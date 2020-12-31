تقليد هاميلتون وسام الفروسية ضمن قائمة تكريمات ملكة بريطانيا للعام الجديد

لقب الفروسية - الذي يعني أنّ السائق البريطاني سيُعرف رسميًا الآن بالسير لويس هاميلتون - تمّ منحه لسائق مرسيدس في نهاية عام شهد معادلته رقم مايكل شوماخر القياسي بسبعة ألقاب عالم في الفورمولا واحد وتجاوزه مجموع انتصارات الألماني.

كما شهد موسم 2020 سعيًا دؤوبًا من هاميلتون لزيادة الوعي بتعزيز التنوّع العرقي في الرياضة، إلى جانب مناهضته الدائمة للعنصرية في المجتمع، على الرُغم من أنّ ذلك التكريم هو بالأساس على إنجازاته في رياضة السيارات.

ويأتي ذلك التكريم بعد 12 عامًا من دخول هاميلتون كعضو ضمن "المجموعة الأكثر امتيازًا" للإمبراطورية البريطانية إثر خدماته في عالم سباقات السيارات، وذلك عقب تحقيق لقبه الأوّل في ذات العام.

ويُعدّ هاميلتون ثالث بطل عالم في الفورمولا واحد يحصل على ذلك اللقب، بعد جاك برابهام (في 1978) وجاكي ستيوارت (في 2001)، كما ذهب ذلك التكريم كذلك إلى ستيرلينغ موس (في 2000). مع ذلك، فإنّ هاميلتون هو أوّل من يحصل على ذلك اللقب بينما ما يزال نشطًا كسائق سباقات.

من جهته، علّق ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي الجديد للفورمولا واحد على ذلك قائلًا: "لويس عملاق حقيقي في رياضتنا، حيث أن تأثيره ضخم داخل وخارج السيارة. كما أنّ ما حققه يعد استثنائيًا وما يزال أمامه الكثير. جمعينا في الفورمولا واحد نهنئه على ذلك الاعتراف المستحق بإنجازاته، ونتطلّع إلى رؤية المزيد من تأدياته العبقرية في 2021".

من جانبه، عقّب توتو وولف مدير مرسيدس على ذلك قائلًا: "لويس واحد من عظماء سباقات السيارات في التاريخ، وأكثر الرياضيين البريطانيين نجاحًا في هذه الحقبة".

وأضاف: "لطالما تم الاعتراف به حول العالم على إنجازاته الرياضية، وهذا العام نجح في الجمع بين تميّزه على الحلبة مع تأثيره القوي في مجابهة العنصرية والتمييز. لقد قاد الطريق في 2020 بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأكمل: "أخبار تلقيه لقب فارس/سير تُظهر أنّه الآن حصل على الاعتراف الذي لطالما اكتسبه خلال مسيرة نجاحه التي لا مثيل لها في رياضة السيارات. المملكة المتحدة بوسعها أن تكون فخورة جدًا بامتلاكها بطلًا وسفيرًا من نوعية السير لويس هاميلتون".