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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / تقرير السباق

هاميلتون بطلاً لسباق موجيللو الطويل والمليء بالحوادث

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هاميلتون بطلاً لسباق موجيللو الطويل والمليء بالحوادث
من قبل:
, رئيس التحرير

حقّق لويس هاميلتون الفوز في سباق جائزة توسكانا الكبرى بعد أحداثٍ جنونية أدّت إلى إيقاف السباق مرتَين جرّاء الحوادث التي شهدتها حلبة موجيللو الإيطالية.

لم تخلُ الجائزة الكبرى الـ 1000 في تاريخ الفورمولا واحد من الأحداث الجنونية والدرامية بدءًا من اللّفة الأولى التي شهدت حوادث كبيرة وما أعقبها من حوادث على خطّ البداية/النهاية عقب الانطلاقة الثانية للسباق إثر توقفه.

ولكن هذه الأحداث والمتغيّرات لم تُؤثّر على هاميلتون الذي تشبث بمركزه الأوّل وتمكّن من تحقيق انتصاره الـ 90 في مسيرته الاحترافية والسادس له في موسم 2020.

وبات البريطاني قاب قوسين أو أدنى من معادلة الرقم القياسي بعدد الانتصارات والمُسجّل باسم مايكل شوماخر (91 فوزًا).

وقال هاميلتون "جائزة اليوم كانت أشبه بثلاثة سباقات في يومٍ واحد. كان سباق اليوم صعبًا. لم يكن من السهل إبقاء بوتاس بالخلف لا سيما بعد تراجعي خلال الانطلاقة الأولى للسباق".

وبفارق 4.8 ثانية حلّ بوتاس في المركز الثاني إذ وعلى الرغم من انطلاقته الأولى الممتازة والتي سمحت له بالتقدّم إلى الصدارة، إلّا أنه خسرها سريعًا بعد فترة خروج سيارة الأمان.

وقال الفنلندي "أشعر بخيبة أمل كوني حققت انطلاقة جيدة في البداية. تمكّن من الحفاظ على مركزي ولكن بعدها فقدت الصدارة عقب خروج سيارة الأمان. بدا وكأنه لم يكن هناك فرص أخرى متاحة بعدها".

وقد ذهب المركز الثالث إلى سائق ريد بُل أليسكندر ألبون الذي حقّق منصة التتويج الأولى له في مسيرته إذ قال فور خروجه من سيارته ريد بُل "لا أستطيع التنفس. إنه شعورٌ جميل التواجد في هذا المركز".

دانيال ريكاردو الذي كان يُمني النفس بإنهاء السباق على المنصة، تراجع للرابع بعد تجاوزه من قبل ألبون، في حين أتى سيرجيو بيريز في المركز السادس متقدمًا على لاندو نوريس ودانييل كفيات.

شارل لوكلير أكمل سباق فيراري بالمركز الثامن خلال السباق الـ 1000 للحصان الجامح كذلك، فيما أحرز كيمي رايكونن المركز التاسع على الرغم من عقوبة الـ 5 ثوانٍ التي حصلها عليها بعد خطأ الدخول إلى منطقة الصيانة. وقد أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

جورج راسل ورومان غروجان أكملا المركزين الـ 11 والـ 12 على الترتيب (12 سيارة أكملت السباق فقط).

مجريات السباق

اللّفة الأولى كانت جنونية ومليئة بالحوادث: كارلوس ساينز فقد السيطرة على سيارته حيث دارت حول نفسها إذ اصطدم بها سيباستيان فيتيل ما دفع الأخير إلى الدخول لمنطقة الصيانة من أجل إصلاح الأضرار.

ولكن الحادث الأكبر وقع على مسافةٍ قريبة بين 4 سيارات: فيرشتابن الذي فقد الطاقة على سيارته على الانطلاق حيث تراجع إلى الصفوف الخلفية سريعًا إذ اصطدم به من الخلف كيمي رايكونن والذي اصطدم كذلك بسائق ألفا تاوري بيير غاسلي إذ لم يكن لدى الأخير مفرّ من الاصطدام بسيارة رومان غروجان. ونتيجةً لذلك انسحب فيرشتابن وغاسلي من السباق.

هذا الأمر أدّى إلى دخول سيارة الأمان إلى أرض الحلبة مع تواجد بوتاس في الصدارة بعد انطلاقته السريعة والتي سمحت له بتجاوز زميله هاميلتون إلى المركز الأوّل. وبقيّت سيارة الأمان متواجدة حتى نهاية اللّفة السادسة إذ انطلق السباق من جديد.

وانطلقت المنافسات ولكن لثوانٍ قليلة قبل الحادث الكبير الذي وقع على خطّ البداية/النهاية، فجرّاء تموّج سائقي الصدارة كانت بعض السيارات بطيئة بالخلف ينما سيارات أخرى كانت أسرع - وانطلقت بالفعل قبل بوتاس - حيث وقعت العديد من الحوادث أدّت إلى خروج 4 سيارات من السباق: نيكولا لاتيفي، كيفن ماغنوسن، أنطونيو جيوفينازي وكارلوس ساينز.

وقد توقف السباق بعد ذلك وعادت السيارات إلى منطقة الصيانة من أجل تنظيف الحلبة. وبشكلٍ مفاجئ انسحب إستيبان أوكون من السباق بعد تفكيك سيارته وتواجدها في مرآب الفريق.

وبعد فترةٍ من التوقف، خرجت السيارات من جديد إلى الحلبة لتصطف على شبكة الانطلاق للقيام بانطلاقةٍ جديدة، إذ تواجد ثنائي مرسيدس على إطارات "ميديوم" جديدة والبقية خلفه على إطارات "سوفت"، باستثناء راسل ورايكونن على "ميديوم". وتجدر الإشارة إلى أنّ السائقين بإمكانهم تغيير الإطارات عند فترة توقف السباق.

هاميلتون عوّض خسارة مركزه الأوّل وتمكّن من التقدّم على زميله بوتاس في حين حافظ لوكلير على مركزه الثالث أمام ثنائي فورس إنديا سترول وبيريز.

ونجح هاميلتون في الابتعاد بفارق أكثر من ثانية عن زميله، فيما تمكّن ريكاردو من التقدّم إلى المركز الخامس بعد تجاوزه لبيريز في اللّفة 15. وقد استطاع سترول بعدها بلفاتٍ قليلة من تجاوز لوكلير والتقدّم إلى المركز الثالث في حين كسب ألبون مركزًا إضافيًا عقب تجاوزه لبيريز. وفي اللّفة 19، خسر لوكلير مركزًا إلى الوراء وتراجع للخامس وراء ريكاردو قبل أن يخسر مركزًا آخر لصالح ألبون.

هذا الأمر دفع بلوكلير للتوقف في اللّفة 22 والانتقال لاستخدام الإطارات القاسية "هارد". وبين اللّفات 28 و32 قام معظم السائقين بالتوقف حيث أجرى بوتاس توقفه مع نهاية اللّفة 31 منتقلاً إلى الإطارات القاسية، بينما توقف زميله هاميلتون مباشرةً خلفه.

وقد وصل الفارق بين ثنائي الفريق الواحد إلى 7 ثوانٍ بعد فترة التوقفات إذ كان الترتيب كالتالي: هاميلتون. بوتاس. ريكاردو. سترول. ألبون. بيريز. نوريس. لوكلير. كفيات. راسل. فيتيل. غروجان ورايكونن. وقد طلب من ثنائي مرسيدس الابتعاد قدر الإمكان عن الحفف الجانبية.

ولكن في اللّفة 44 تبدّل كّل شيء بعد تعرّض سترول لحادث أدّى إلى دخول سيارة الأمان ومن ثم رفع العلم الأحمر وإيقاف السباق من جديد. وقال سترول "لقد حدث ثقب في الإطار".

وقد تمّ اعتماد سيارة الأمان وإيقاف السباق لفترة من الوقت لحين إزالة السيارة وتنظيف الحلبة وإصلاح الحواجز الجانبية. وبالفعل، بعد فترة من الوقت عادت السيارات للاصطفاف على شبكة الانطلاق للانطلاق من جديد مع تبقي 12 سيارة و13 لفة على النهاية.

وقد تمكّن ريكاردو من التقدّم إلى المركز الثاني على الانطلاقة ولكن ليس لفترةٍ طويلة حيث استردّ الفنلندي مركزه في اللّفة التالية. وقد حاول ألبون جاهدًا تجاوز الأسترالي حيث نجح بذلك في اللّفة 51 ضامنًا منصته الأولى.

هاميلتون رفع من وتيرته محققًا الفوز للمرّة السادسة هذا الموسم أمام بوتاس، بينما احتلّت فيراري المركزين الثامن والعاشر في سباقها الـ 1000 بالفئة الملكة.

نتيجة السباق

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 United Kingdom لويس هاميلتون 59 -   26
2 Finland فالتيري بوتاس 59 4.880 4.880 18
3 Thailand ألكسندر ألبون 59 8.064 8.064 15
4 Australia دانيال ريكاردو 59 10.417 10.417 12
5 Mexico سيرجيو بيريز 59 15.650 15.650 10
6 United Kingdom لاندو نوريس 59 18.883 18.883 8
7 Russian Federation دانييل كفيات 59 21.756 21.756 6
8 Monaco شارل لوكلير 59 28.345 28.345 4
9 Finland كيمي رايكونن 59 29.770 29.770 2
10 Germany سيباستيان فيتيل 59 29.983 29.983 1
11 United Kingdom جورج راسل 59 32.404 32.404  
12 France رومان غروجان 59 42.036 42.036  
  Canada لانس سترول 42      
  France إستيبان أوكون 7      
  Canada نيكولاس لاتيفي 6      
  Denmark كيفن ماغنوسن 5      
  Italy أنطونيو جيوفينازي 5      
  Spain كارلوس ساينز الإبن 5      
  Netherlands ماكس فيرشتابن 0      
  France بيير غاسلي 0      
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مشكلة في المحرك السبب في انخراط فيرشتابن في حادثة اللفة الأولى وانسحابه في موجيللو

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مشكلة في المحرك السبب في انخراط فيرشتابن في حادثة اللفة الأولى وانسحابه في موجيللو
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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