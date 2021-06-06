تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2021 التالي / بيريز كان على وشك الانسحاب من سباق باكو قبل فوزه
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى تقرير السباق

بيريز يفوز في سباق باكو بعد انسحاب زميله فيرشتابن

من قبل:
, رئيس التحرير

حقّق سيرجيو بيريز فوزه الثاني في مسيرته والأوّل له مع ريد بُل خلال مجريات جائزة أذربيجان الكبرى على حلبة الشوارع في باكو، عقب مشكلة في الإطار الخلفي في سيارة زميله ماكس فيرشتابن وانسحابه من السباق قبل 5 لفات من النهاية.

بيريز يفوز في سباق باكو بعد انسحاب زميله فيرشتابن

وصل فريق ريد بُل إلى باكو وهو أبرز المرشحين لخطف لقب الجائزة الكبرى، وخاصةً عقب معاناة السهام الفضية مرسيدس خلال التجارب الحرّة، إذ لم يجد متصدّر البطولة الحالي فيرشتابن صعوبةً بالغة في تصدّر السباق بأريحيّة حتى اللّفات الـ 5 الأخيرة عندما فقد السيطرة على سيارته بعد مشكلة في إطار سيارته الخلفي ليصطدم بالحواجز الجانبية.

وقد أدّى هذا الحادث إلى انسحاب الهولندي من السباق وإيقاف السباق لفترةٍ من الوقت مع عودة السيارات إلى منطقة الصيانة مع تبقي لفتَين على النهاية.

وتقرّر استئناف السباق من خلال انطلاقة السيارات من جديد على شبكة الانطلاق، حيث حاول هاميلتون الانقضاض على الصدارة ولكنه خرج عن المسار بسبب المكابح ليخرج من دائرة النقاط، فاسحًا المجال أمام بيريز كي يُحقّق فوزه الأوّل مع ريد بُل.

وقال بيريز "عادةً ما يكون سباق باكو جنونيًا. ولكني آسف لما حدث مع ماكس إذ كان سيكون من المذهل الحصول على ثنائية للفريق".

وأضاف "ولكن في النهاية كان يومًا رائعًا بالنسبة لنا. كُنّا على وشك الانسحاب من السباق ولكن لحسن الحظّ تمكّنا من إنهائه".

وحلّ سيباستيان فيتيل في المركز الثاني مُسجّلاً أوّل منصة تتويج منذ سباق تركيا 2020، بينما أكمل بيير غاسلي مراكز منصة التتويج بحلوله ثالثًا.

وقد أتى شارل لوكلير في المركز الرابع بعد نجاحه بالدفاع عن مركزه من هجمات لاندو نوريس، بينما تمكّن فرناندو ألونسو من الاستفادة بشكلٍ كبير من إعادة انطلاقة السباق ليُنهي الجائزة الكبرى بالمركز السادس.

يوكي تسودونا حلّ سابعًا أمام كارلوس ساينز الإبن ودانيال ريكاردو، بينما أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

لم تشهد اللّفة الأولى تغييرًا كبيرًا في مراكز سائقي الصدارة، باستثناء نجاح سيرجو بيريز في التقدّم إلى المركز الرابع بعد تجاوزه لكارلوس ساينز وبيير غاسلي. ولم يكن هاميلتون بحاجة إلى الكثير من الوقت كي يخطف المركز الأوّل من لوكلير إذ استطاع سائق مرسيدس القيام بعملية التجاوز في اللّفة الثالثة.

وبحلول اللّفة السابعة تقدّم فيرشتابن إلى المركز الثاني على حساب لوكلير الذي بات هدفًا جديدًا لبيريز، ولا سيما وأن الأخير كان يبتعد عن السائق المونغاسكي بفارق 1.4 ثانية. وبالفعل استطاع السائق المكسيكي القيام بعملية التجاوز في غضون لفة واحدة فقط.

لوكلير كان أول المتوقفين على صعيد المراكز الثلاثة الأولى حيث أجرى توقفه في اللّفة العاشرة منتقلاً إلى الإطارات القاسية "هارد"، إذ تبعه بعدها هاميلتون بلفتَين، في الوقت الذي بقيّ فيه فيرشتابن على أرض الحلبة قبل أن يتوقف بدوره في اللّفة 13، كما أجرى بيريز توقفه في اللّفة 14.

هذه التوقفات أفضت إلى تقدّم ثنائي ريد بُل على حساب هاميلتون الذي تساءَل قائلاً لفريقه "كيف يُعقل أن يكون فيرشتابن متقدمًا عليّ بهذا الفارق؟"

وكان من الواضح بأنّ هاميلتون كان سريعًا على المقاطع المستقيمة، ولكنّ نقطة ضعفه كانت في المقطع الثاني.

ولكن الأمور أخذت منحى آخر في اللّفة 31 بعدما تعرّض لانس سترول لحادثٍ ما تسبب في دخول سيارة الأمان. ويبدو بأنّ الحادث نتج عن انثقاب مفاجئ للإطار الخلفي على سيارة أستون مارتن.

وانطلق السباق من جديد في اللّفة 36 حيث حافظ ثنائي ريد بُل على الصدارة، بيد أنّ فيتيل تقدّم إلى المركز الخامس على حساب لوكلير قبل أن يخطف مركزًا آخر من قبل غاسلي.

وقبل 5 لفات من نهاية السباق تعرّض إطار فيرشتابن لانثقاب إذ اصطدم بالجدار الجانبي لينسحب من صدارة السباق. وتوقف السباق لبعض الوقت مع دخول السيارات إلى منطقة الصيانة.

نتيجة السباق:

المركز   # السائق عدد اللفات التوقيت الفارق
1   11 Mexico سيرجيو بيريز 51 -  
2   5 Germany سيباستيان فيتيل 51 1.385 1.385
3   10 France بيير غاسلي 51 2.762 2.762
4   16 Monaco شارل لوكلير 51 3.828 3.828
5   4 United Kingdom لاندو نوريس 51 4.754 4.754
6   14 Spain فرناندو ألونسو 51 6.382 6.382
7   22 Japan يوكي تسونودا 51 6.624 6.624
8   55 Spain كارلوس ساينز الإبن 51 7.709 7.709
9   3 Australia دانيال ريكاردو 51 8.874 8.874
10   7 Finland كيمي رايكونن 51 9.576 9.576
11   99 Italy أنطونيو جيوفينازي 51 10.254 10.254
12   77 Finland فالتيري بوتاس 51 11.264 11.264
13   47 Germany ميك شوماخر 51 14.241 14.241
14   9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 51 14.315 14.315
15   44 United Kingdom لويس هاميلتون 51 17.668 17.668
16   6 Canada نيكولاس لاتيفي 51 42.379 42.379
17 dnf 63 United Kingdom جورج راسل 48    
  dnf 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 45    
  dnf 18 Canada لانس سترول 29    
  dnf 31 France إستيبان أوكون 3    
المشاركات
التعليقات
تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2021

المقال السابق

تغطية مباشرة لسباق جائزة أذربيجان الكبرى 2021

المقال التالي

بيريز كان على وشك الانسحاب من سباق باكو قبل فوزه

بيريز كان على وشك الانسحاب من سباق باكو قبل فوزه
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أذربيجان الكبرى
الحدث الفرعي السباق
الكاتب خضر الراوي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

2
فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

24دقيقة
3
فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

4
فورمولا 1

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة

10س
5
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

أحدث الأخبار
ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

24د
تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر
فورمولا 1

ماسي: لم يكن هناك سبب يمنع إعادة انطلاق سباق باكو بعد العلم الأحمر

أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

خضر الراوي More from
خضر الراوي
هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

بيريز كان على وشك الانسحاب من سباق باكو قبل فوزه جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

بيريز كان على وشك الانسحاب من سباق باكو قبل فوزه

الأكثر شعبية اليوم

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

ترتيب بطولتَي السائقين والصانعين للفورمولا واحد بعد سباق باكو

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون فعّل "الزرّ السحريّ" عن طريق الخطأ في سباق باكو

لوكلير: فيراري لم "تسرق" قطب الانطلاق الأوّل في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: فيراري لم "تسرق" قطب الانطلاق الأوّل في باكو

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير خسر الصدارة لهاميلتون في باكو بعد أن تفادى غصن شجرة

أحدث الأخبار

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟
فورمولا 1 فورمولا 1

ما هو الزرّ السحري الذي فعّله هاميلتون عن طريق الخطأ وما فائدته؟

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف "فاز" ثلاثة سائقين بسباق جائزة أذربيجان الكبرى؟

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

سائقو الفورمولا واحد يعبّرون عن مخاوفهم حيال تأخّر دخول سيارة الأمان في باكو

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الأداء الحالي للفريق "غير مقبول" إذا ما أردنا التغلّب على ريد بُل

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.