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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / تقرير السباق

غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع

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غاسلي يهزم "جنون" مونزا ويُحقّق فوزًا غير متوقّع
من قبل:
, رئيس التحرير

حقّق السائق الفرنسي بيير غاسلي فوزًا غير متوقّع في سباق جنونيّ على حلبة مونزا الإيطالية، في لمحةٍ أعادت أمجاد فريق تورو روسو (ألفا تاوري) إلى الماضي وتحديدًا عندما أحرز سيباستيان فيتيل الانتصار المذهل للفريق في العام 2008.

بعد نتيجة التجارب التأهيلية، كان من المتوقّع أن يفوز لويس هاميلتون من جديد. وهذا ما بدا واضحًا خلال اللّفات الأولى من السباق. ولكن مونزا قدّمت العديد من المفاجآت قلبت الأمور رأسًا على عقب ومنحت البطولة انتعاشةً كبيرة بعد السباقات الأخيرة التي كانت شبه محسومة.

فقد دخلت سيارة الأمان مرتَين إلى الحلبة (المزيد من المعلومات في تقرير السباق أدناه)، المرّة الأولى بسبب توقف سيارة كيفن ماغنوسن والثانية جرّاء الحادث الكبير الذي تعرّض له شارل لوكلير على المنعطف الأخير. ونتيجةً لذلك رُفع العلم الأحمر وتم إيقاف السباق مع عودة السيارات إلى منطقة الصيانة قبل أن تصطف على شبكة الانطلاق بعد وقتٍ قصير.

وتمكّن غاسلي من الاستفادة من عقوبة لويس هاميلتون (توقف 10 ثوانٍ في منطقة الصيانة) بسبب دخوله إلى تغيير إطاراته أثناء إغلاق باب المنصات مع دخول سيارة الأمان للمرّة الأولى إلى الحلبة.

ونجح غاسلي في الدفاع عن مركزه وصدارته وصدّ هجمات كارلوس ساينز كي يتغلّب عليه بفارق 0.4 ثانية.

وحلّ في المركز الثالث سائق ريسينغ بوينت لانس سترول الذي تقدّم على سائق مكلارين الآخر لاندو نوريس.

المركز الخامس كان من نصيب فالتيري بوتاس الذي قدّم تأدية متواضعة إذ وعلى الرغم من انطلاقه من المركز الثاني في بداية السباق بيد أنه تراجع للسابع خلال اللّفات الأولى ولم يمتلك بعدها الوتيرة من أجل تعويض تأخره.

دانيال ريكاردو سجّل المركز السادس لصالح فريقه رينو أمام لويس هاميلتون الذي تواجد في المركز الأخير بعد تطبيقه للعقوبة، ولكنه حقّق سلسلة من الأزمنة السريعة مضاف إليها التجاوزات الجريئة التي منحته بعض النقاط المهمة في السباق.

إستيبان أوكون ودانييل كفيات بالإضافة إلى سيرجيو بيريز أكملوا ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

قدّم هاميلتون انطلاقة جيدة سمحت له بالحفاظ على مركزه وصدارته، عكس زميله بالفريق فالتيري بوتاس الذي واجه لحظاتٍ صعبة إثر خسارته لعدد كبير من المراكز. وانطلق الفنلندي من المركز الثاني ولكن سُرعان ما خسر مركزه لثنائي مكلارين قبل أن يتراجع تدريجيًّا نحو المركز السادس.

وقال الفنلندي لفريقه "هناك ثقب في الإطار أو خطبٌ ما"، ولكن مهندسه أخبره بأنّ ضغط الإطارات يبدو طبيعيًا.

قبل أن تصل الرسالة التالية لبوتاس في اللّفة الخامسة "سنقوم بتأخير توقفنا".

في أثناء ذلك وسّع هاميلتون صدارته أمام ساينز بفارق 2.5 ثانية بحلول اللّفة الخامسة إذ كان سائق مرسيدس الأسرع على الحلبة (أسرع بأربعة أعشار من الثانية على الأقلّ في اللّفة الواحدة من مكلارين).

فيتيل الذي كان يتواجد في المركز الـ 17 واجه مشكلة في مكابح سيارته دفعته إلى الانسحاب من السباق وسط تواجد زميله لوكلير بالمركز الـ 13.

على صعيدٍ آخر، أكمل هاميلتون سيطرته على السباق موسعًا الفارق إلى 6 ثوانٍ مع نهاية اللّفة 11، في أثناء محاولة بوتاس تجاوز ريكاردو ليتقدّم إلى المركز الخامس. وحاول الفنلندي الخروج عن خطّ التسابق من أجل إدخال المزيد من الهواء إلى سيارته بهدف تبريدها.

حيث جرى الحوار التالي مع مهندسه "حاول الابتعاد عن خطّ التسابق كلما سنحت لك الفرصة، فقال بوتاس "أفعل ذلك طوال الوقت".

قبل أن يُخبر بوتاس فريقه من جديد "لا يُمكنني التسابق بإعدادات المحرك هذه. إنها مهزلة".

الانحساب الثاني في السباق أتى في اللّفة 20، عندما أوقف كيفن ماغنوسن سيارته إلى جانب المسار قائلاً "انكسر شيء ما في السيارة". ونتيجةً لذلك دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة.

وقام هاميلتون وجيوفينازي بالدخول إلى منطقة الصيانة من أجل تغيير الإطارات حيث فتح حكام السباق تحقيقًا في الحادثة كون مدخل منطقة الصيانة كان مغلقًا (لا يُسمح للسيارات بإجراء توقف).

وبعد فتح باب منطقة الصيانة قام السائقون بالدخول إلى منطقة الصيانة حيث توقف الجميع باستثناء سترول.

وعقب استئناف السباق، تعرّض لوكلير لحادثٍ قويّ على المنعطف الأخير إذ تمّ إيقاف السباق مع عودة السيارات إلى منطقة الصيانة كي يتمّ سحب سيارة فيراري من الحلبة الحلبة بواسطة الرافعة.

لجنة الحكام أصدرت قرارها: عقوبة توقف/خروج لـ 10 ثوانٍ في منطقة الصيانة. هذا القرار لم يُعجب البريطاني الذي ذهب إلى رؤية مدير السباق مايكل ماسي.

وانطلق السباق من جديد مع تواجد السائقين على شبكة الانطلاق حيث تواجد غاسلي في الصدارة أمام رايكونن وساينز، بينما دخل هاميلتون وجيوفينازي إلى منطقة الصيانة من أجل تطبيق العقوبة.

وتراجع هاميلتون إلى المركز الأخير حيث بدأ بتسجيل سلسلة من اللّفات السريعة إذ كان على بُعد 14 ثانية من ألبون، السائق الذي كان أمامه.

وفي اللّفة 34 تمكّن ساينز من تجاوز رايكونن كي يتقدّم للمركز الثاني حيث بلغ الفارق مع غاسلي 3.4 ثانية. وخسر رايكونن مركزًا تلو الآخر من قبل سترول وبعده نوريس، قبل أن يتراجع للمركز السادس في اللّفة 37 بعد تجاوز بوتاس له.

وفي اللّفة 39 نجح هاميلتون باللّحاق من ألبون حيث تمكّن من تجاوزه في اللّفة 40. في أثناء ذلك قلّص ساينز الفارق أكثر مع غاسلي إلى 2.1 ثانية بوصول السباق إلى اللّفة 44.

ولكن ساينز لم يتمكّن من التجاوز إثر تشبث غاسلي بمركزه فيما وصل هاميلتون إلى المركز السابع.

نتيجة السباق

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 France بيير غاسلي 53 -   25
2 Spain كارلوس ساينز الإبن 53 0.415 0.415 18
3 Canada لانس سترول 53 3.358 3.358 15
4 United Kingdom لاندو نوريس 53 6.000 6.000 12
5 Finland فالتيري بوتاس 53 7.108 7.108 10
6 Australia دانيال ريكاردو 53 8.391 8.391 8
7 United Kingdom لويس هاميلتون 53 17.245 17.245 7
8 France إستيبان أوكون 53 18.691 18.691 4
9 Russian Federation دانييل كفيات 53 22.208 22.208 2
10 Mexico سيرجيو بيريز 53 23.224 23.224 1
11 Canada نيكولاس لاتيفي 53 32.876 32.876  
12 France رومان غروجان 53 35.164 35.164  
13 Finland كيمي رايكونن 53 36.312 36.312  
14 United Kingdom جورج راسل 53 36.593 36.593  
15 Thailand ألكسندر ألبون 53 37.533 37.533  
16 Italy أنطونيو جيوفينازي 53 55.199 55.199  
  Netherlands ماكس فيرشتابن 30      
  Monaco شارل لوكلير 23      
  Denmark كيفن ماغنوسن 17      
  Germany سيباستيان فيتيل 6      
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فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا

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فيتيل عقب انسحابه في إيطاليا: قد تظن أن الأمور لن تكون أسوأ قبل أن تصبح أكثر سوءًا
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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