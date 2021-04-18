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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير السباق

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

شعر سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن يخيبة أمل كبيرة يوم أمس السبت بعد إخفاقه في التأهّل أوّلاً على شبكة الانطلاق في إيمولا، إلّا أنه كان عازمًا منذ البداية على تعويض ذلك، ليُحقّق الفوز أمام لويس هاميلتون محرزًا انتصاره الـ 11 في سباقات الفورمولا واحد.

فيرشتابن يتألّق ويُحقّق فوزه الـ 11 في الفورمولا واحد خلال سباق إيمولا

افتتح فيرشتابن سجّل انتصاراته في العام 2016، إذ وبعد خمسة أعوام اجتاز عتبة العشرة انتصارات في مسيرته الاحترافية، بعد سيطرته على مُجريات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد 2021.

وانطلق فيرشتابن من المركز الثالث على شبكة الانطلاق، بيد أنه كان قادرًا على تجاوز هاميلتون على الانطلاقة ليتقدّم إلى الصدارة، إذ وعلى الرغم من محاولات الأخير إغلاق الفارق معه، إلّا أنّ الحادث الذي تعرّض له أرجعه إلى المركز التاسع في السباق.

وقد علّق فيرشتابن على سباقه قائلاً "كان الأمر صعبًا للغاية لا سيما في البداية كون المسار كان زلقًا للغاية. أعتقد بأننا أدرنا السباق بشكلٍ جيد وأنا سعيدٌ للغاية بذلك".

وتمكّن البريطاني من التقدّم تدريجيًّا في الترتيب لحين وصوله من جديد إلى المركز الثاني بعد انطلاق السباق إثر توقفه لبعض الوقت جرّاء الحادث الكبير الذي جمع بين فالتيري بوتاس وجورج راسل.

وقد أكمل لاندو نوريس مراكز منصة التتويج بإحرازه للمركز الثالث، إذ تفوّق على ثنائي فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز.

المركز السادس كان من نصيب دانيال ريكاردو الذي تقدّم على لانس سترول وبيير غاسلي.

وقد أكمل كيمي رايكونن وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

هطلت الأمطار قبل ساعات قليلة من بداية السباق ما دفع معظم السائقين إلى التزوّد بإطارات "إنترميديت" بينما قرّر 4 سائقين وضع إطارات "فول ويت" وهم بيير غاسلي (المركز 5)، إستيبان أوكون (المركز 9)، ثنائي هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

ولكن قبل البداية وأثناء خروج السيارات للحلبة للمرّة الأولى واجه بعض السائقين المشاكل: فرناندو ألونسو تعرّض لحادثٍ طفيف ولكنه كان قادرًا على العودة إلى منطقة الصيانة، بينما بدأ سيباستيان فيتيل سباقه من منطقة الصيانة بعد المشاكل في المكابح التي واجهها.

نجح فيرشتابن الذي انطلق من المركز الثالث في تجاوز هاميلتون ولكن حركة التجاوز هذه لم تمرّ مرور الكرام بعد احتكاك السيارتَين معًا، حيث قال البريطاني لفريقه "لا أعلم ما إذا كان لديّ بعض الأضرار، لقد دفعني فيرشتابن على المنعطف الأوّل". فردّ عليه فريقه "يبدو بأنه لدينا بعض الأضرار في الجانح الأمام".

في أثناء ذلك، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة عقب الحادث الذي تعرّض له سائق ويليامز نيكولا لاتيفي بعد اصطدام نيكيتا مازيبين به من الخلف.

ولكن وأثناء قيام ميك شوماخر بتحمية إطارات سيارته اصطدم بالحائط الجانبي إذ حطّم القسم الأمامي من سيارته ولكنه لم يتمكّن من دخول منطقة الصيانة كونها كانت مغلقة في ذاك الوقت قبل أن ينجح في النهاية بالدخول من أجل تغيير الجانح الأمامي على سيارته.

ومع نهاية اللّفة السادسة، خرجت سيارة الأمان من الحلبة مع محاولة استعادة هاميلتون للصدارة ولكن من دون أن ينجح، فيما شنّ لوكلير هجومًا على سائق مرسيدس بهدف التقدّم للمركز الثاني.

ووسّع فيرشتابن الفارق مع هاميلتون إلى 4.5 ثانية في ظرف لفتَين فقط.

وقد حصل سيرجيو بيريز على عقوبة توقف 10 ثوانٍ في منطقة الصيانة بعد قيامه بتجاوز السيارات أثناء وجود سيارة الأمان على أرض الحلبة.

ولكن الخاسر الأكبر كان بيير غاسلي الذي تراجع كثيرًا في الترتيب كونه كان السائق الوحيد الذي قاد سيارته على إطارات "فول ويت"، قبل أن يدخل في وقتٍ لاحق ويتزوّد بإطارات "إنترميديت".

وفي اللّفة 22، قام فيتيل بالانتقال إلى الإطارات الملساء (سوفت) حيث كانت جميع الأعين منصبة على أدائه لمعرفة ما إذا كانت الحلبة جاهزة للإطارات الملساء. وقد انتقل ميك شوماخر إلى الإطارات اللّينة "سوفت" في اللّفة التالية.

ويبدو بأنّ هاميلتون وبدءًا من اللّفة 25 قد وجد المزيد من السرعة في سيارته حيث كان أسرع بحوالى ثانية واحدة في اللّفة الواحدة مقارنةً بفيرشتابن إذ تقلّص الفارق بينهما إلى 1.4 ثانية.

وفي اللّفة 28 قام فيرشتابن بالتوقف للانتقال إلى الإطارات المتوسطة "ميديوم"، حيث تبعه هاميلتون في اللّفة التالية، إلّا أنّ سائق ريد بُل بقيّ في الصدارة بفارق 5.5 ثانية.

وأثناء محاولة هاميلتون إغلاق الفارق مع فيرشتابن، خرج عن حدود الحلبة واصطدم بالحواجز الجانبية حيث حطّم الجناح الأمامي على سيارته، بيد أنه كان قادرًا على العودة إلى منطقة الصيانة من أجل وضع جناح آخر وليتراجع إلى المركز التاسع.

ولكن السباق توقف ورُفع العلم الأحمر عقب الحادث الكبير الذي جمع بين جورج راسل وفالتيري بوتاس لتعود بذلك جميع السيارات إلى منطقة الصيانة. وبعد فترة من التوقف، عاد السباق للانطلاق من جديد.

وتمكّن نوريس من تجاوز لوكلير سريعًا والصعود إلى المركز الثاني، في الوقت الذي حاول فيه هاميلتون تعويض تأخّره وشنّ هجومه على سترول إذ نجح بالتقدّم في اللّفة 39. وتقدّم هاميلتون مركزًا آخر بعد انزلاق بيريز الذي كان يحتلّ المركز الرابع حيث تراجع سائق ريد بُل إلى المركز الـ 14.

هجوم هاميلتون استمرّ حتى تمكّنه من تجاوز ريكاردو للمركز الخامس في اللّفة 42 على المنعطف الأوّل، في حين نجح بعدها بـ 8 لفات في تجاوز ساينز للمركز الرابع.

هاميلتون كان السائق الأسرع حول الحلبة، حيث تمكّن من التقدّم على لوكلير ليتواجد على بُعد 1.1 ثانية من نوريس الذي كان يحتلّ المركز الثاني. وبعد سلسلة من المُحاولات تمكّن هاميلتون من خطف المركز الثاني من مواطنه.

في النهاية، استطاع فيرشتابن تحقيق الفوز بالسباق بفارق 22 ثانية عن سائق مرسيدس محرزًا فوزه الأوّل هذا العام.

نتيجة السباق

المركز السائق عدد اللفات التوقيت الفارق النقاط
1 Netherlands ماكس فيرشتابن 63 -   25
2 United Kingdom لويس هاميلتون 63 22.000 22.000 19
3 United Kingdom لاندو نوريس 63 23.702 23.702 15
4 Monaco شارل لوكلير 63 25.579 25.579 12
5 Spain كارلوس ساينز الإبن 63 27.036 27.036 10
6 Australia دانيال ريكاردو 63 51.220 51.220 8
7 Canada لانس سترول 63 51.909 51.909 6
8 France بيير غاسلي 63 52.818 52.818 4
9 Finland كيمي رايكونن 63 1:04.773 1:04.773 2
10 France إستيبان أوكون 63 1:05.704 1:05.704 1
11 Spain فرناندو ألونسو 63 1:06.561 1:06.561  
12 Mexico سيرجيو بيريز 63 1:07.151 1:07.151  
13 Japan يوكي تسونودا 63 1:13.184 1:13.184  
14 Italy أنطونيو جيوفينازي 62 1 lap    
15 Germany سيباستيان فيتيل 61      
16 Germany ميك شوماخر 61 2 laps    
17 Russian Federation نيكيتا مازيبين 61 2 laps    
  Finland فالتيري بوتاس 30      
  United Kingdom جورج راسل 30      
  Canada نيكولاس لاتيفي 0      
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رفع العلم الأحمر وإيقاف سباق إيمولا إثر الحادث الكبير بين بوتاس وراسل

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