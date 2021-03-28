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السابق / تغطبة مباشرة لسباق جائزة البحرين الكبرى 2021
فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / تقرير السباق

هاميلتون يُحقّق فوزه الخامس في سباق جائزة البحرين الكبرى

من قبل:
, رئيس التحرير

بات لويس هاميلتون أنجح سائق في تاريخ جائزة البحرين الكبرى، إذ نجح في تحقيق فوزه الخامس على الحلبة العربية خلال الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2021.

هاميلتون يُحقّق فوزه الخامس في سباق جائزة البحرين الكبرى

انطلق ماكس فيرشتابن من المركز الأوّل خلال السباق، ولكن مرسيدس اعتمدت استراتيجيّة مغايرة منحت البريطاني الأفضلية، على الرغم من هجوم فيرشتابن على هاميلتون في اللّفات الأخيرة من السباق ونجاحه قبل 3 لفات من النهاية من التقدّم إلى الصدارة للحظاتٍ طفيفة، قبل أن يستعيد سائق مرسيدس أفضليته.

وحاول فيرشتابن البقاء على مقربة من هاميلتون ولكنه فقدَ الزخم قبل لفتَين من النهاية مع ابتعاد هاميلتون في الصدارة بفارق 0.9 ثانية.

ويُمكن القول بأنّ تنافسيّة سيارة ريد بُل زادت من الإثارة خلال السباق حيث بدا فريق مرسيدس تحت التهديد طوال الوقت.

وهذا هو الفوز الـ 96 في مسيرة هاميلتون في الفورمولا واحد حيث قطع خطّ النهاية بفارق 0.7 ثانية عن فيرشتابن، بينما حلّ فالتيري بوتاس في المركز الثالث بفارق 37 ثانية عن زميله.

وقال البريطاني "يا اللهي. كان سباقًا صعبًا. كنا نعلم بأنّ التوقف بوقتٍ مبكّر سيزيد من صعوبة سباقنا ولكن كان علينا تغطية فيرشتابن".

وأضاف "كان سباقًا صعبًا حيث اقترب مني فيرشتابن بشكلٍ كبير للغاية في النهاية ولكني تمكنت من إبقائه في الخلف. كان واحدًا من أصعب السباقات التي خضتها مؤخرًا".

المركز الرابع كان من نصيب فريق مكلارين مع لاندو نوريس إذ تفّوق على سيارة ريد بُل الأخرى بقيادة سيرجيو بيريز الذي واجه مُشكلة في سيارته خلال لفة التحمية اضطر بعدها للانطلاق من منطقة الصيانة.

فيراري حلّت في المركز السادس مع شارل لوكلير فيما سجّل دانيال ريكاردو المركز السابع في سباقه الأوّل مع مكلارين متقدمًا على كارلوس ساينز الإبن.

السائق الياباني يوكي تسونودا سجّل نقاط ألفا تاوري الوحيدة في سباق اليوم بحلوله في المركز التاسع بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

مُجريات السباق

سوء الطالع بدأ مع سيرجيو بيريز منذ لفة التحمية حيث توقفت سيارته على المنعطف الـ 13، ما دفع المنظمين إلى إعادة لفة التحمية من جديد. ونجح السائق المكسيكي بإعادة سيارته إلى المرآب حيث انطلق من منطقة الصيانة من المركز الأخير.

تمكّن فيرشتابن من الحفاظ على صدارته أمام هاميلتون، بينما استطاع لوكلير التفوّق على بوتاس والتقدّم إلى المركز الثالث. ولكن سيارة الأمان دخلت مع نهاية اللّفة الأولى إثر الحادث الذي تعرّض له سائق هاس نيكيتا مازيبين مع عبوره للمنعطف الثالث.

في المقابل، سيباستيان فيتيل كان أكبر المستفدين من اللّفة الأولى حيث تقدّم من المركز الأخير إلى الـ 14. وفي أثناء ذلك، أشار فيرشتابن لفريقه بأنه يشعر بشيء غريب في دواسة الوقود.

واستؤنف السباق من جديد، حيث تمكّن فيرشتابن من الدفاع عن مركزه بنجاح، ولكن بيير غاسلي سائق ألفا تاوري فقدَ الجناح الأمامي على المنعطف السابع، الأمر الذي أدّى إلى دخوله لمنطقة الصيانة وتراجعه للمركز الـ 18 أمام ميك شوماخر الذي فقدَ السيطرة بدوره على سيارته وخسِر الكثير من الوقت.

وفي اللّفة السادسة تمكّن بوتاس من التقدّم إلى المركز الثالث بعد تجاوزه للوكلير مع توسيع فيرشتابن للفارق مع هاميلتون إلى 1.3 ثانية. لوكلير خسِر مركزًا آخر في اللّفة التاسعة لصالح لاندو نوريس، وسط تجاوز سترول لألونسو وتراجع الإسباني إلى المركز الثامن.

بيريز الذي انطلق من المركز الأخير، استطاع شنّ هجومه حيث وصل إلى المركز الـ 13 مع نهاية اللّفة العاشرة من السباق. بالمقابل، وسّع فيرشتابن من صدارته إلى حوالى 1.8 ثانية عن هاميلتون.

فريق مرسيدس قام باستدعاء هاميلتون للتوقف في اللّفة الـ 14 حيث انتقل البريطاني إلى إطارات "هارد" مع بقاء الهولندي على أرض الحلبة. بينما توقف بوتاس في اللّفة 17 منتقلاً بدوره إلى الإطارات القاسية.

هذا الأمر لم يترك لريد بُل سوى خيار التوقف حيث دخل فيرشتابن لمنطقة الصيانة في اللّفة الـ 18، ولكن عكس ثنائي مرسيدس انتقل الهولندي إلى الإطارات المتوسطة، إذ خرج في المركز الثاني وراء هاميلتون.

وجمعت اللّفة 20 معركة رائعة بين فيتيل وألونسو على المركز الثامن إذ تبادل بطلا العالم المراكز، وهو ما صبّ في صالح ساينز الذي كان يتواجد خلفهما حيث تجاوزهما للمركز الثامن مع بقاء فيتيل أمام ألونسو.

وقد نجح فيرشتابن في اللّفات التالية من تقليص الفارق مع هاميلتون إلى 1.8 ثانية قبل أن يقوم البريطاني بالتوقف في اللّفة 29 والانتقال إلى الإطارات القاسية، وسط صعود فيرشتابن إلى الصدارة من جديد.

وقام بوتاس بالتوقف في اللّفة 31، ولكن خطأً في منطقة الصيانة في تغيير الإطار الأمامي الأيمن كلّفه خسارة المركز الثالث إذ تراجع للمركز الخامس قبل أن يستعيد مركزه الثالث في وقتٍ لاحق.

سباق فرناندو ألونسو لم يستمرّ أكثر من اللّفة 33 حيث انسحب من السباق جرّاء مشكلة في مكابح سيارته ألبين. وقام فيرشتابن بالتوقف قبل 16 لفة من نهاية السباق، حيث بدأ الهولندي هجومه سريعًا على هاميلتون حيث بلغ الفارق بينهما 7.6 ثانية.

لم تمضِ لفتان حتى تمكّن فيرشتابن من شطب المزيد من الفارق مع هاميلتون إذ بلغ الفارق بينهما 5.7 ثانية في اللّفة 43 (مع تبقي 13 لفة متبقية).

وقد جمع المنعطف الأول من اللّفة 45 تصادمًا طفيفًا بين أوكون وفيتيل حيث كان بإمكانهما إكمال السباق ولكن مع تعرّض مقدمة سيارة أستون مارتن لأضرارٍ بسيطة.

الفارق بين هاميلتون وفيرشتابن تقلّص إلى 2.8 ثانية مع تبقي 8 لفات على النهاية، ومن ثم إلى 1.4 ثانية مع تبقي 5 لفات، قبل أن ينجح فيرشتابن في اللّفة 53 من تجاوز هاميلتون والتقدّم إلى الصدارة قبل أن يستعيد البريطاني مركزه من جديد.

نتيجة سباق جائزة البحرين الكبرى 2021

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 United Kingdom لويس هاميلتون 56 1:32:03.897   25
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 56 1:32:04.642 0.745 18
3 Finland فالتيري بوتاس 56 1:32:41.280 37.383 16
4 United Kingdom لاندو نوريس 56 1:32:50.363 46.466 12
5 Mexico سيرجيو بيريز 56 1:32:55.944 52.047 10
6 Monaco شارل لوكلير 56 1:33:02.987 59.090 8
7 Australia دانيال ريكاردو 56 1:33:09.901 1:06.004 6
8 Spain كارلوس ساينز الإبن 56 1:33:10.997 1:07.100 4
9 Japan يوكي تسونودا 56 1:33:29.589 1:25.692 2
10 Canada لانس سترول 56 1:33:30.610 1:26.713 1
11 Finland كيمي رايكونن 56 1:33:32.761 1:28.864  
12 Italy أنطونيو جيوفينازي 55 1 lap    
13 France إستيبان أوكون 55 1 lap    
14 United Kingdom جورج راسل 55 1 lap    
15 Germany سيباستيان فيتيل 55 1 lap    
16 Germany ميك شوماخر 55 1 lap    
17 France بيير غاسلي 52      
18 Canada نيكولاس لاتيفي 51      
  Spain فرناندو ألونسو 32      
  Russian Federation نيكيتا مازيبين 0      
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الكاتب خضر الراوي

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