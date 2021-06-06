بيريز يفوز في سباق باكو بعد انسحاب زميله فيرشتابن

وصل فريق ريد بُل إلى باكو وهو أبرز المرشحين لخطف لقب الجائزة الكبرى، وخاصةً عقب معاناة السهام الفضية مرسيدس خلال التجارب الحرّة، إذ لم يجد متصدّر البطولة الحالي فيرشتابن صعوبةً بالغة في تصدّر السباق بأريحيّة حتى اللّفات الـ 5 الأخيرة عندما فقد السيطرة على سيارته بعد مشكلة في إطار سيارته الخلفي ليصطدم بالحواجز الجانبية.

وقد أدّى هذا الحادث إلى انسحاب الهولندي من السباق وإيقاف السباق لفترةٍ من الوقت مع عودة السيارات إلى منطقة الصيانة مع تبقي لفتَين على النهاية.

وتقرّر استئناف السباق من خلال انطلاقة السيارات من جديد على شبكة الانطلاق، حيث حاول هاميلتون الانقضاض على الصدارة ولكنه خرج عن المسار بسبب المكابح ليخرج من دائرة النقاط، فاسحًا المجال أمام بيريز كي يُحقّق فوزه الأوّل مع ريد بُل.

وقال بيريز "عادةً ما يكون سباق باكو جنونيًا. ولكني آسف لما حدث مع ماكس إذ كان سيكون من المذهل الحصول على ثنائية للفريق".

وأضاف "ولكن في النهاية كان يومًا رائعًا بالنسبة لنا. كُنّا على وشك الانسحاب من السباق ولكن لحسن الحظّ تمكّنا من إنهائه".

وحلّ سيباستيان فيتيل في المركز الثاني مُسجّلاً أوّل منصة تتويج منذ سباق تركيا 2020، بينما أكمل بيير غاسلي مراكز منصة التتويج بحلوله ثالثًا.

وقد أتى شارل لوكلير في المركز الرابع بعد نجاحه بالدفاع عن مركزه من هجمات لاندو نوريس، بينما تمكّن فرناندو ألونسو من الاستفادة بشكلٍ كبير من إعادة انطلاقة السباق ليُنهي الجائزة الكبرى بالمركز السادس.

يوكي تسودونا حلّ سابعًا أمام كارلوس ساينز الإبن ودانيال ريكاردو، بينما أكمل كيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

لم تشهد اللّفة الأولى تغييرًا كبيرًا في مراكز سائقي الصدارة، باستثناء نجاح سيرجو بيريز في التقدّم إلى المركز الرابع بعد تجاوزه لكارلوس ساينز وبيير غاسلي. ولم يكن هاميلتون بحاجة إلى الكثير من الوقت كي يخطف المركز الأوّل من لوكلير إذ استطاع سائق مرسيدس القيام بعملية التجاوز في اللّفة الثالثة.

وبحلول اللّفة السابعة تقدّم فيرشتابن إلى المركز الثاني على حساب لوكلير الذي بات هدفًا جديدًا لبيريز، ولا سيما وأن الأخير كان يبتعد عن السائق المونغاسكي بفارق 1.4 ثانية. وبالفعل استطاع السائق المكسيكي القيام بعملية التجاوز في غضون لفة واحدة فقط.

لوكلير كان أول المتوقفين على صعيد المراكز الثلاثة الأولى حيث أجرى توقفه في اللّفة العاشرة منتقلاً إلى الإطارات القاسية "هارد"، إذ تبعه بعدها هاميلتون بلفتَين، في الوقت الذي بقيّ فيه فيرشتابن على أرض الحلبة قبل أن يتوقف بدوره في اللّفة 13، كما أجرى بيريز توقفه في اللّفة 14.

هذه التوقفات أفضت إلى تقدّم ثنائي ريد بُل على حساب هاميلتون الذي تساءَل قائلاً لفريقه "كيف يُعقل أن يكون فيرشتابن متقدمًا عليّ بهذا الفارق؟"

وكان من الواضح بأنّ هاميلتون كان سريعًا على المقاطع المستقيمة، ولكنّ نقطة ضعفه كانت في المقطع الثاني.

ولكن الأمور أخذت منحى آخر في اللّفة 31 بعدما تعرّض لانس سترول لحادثٍ ما تسبب في دخول سيارة الأمان. ويبدو بأنّ الحادث نتج عن انثقاب مفاجئ للإطار الخلفي على سيارة أستون مارتن.

وانطلق السباق من جديد في اللّفة 36 حيث حافظ ثنائي ريد بُل على الصدارة، بيد أنّ فيتيل تقدّم إلى المركز الخامس على حساب لوكلير قبل أن يخطف مركزًا آخر من قبل غاسلي.

وقبل 5 لفات من نهاية السباق تعرّض إطار فيرشتابن لانثقاب إذ اصطدم بالجدار الجانبي لينسحب من صدارة السباق. وتوقف السباق لبعض الوقت مع دخول السيارات إلى منطقة الصيانة.

نتيجة السباق: