بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون

سجّل بوتاس أسرع زمن له خلال محاولته الأولى في القسم الثالث من التجارب التأهيلية حيث اقترف خطأً في لفته الثانية خرج على إثره عن الحلبة، إذ وعلى الرغم من ذلك لم يتمكّن زميله لويس هاميلتون بتحسين زمنه بشكلٍ كبير ليكتفي بالمركز الثاني بفارق 0.012 ثانية.

"لقد افتقدت لهذا الشعور" قال بوتاس، ثم تابع قائلاً "من الواضح بأني تحضرت لهذه اللحظة منذ فترة طويلة من الزمن. قام الفريق بعملٍ رائع إذ يبدو بأننا في عالمنا الخاص هنا. أنا مندهش حقًا. من الرائع قيادة هذه السيارة".

وبالتالي ستنطلق مرسيدس من الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق، بينما احتلّ ماكس فيرشتابن المركز الثالث، بيد أنه سيبدأ السباق على إطارات "ميديوم" بما أنه سجّل عليها أفضل زمنٍ له في القسم الثاني.

رفع العلم الأصفر في الثواني الأخيرة من التصفيات جرّاء خطأ بوتاس، أضرّ بحظوظ بعض السائقين، حيث وضع لاندو نوريس سيارة مكلارين في المركز الرابع حيث تقدّم على أليسكندر ألبون وسيرجيو بيريز.

أداء فريق فيراري كان مخيبًا للآمال إذ احتلّ بالمركز السابع مع شارل لوكلير الذي كان بعيدًا بفارق ثانية عن مرسيدس.

وقد أكمل كارلوس ساينز ولانس سترول بالإضافة إلى دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تواجد جميع السائقين خلال القسم الأوّل من التصفيات على الإطارات اللّينة "سوفت" حيث تبدّلت الصدارة سريعًا في الدقائق الأولى لحين تمكّن ماكس فيرشتابن من تصدّر الحصة بزمن سريع بلغ دقيقة واحدة و4.326 ثانية.

وحافظ فيرشتابن على صدارته متقدمًا على ثنائي مرسيدس فالتيري بوتالس ولويس هاميلتون.

ولم يتمكّن 5 سائقين من التأهّل إلى القسم الثاني: كيفن ماغنوسن وجورج راسل، بالإضافة إلى ثنائي ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن، بينما تذيّل الوافد الجديد إلى البطولة نيكولا لاتيفي لائحة الأزمنة.

القسم الثاني

تصدّر هاميلتون الحصّة منذ البداية بإحرازه لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و3.235 ثانية، بينما تواجدت فيراري في المركزين السابع والعاشر. وعلى عكس بقية السائقين استخدم فيرشتابن الإطارات المتوسطة "ميديوم" محتلاً المركز السادس في الدقائق الأولى.

ولكن ومع النهاية استطاع بوتاس تصدّر الحصة أمام هاميلتون مع صعود أليكسندر ألبون إلى المركز الثالث.

لكن المفاجأة الأكبر سجّلتها فيراري بضعف تأديتها حيث احتلّ لوكلير المركز العاشر ليكون آخر المتأهلين إلى القسم الثالث، فيما خرج زميله سيباستيان فيتيل محتلاً المركز الـ 11 حيث أظهرت الكاميرا صعوده بقوّة على الحفف الجانبية مع خروجه من المنعطف الأوّل.

وقال لوكلير "هل تأهلنا إلى القسم الثالث؟"، فأجابه مهندسه "نعم، أنت في المركز العاشر"، فردّ عليه لوكلير "هذا جنون".

بيير غاسلي سينطلق من المركز الـ 12 أمام زميله في ألفا تاوري دانييل كفيات، بينما حلّ إستيبان أوكون في المركز الـ 14 أمام السائق الفرنسي رومان غروجان.

ترتيب شبكة الانطلاق لسباق النمسا