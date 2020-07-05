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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / تقرير السباق

بوتاس يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى 2020

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بوتاس يفوز بسباق جائزة النمسا الكبرى 2020
من قبل:
, رئيس التحرير
05-07-2020

حقّق سائق مرسيدس فالتيري بوتاس الفوز بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد 2020 على حلبة ريد بُل ربينغ النمساوية، مع صعود لوكلير ونوريس إلى منصة التتويج بعد معاقبة هاميلتون.

بعد فترة انقطاع طويلة، خاضت فرق الفورمولا واحد أولى سباقاتها للمرّة الأولى منذ 217 سباقًا (سباق أبوظبي 2019)، إذ لم يخلُ السباق من الإثارة والمشاكل والانسحابات على مدار 71 لفة.

بوتاس، الذي انطلق من المركز الأوّل، حافظ على مركزه منذ البداية وحتى النهاية محققًا فوزه الثامن في مسيرته والثاني له على حلبة ريد بُل رينغ، على الرغم من بعض المشاكل في أجهزة الاستشعار على سيارة مرسيدس والطلب من السائقَين البقاء بعيدان عن الحفف الجانبية قدر الإمكان خلال النصف الثاني من السباق.

وقطع هاميلتون خطّ النهاية في المركز الثاني ولكنه حصل على عقوبة 5 ثوانٍ جرّاء معركته مع أليكسندر ألبون في اللّفة 61 والتي أسفرت عن انزلاق سيارة ريد بُل وتراجعها إلى المركز الأخير. وقد تراجع البريطاني إلى المركز الرابع في النهاية بعد تطبيق العقوبة.

وقدّم شارل لوكلير سباقًا جيدًا مانحًا الحظيرة الإيطالية المركز الثاني على الرغم من انطلاقه من المركز السابع على شبكة الانطلاق. وهذه هي منصة التتويج الـ 11 في مسيرة سائق فيراري.

نوريس حلّ في المركز الثالث لفريق مكلارين بعد تسجيله لأسرع لفة في اللّفة الأخيرة من السباق وخطفه "للبوديوم" بفارق 0.2 ثانية من هاميلتون.

كارلوس ساينز أحرز نقاطًا مزدوجة لمكلارين بحلوله خامسًا وراء هاميلتون، إلّا أنه استطاع التغلّب على سيرجيو بيريز وبيير غاسلي.

وقد أتى سائق رينو إستيبان أوكون في المركز الثامن محققًا نقاط رينو الوحيدة في السباق بينما أكمل أنطونيو جيوفينازي وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل، مع الإشارة إلى أنّ الألماني تراجع إلى المراكز الأخيرة بعد اصطدامه بسيارة ساينز.

مجريات السباق

طار بوتاس بسرعة البرق مع بداية السباق إذ وسّع الفارق إلى أكثر من 3 ثوانٍ عن فيرشتابن خلال اللّفات الثلاث الأولى، مع محاولة نوريس الانقضاض على المركز الثاني إلّا أنّ محاولاته الأولى جميعها باءت بالفشل.

في أثناء ذلك حافظ هاميلتون على مركزه الخامس مع تقدّم فيتيل إلى المركز العاشر. وفي اللّفة الرابعة خسر نوريس مركزه الثالث، وبعدها بمنعطفاتٍ قليلة خسر مركزه الرابع وتراجع إلى الخامس وراء ألبون وهاميلتون.

انفراد بوتاس بالصدارة دفع مهندسه للتحدث معه والطلب منه "المحافظة على السيارة"، وهو ما أدّى إلى تقليص الفارق بينه وبين فيرشتابن إلى حدود 2.3 ثانية مع دخول السباق للفته الخامسة.

وفي اللّفة التاسعة شنّ هاميلتون هجومًا على ألبون تمكّن من خلاله القدّم إلى المركز الثالث حيث كان على بُعد 7.4 ثانية من زميله بوتاس و3.9 ثانية من فيرشتابن.

ولكن ذلك لم يستمرّ لفترةٍ طويلة إذ خسر الهولندي سرعته في اللّفة 11 وتراجع تدريجيًّا إلى المركز الأخير قبل دخوله إلى منطقة الصيانة. وعمد الفريق إلى تغيير الإطارات والمقود على سيارته بيد أنها لم تتحرّك من مكانها. وبالتالي اضطر "ماكس" إلى الانسحاب.

لانس سترول الذي كان يحتلّ المركز الثامن كان يُواجه مشكلة في محرك سيارته منعته من استغلال كامل طاقة محرك مرسيدس، إلّا أنه كان قادرًا على الدفاع عن مركزه من هجمات فيتيل للفات قليلة قبل نجاح الألماني بالتقدّم إلى المركز الثامن.

المشاكل لم تتوقف هنا، حيث ضربت سيارة رينو بقيادة دانيال ريكاردو في اللّفة 18 دفعته إلى الانسحاب. كما اضطر سترول للانسحاب بدوره مع نهاية اللّفة 21. وبعدها بزمنٍ قصير واجه كيفن ماغنوسن مشكلة في سيارته دفعته إلى مغادرة السباق.

فريق مرسيدس فتح باب التوقفات إذ دخل بوتاس وهاميلتون إلى منطقة الصيانة معًا في اللّفة 26، تبعهما معظم السائقين منتقلين إلى الإطارات القاسية "هارد" باستثناء بيريز الذي تواجد على الإطارات المتوسطة "ميديوم"، في ظلّ دخول سيارة الأمان بسبب إبعاد سيارة هاس التي خرجت عن الحلبة على المنعطف الثالث.

هاميلتون بدا غير سعيد بتواجده على نفس نوعية إطارات زميله بوتاس إذ قال "أردت التواجد على إطاراتٍ مختلفة".

ومع انطلاقة السباق من جديد، حافظ بوتاس على مركزه بينما اصطدم فيتيل بساينز فقد على إثره السيطرة على سيارته ليتراجع إلى المركز الـ 15.

واقترب هاميلتون من بوتاس كثيرًا في اللّفة 37 مع وصول الفارق بينهما إلى نصف ثانية فقط، ولكن طلب منهما الفريق الابتعاد قدر الإمكان عن الحفف الجانبية بسبب مشكلة في أجهزة الاستشعار.

وطلب فريق مرسيدس مرارًا من السائقين البقاء بعيدين قدر الإمكان عن الحفف الجانبية بسبب مشكلة في أجهزة الاستشعار بعلبة التروس.

وبقيّ فيتيل عالقًا خلف راسل للعديد من اللّفات إذ قال له فريقه "إذا لا تستطيع تجاوز راسل أعلمني من أجل تغيير الاستراتيجية. أعلمنا إذا تستطيع فعل ذلك".

فأجابه الألماني "من الصعب للغاية قيادة السيارة. لا أعلم ما الذي حصل منذ يوم الجمعة".

ولكن وبشكل مفاجئ اضطر راسل للانسحاب حيث أوقف سيارته على المنطقة العشبية بجانب الحلبة ما دفع بسيارة الأمان لدخول الحلبة للمرّة الثانية في السباق.

ومع خروج سيارة الأمان وانطلاق السباق من جديد في اللّفة 54، عادت سيارة الأمان للدخول من جديد إلى الحلبة قبل اكتمال اللّفة بسبب انسحاب كيمي رايكونن بعد انفصال الإطار الأمامي الأيمن على سيارته جرّاء عدم تثبيته بشكلٍ جيد.

ومع انطلاق السباق من جديد في اللّفة 61، حاول ألبون جاهدًا تجاوز هاميلتون للمركز الثاني ولا سيما وأنه كان على الإطارات اللّينة، ولكن السائقَين اصطدما ببعضهما مع انزلاق سيارة ريد بُل وعودة ألبون للمركز الأخير. وحصل هاميلتون على عقوبة تراجع 5 ثوانٍ.

وقبل 3 لفات انسحب ألبون من السباق مع حصول بيريز على عقوبة 5 ثوانٍ لزيادة سرعته في منطقة الصيانة.

وتمكّن نوريس من تسجيل أسرع لفة في السباق خلال لفته الأخيرة ليخطف المركز الثالث من هاميلتون، بينما أحرز لوكلير المركز الثاني لصالح فريق فيراري.

نتيجة السباق

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 Finland فالتيري بوتاس 71 1:30:55.739   25
2 Monaco شارل لوكلير 71 1:30:58.439 2.700 18
3 United Kingdom لاندو نوريس 71 1:31:01.230 5.491 16
4 United Kingdom لويس هاميلتون 71 1:31:01.428 5.689 12
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 71 1:31:04.642 8.903 10
6 Mexico سيرجيو بيريز 71 1:31:10.831 15.092 8
7 France بيير غاسلي 71 1:31:12.421 16.682 6
8 France إستيبان أوكون 71 1:31:13.195 17.456 4
9 Italy أنطونيو جيوفينازي 71 1:31:16.885 21.146 2
10 Germany سيباستيان فيتيل 71 1:31:20.284 24.545 1
11 Canada نيكولاس لاتيفي 71 1:31:27.389 31.650  
12 Russian Federation دانييل كفيات 69      
13 Thailand ألكسندر ألبون 67      
  Finland كيمي رايكونن 53      
  United Kingdom جورج راسل 49      
  France رومان غروجان 49      
  Denmark كيفن ماغنوسن 24      
  Canada لانس سترول 20      
  Australia دانيال ريكاردو 17      
  Netherlands ماكس فيرشتابن 11      
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الكاتب خضر الراوي

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