراً جديداً وكذلك لوسائل الإعلام والجمهور على الحلبة".

واختتم: "كما أنها تعمل على خلط الأوراق للسباق، وهذا أمر جيد".