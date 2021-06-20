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فورمولا 1 / جائزة فرنسا الكبرى تقرير السباق

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

من قبل:
, رئيس التحرير

ضمن سباقٍ استراتيجيّ مثير، حقّق ماكس فيرشتابن الفوز في سباق جائزة فرنسا الكبرى على حلبة بول ريكار بعدما استخدم استراتيجيّة مغايرة عن ثنائي مرسيدس ليُحرز فوزه الثالث في موسم 2021 ويُعزّز من صدارته في ترتيب بطولة السائقين.

فيرشتابن يبرع باستراتيجيّة مختلفة محققًا الفوز أمام هاميلتون في فرنسا

انطلق فيرشتابن من المركز الأوّل ولكنه خسر صدارته لصالح هاميلتون على المنعطف الثاني، إلّا أنه لم ينتظر كثيرًا كي يستعيدها مع نهاية سلسلة التوقفات إذ ساعده توقفه الباكر بلفةٍ واحدة على تجاوز سائق مرسيدس.

ولكن وبما أنّ نسبة تآكل الإطارات كانت مرتفعة، قرّر فريق ريد بُل تغيير الاستراتيجيّة من خلال الطلب من الهولندي الدخول إلى منطقة الصيانة في اللّفة 32 والتزوّد بإطارات "ميديوم" عكس ثنائي مرسيدس الذي بقيّ على الحلبة.

وعاد فيرشتابن من بعيد إذ قلّص الفارق تباعًا مع السيارات أمامه حيث تجاوز بوتاس بسهولة، ومن ثم أقدم على تخطي هاميلتون قبل لفةٍ واحدة من نهاية السباق محققًا فوزه الـ 13 في مسيرته الاحترافية.

وقال فيرشتابن الذي وسّع الفارق في ترتيب السائقين إلى 12 نقطة عن هاميلتون "كان الأمر صعبًا في البداية بسبب الرياح إذ كان توازن السيارة جيدًا في بعض الأحيان ولكن في أحيانٍ أخرى كانت السيارة تنزلق. لقد قرّرنا بعد ذلك الدخول من أجل إجراء توقفٍ ثانٍ إذ عملت هذه الاستراتيجية لحسن حظنا. كان علينا العمل بشكلٍ كبير من أجل نجاحها ولكن النتيجة مرضية".

هاميلتون الذي لم يكن بإمكانه فعل الكثير في سباق اليوم بعدما حافظ على إطارات سيارته اكتفى بالمركز الثاني أمام سيرجيو بيريز الذي نجح في تجاوز فالتيري بوتاس في اللّفات الأخيرة من السباق.

مكلارين حلّت في المركزين الخامس والسادس مع لاندو نوريس ودانيال ريكاردو على الترتيب.

أمّا المركز السابع فكان من نصيب سائق ألفا تاوري بيير غاسلي، فيما سجّل فرناندو ألونسو المزيد من النقاط إلى سجل فريقه ألبين، في الوقت الذي أكمل فيه ثنائي أستون مارتن سيباستيان فيتيل ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

وبالنسبة لسائق فيراري شارل لوكلير – الذي كان أوّل المتوقفين – فقد تراجع في الترتيب بعدما تدهورت حالة إطاراته بشكلٍ كبير ليقوم بالتوقف مرّة أخرى ويتراجع إلى المركز الـ 16 في النهاية.

كما كافح كارلوس ساينز الإبن مع إطاراته منهيًا سباقه في المركز الـ 11 بعدما انطلق من المركز الخامس، في حين تغلّب جورج راسل على يوكي تسونودا الذي انطلق من منطقة الصيانة.

السائق المحلي إستيبان أوكون سيشعر بخيبة أمل كبيرة بحلوله في المركز الـ 14 أمام أنطونيو جيوفينازي.  

مجريات السباق

كانت انطلاقة فيرشتابن ناجحة سمحت له بالحفاظ على مركزه، بيد أنه خرج عن المسار على المنعطف الثاني ما أدّى إلى تراجعه وحصول هاميلتون على الصدارة. وقال سائق ريد بُل "لم أتمكّن من السيطرة على السيارة، لذا لم يكن بإمكاني الانعطاف إلى الجهة اليُمنى".

وقد تمكّن البريطاني من الابتعاد بفارق 1.4 ثانية بعد مضيّ لفتَين. في أثناء ذلك، كان بوتاس يتواجد في المركز الثالث حيث أخبره مهندسه "عملٌ جيد، كُلّ شيء ممكن في هذا السباق"، في محاولةٍ لتحفيزه مع بلوغ الفارق بينه وبين فيرشتابن حوالى 1.2 ثانية.

وحاول ريكاردو – صاحب المركز التاسع – جاهدًا التقدّم على ألونسو ضمن معركتهما على المركز الثامن، إلّا أنّ سائق مكلارين لم يكن بمقدوره التقدّم بما فيه الكفاية لحين نجاحه بعد 4 لفات في القيام بعملية التجاوز إذ خسر الإسباني مركزًا إضافيًا لصالح نوريس كذلك.

وبحلول اللّفة العاشرة قال هاميلتون لفريقه "لديّ بعض التحبحب في الإطارات".

وافتتح فريق فيراري سلسلة التوقفات من خلال تغيير لوكلير لإطارات سيارته إلى "الهارد" في اللّفة 15، حيث تبعه سائق مكلارين دانيال ريكاردو بعدها بلفتَين.

وأجرى بوتاس توقفه في اللّفة الـ 18 منتقلاً إلى الإطارات القاسية ليتبعه بعدها فيرشتابن ومن ثم هاميلتون. ولكن يبدو بأنّ "التوقف أوّلاً" يمنح السائق بعض الأفضلية وقد تأكّد ذلك بعدما خرج هاميلتون خلف فيرشتابن.

الجدير بالذكر هو أنّ سيرجيو بيريز بقيّ على الحلبة محافظًا على إطاراته ليتصدّر السباق بشكلٍ مؤقت، وهذا بالفعل ما كانت ريد بُل بحاجة إليه طويلاً من أجل منافسة مرسيدس: سائقان يتبعان استراتيجيتَين مختلفتَين من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع السيناريوهات.

وقام فيرشتابن بالتوقف في اللّفة 24 ليعود فيرشتابن إلى الصدارة أمام هاميلتون وبوتاس مع بلوغ الفارق بين الثلاثة الأوائل 1.3 ثانية.

وقال ماكس لفريقه "لا أستطيع الاستمرار على هذا النحو حتى نهاية السباق"، فيما أوضح بوتاس لفريقه "إذا استمرينا بهذه السُرعة فلن يكون من الممكن إنهاء السباق من دون توقفٍ ثانٍ".

وبالفعل، قام فيرشتابن بالتوقف في اللّفة الـ 32 منتقلاً إلى الإطارات المتوسطة، في الوقت الذي قرّر فيه فريق مرسيدس البقاء على الحلبة، إذ قال هاميلتون "إطاراتي الخلفية جيدة، ولكني أعاني مع الإطار الأمامي الأيسر".

فيرشتابن كان أسرع بفارق ثانيتَين في اللّفة الواحدة من هاميلتون إذ أغلق الفارق مع منافسه إلى 12 ثانية بحلول اللّفة 36.

وقد اشتعلت المنافسة على أشدّها خلال اللّفات العشر الأخيرة: فيرشتابن قلّص الفارق إلى أقلّ من ثانية عن بوتاس حيث كان يتوجّب على السائق الفنلندي الدفاع عن مركزه وتأخيره قدر الإمكان من أجل مساعدة زميله في الابتعاد أكثر في الصدارة.

ولكن فيرشتابن لم يجد صعوبةً كبيرة في تجاوز بوتاس ليتقدّم إلى المركز الثاني ويشّن هجومه على هاميلتون مع تبقي 8 لفات على النهاية مع فارق 4.8 ثانية.

وقد بدا بوتاس غاضبًا للغاية من فريقه حيث قال "لماذا لا يستمع إليّ أحد عندما قلت بأنّ هذا السباق هو توقفين؟"

فيرشتابن لم يجد صعوبةً في تجاوز هاميلتون قبل لفة من نهاية السباق، فيما تقدّم بيريز على بوتاس خاطفًا منه المركز الثالث.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1   33 Netherlands ماكس فيرشتابن 53 -   26
2   44 United Kingdom لويس هاميلتون 53 2.904 2.904 18
3   11 Mexico سيرجيو بيريز 53 8.811 8.811 15
4   77 Finland فالتيري بوتاس 53 14.618 14.618 12
5   4 United Kingdom لاندو نوريس 53 1:04.032 1:04.032 10
6   3 Australia دانيال ريكاردو 53 1:15.857 1:15.857 8
7   10 France بيير غاسلي 53 1:16.596 1:16.596 6
8   14 Spain فرناندو ألونسو 53 1:17.695 1:17.695 4
9   5 Germany سيباستيان فيتيل 53 1:19.666 1:19.666 2
10   18 Canada لانس سترول 53 1:31.946 1:31.946 1
11   55 Spain كارلوس ساينز الإبن 53 1:39.337 1:39.337  
12   63 United Kingdom جورج راسل 52 1 lap    
13   22 Japan يوكي تسونودا 52 1 lap    
14   31 France إستيبان أوكون 52 1 lap    
15   99 Italy أنطونيو جيوفينازي 52 1 lap    
16   16 Monaco شارل لوكلير 52 1 lap    
17   7 Finland كيمي رايكونن 52 1 lap    
18   6 Canada نيكولاس لاتيفي 52 1 lap    
19   47 Germany ميك شوماخر 52 1 lap    
20   9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 52 1 lap    
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