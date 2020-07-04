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فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون

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بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في النمسا بفارق 0.012 ثانية عن هاميلتون
من قبل:
, رئيس التحرير
04-07-2020

سيكون السائق الفنلندي فالتيري بوتاس أوّل المنطلقين في سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الافتتاحية من موسم 2020 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

سجّل بوتاس أسرع زمن له خلال محاولته الأولى في القسم الثالث من التجارب التأهيلية حيث اقترف خطأً في لفته الثانية خرج على إثره عن الحلبة، إذ وعلى الرغم من ذلك لم يتمكّن زميله لويس هاميلتون بتحسين زمنه بشكلٍ كبير ليكتفي بالمركز الثاني بفارق 0.012 ثانية.

"لقد افتقدت لهذا الشعور" قال بوتاس، ثم تابع قائلاً "من الواضح بأني تحضرت لهذه اللحظة منذ فترة طويلة من الزمن. قام الفريق بعملٍ رائع إذ يبدو بأننا في عالمنا الخاص هنا. أنا مندهش حقًا. من الرائع قيادة هذه السيارة".

وبالتالي ستنطلق مرسيدس من الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق، بينما احتلّ ماكس فيرشتابن المركز الثالث، بيد أنه سيبدأ السباق على إطارات "ميديوم" بما أنه سجّل عليها أفضل زمنٍ له في القسم الثاني.

رفع العلم الأصفر في الثواني الأخيرة من التصفيات جرّاء خطأ بوتاس، أضرّ بحظوظ بعض السائقين، حيث وضع لاندو نوريس سيارة مكلارين في المركز الرابع حيث تقدّم على أليسكندر ألبون وسيرجيو بيريز.

أداء فريق فيراري كان مخيبًا للآمال إذ احتلّ بالمركز السابع مع شارل لوكلير الذي كان بعيدًا بفارق ثانية عن مرسيدس.

وقد أكمل كارلوس ساينز ولانس سترول بالإضافة إلى دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تواجد جميع السائقين خلال القسم الأوّل من التصفيات على الإطارات اللّينة "سوفت" حيث تبدّلت الصدارة سريعًا في الدقائق الأولى لحين تمكّن ماكس فيرشتابن من تصدّر الحصة بزمن سريع بلغ دقيقة واحدة و4.326 ثانية.

وحافظ فيرشتابن على صدارته متقدمًا على ثنائي مرسيدس فالتيري بوتالس ولويس هاميلتون.

ولم يتمكّن 5 سائقين من التأهّل إلى القسم الثاني: كيفن ماغنوسن وجورج راسل، بالإضافة إلى ثنائي ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن، بينما تذيّل الوافد الجديد إلى البطولة نيكولا لاتيفي لائحة الأزمنة.

القسم الثاني

تصدّر هاميلتون الحصّة منذ البداية بإحرازه لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و3.235 ثانية، بينما تواجدت فيراري في المركزين السابع والعاشر. وعلى عكس بقية السائقين استخدم فيرشتابن الإطارات المتوسطة "ميديوم" محتلاً المركز السادس في الدقائق الأولى.

ولكن ومع النهاية استطاع بوتاس تصدّر الحصة أمام هاميلتون مع صعود أليكسندر ألبون إلى المركز الثالث.

لكن المفاجأة الأكبر سجّلتها فيراري بضعف تأديتها حيث احتلّ لوكلير المركز العاشر ليكون آخر المتأهلين إلى القسم الثالث، فيما خرج زميله سيباستيان فيتيل محتلاً المركز الـ 11 حيث أظهرت الكاميرا صعوده بقوّة على الحفف الجانبية مع خروجه من المنعطف الأوّل.

وقال لوكلير "هل تأهلنا إلى القسم الثالث؟"، فأجابه مهندسه "نعم، أنت في المركز العاشر"، فردّ عليه لوكلير "هذا جنون".

بيير غاسلي سينطلق من المركز الـ 12 أمام زميله في ألفا تاوري دانييل كفيات، بينما حلّ إستيبان أوكون في المركز الـ 14 أمام السائق الفرنسي رومان غروجان.

ترتيب شبكة الانطلاق لسباق النمسا

المركز السائق التوقيت الفارق
1 Finland فالتيري بوتاس 1:02.939  
2 United Kingdom لويس هاميلتون 1:02.951 0.012
3 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:03.477 0.538
4 United Kingdom لاندو نوريس 1:03.626 0.687
5 Thailand ألكسندر ألبون 1:03.868 0.929
6 Mexico سيرجيو بيريز 1:03.868 0.929
7 Monaco شارل لوكلير 1:03.923 0.984
8 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:03.971 1.032
9 Canada لانس سترول 1:04.029 1.090
10 Australia دانيال ريكاردو 1:04.239 1.300
11 Germany سيباستيان فيتيل 1:04.206 1.267
12 France بيير غاسلي 1:04.305 1.366
13 Russian Federation دانييل كفيات 1:04.431 1.492
14 France إستيبان أوكون 1:04.643 1.704
15 France رومان غروجان 1:04.691 1.752
16 Denmark كيفن ماغنوسن 1:05.164 2.225
17 United Kingdom جورج راسل 1:05.167 2.228
18 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:05.175 2.236
19 Finland كيمي رايكونن 1:05.224 2.285
20 Canada نيكولاس لاتيفي 1:05.757 2.818
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الكاتب خضر الراوي

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