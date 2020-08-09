فيرشتابن يكسر احتكار مرسيدس ويفوز بسباق الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد

بدا من الواضح بأنّ فيرشتابن سيُشكّل تهديدًا حقيقيًا في السباق بعدما استخدم الإطارات القاسية "هارد" خلال القسم الثاني من التجارب التأهيلية، إذ بدأ عليها السباق مقارنةً بالإطارات المتوسطة "ميديوم" لمنافسيه.

وقد تمكّن فيرشتابن الذي انطلق من المركز الرابع في التقدّم خلال اللّفة الأولى إلى المركز الثالث – بينما ساعدته إطاراته في البقاء لفترةٍ أطول على أرض الحلبة في النصف الأوّل من السباق – وهو ما سمح له بالحصول على الأفضلية والتواجد أمام ثنائي السهام الفضية.

وهذا هو الفوز التاسع في مسيرة فيرشتابن الذي تقدّم على لويس هاميلتون الذي تجاوز زميله فالتيري بوتاس قبل لفتين من نهاية السباق مستفيدًا من إطاراته الأجدد بحوالى 10 لفات.

وحلّ في المركز الرابع سائق فيراري شارل لوكلير الذي تقدّم على أليكسندر ألبون، حيث تجدر الإشارة إلى أنّ سائق فيراري اعتمد على استراتيجية التوقف لمرّة واحدة.

لانس سترول أتى في المركز السادس إذ تقدّم على زميله بالفريق نيكو هلكنبرغ وسائق رينو إستيبان أوكون.

وقد أكمل لاندو نوريس ودانييل كفيات ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

حصل بوتاس على انطلاقةٍ جيدة سمحت له بالحفاظ على صدارته من زميله بالفريق لويس هاميلتون، بينما تراجع سيباستيان فيتيل إلى المركز الأخير بعد فقدانه السيطرة على سيارته على المنعطف الأوّل وانزلاقها من دون أن يصطدم بأحد. واستطاع الألماني إكمال السباق من المركز الأخير حيث تقدّم بشكلٍ بطيء نحو المركز الـ 18 خلال اللّفة الـ 8.

وفي أثناء ذلك، تمكّن فيرشتابن من تجاوز هلكنبرغ على الانطلاقة ليتقدّم إلى المركز الثالث، فيما تراجع ريكاردو إلى المركز السادس وراء لانس سترول.

ومع وصول السباق إلى لفته الـ 11، أقدم عدّة سائقين إلى التوقف وتغيير إطاراتهم، بينما اقترب فيرشتابن الذي كان متواجدًا على الإطارات القاسية بشكلٍ كبير من هاميلتون (إطارات ميديوم).

وقال مهندس فيرشتابن "أعتقد بأنّ الإطارات لن تكون كافية. تراجع الآن"، فما كان من الهولندي إلّا أن ردّ عليه بالقول "هذه هي فرصتي الوحيدة للاقتراب من مرسيدس. لن أقف مكتوف الأيدي كجدتي".

من ناحيته، قال هاميلتون لفريقه "لقد انتهى عمر الإطارات الخلفية".

في اللّفة 14 قام بوتاس بإجراء توقفه والانتقال إلى الإطارات القاسية، حيث تبعه هاميلتون بعدها بلفة. وتراجع ثنائي مرسيدس إلى المركزين السادس والسابع على الترتيب ولكنهما لم يحتاجا للكثير من الوقت من أجل التقدّم إلى الصفوف الأمامية من جديد.

بوتاس، كان السائق الأسرع في تلك المرحلة من السباق (أسرع من فيرشتابن بثانية) حيث وصل إلى المركز الثاني في اللّفة الـ 19 بفارق 13.2 ثانية عن سائق ريد بُل. ولكن مع وصول الفنلندي إلى هذا المركز، بدأ بالحفاظ على وتيرته وإطاراته إذ كان أبطأ بثلاثة أعشار من الثانية تقريبًا مقارنةً بفيرشتابن.

وقال مهندس هاميلتون لسائقه "فيرشتابن هو التهديد الحقيقي إذا سيتوقف لمرّة واحدة".

من ناحيته قال فيرشتابن "شعوري جيد بالإطارات. كُلّ شيء على ما يُرام".

ولكن قام فيرشتابن بإجراء توقفه في اللّفة 27 حيث انتقل إلى الإطارات المتوسطة، إذ خرج في المركز الثاني وراء بوتاس، بيد أنه تمكّن سريعًا من تجاوز الفنلندي ليستعيد الصدارة.

أداء فيرشتابن حيّر هاميلتون الذي قال "ربما ضغط إطاراته منخفض أو هناك شيءٌ ما".

في اللّفة 31 طلب فريق ريد بُل من فيرشتابن الضغط بأقصى ما يستطيع من أجل توسيع الفارق مع بوتاس. أمّا المحادثات بين فيتيل وفريقه فيراري لم تكن إيجابية للغاية إذ قال الألماني لفريقه "هذا الفارق الذي تحدثنا عنه هذا الصباح...سأبقى متشبثًا هنا، لكن عليكم أن تعلموا بأنكم أخطأتم".

في أثناء ذلك تراجع ريكاردو إلى المركز 12 بعد احتكاكه بسيارة ساينز الذي بدأ يشعر بالضغط مع اقتراب فيتيل منه لتجازوه للمركز التاسع.

هاميلتون الذي كان يحتلّ الصدارة قال لفريقه "لن ينفجر الإطار؟"، حيث أجابه مهندسه "نعتقد بأنه على ما يُرام. الشروخ في الإطار ستكلفنا بعض الوقت".

وقام هاميلتون بالتوقف في اللّفة 42 منتقلاً إلى الإطارات القاسية حيث خرج إلى الحلبة وبدأ بتسجيل سلسلة من اللّفات السريعة تقدّم على إثرها إلى المركز الثالث، قبل أن ينجح في تجاوز زميله بوتاس في اللّفات الأخيرة ليتقدّم للمركز الثاني وراء الفائز بالسباق فيرشتابن.

نتيجة السباق: