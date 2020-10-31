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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سباق إيمولا

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بوتاس يتغلّب على هاميلتون لينطلق أوّلاً في سباق إيمولا
من قبل:
, رئيس التحرير

للمرّة الـ 15 في مسيرته الاحترافية سينطلق السائق الفنلندي فالتيري بوتاس من قطب الانطلاق الأوّل، بعدما نجح في تسجيل أسرع زمن خلال التجارب التأهيلية لجائزة إيميليا رومانيا المقامة على حلبة إيمولا الإيطالية.

عادت بطولة الفورمولا واحد إلى حلبة إيمولا للمرّة الأولى منذ موسم 2006، حيث أقيمت صباح اليوم حصّة التجارب الحرّة الوحيدة قبل خوض السائقين لحصة التجارب التأهيلية.

وفي الواقع لم تطرأ مفاجآت كبيرة بخلاف تقدّم بوتاس على زميله هاميلتون في الدقائق الأخيرة من التجارب التأهيلية، حيث استطاع الفنلندي إحراز أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و13.609 ثانية، حيث تقدّم بفارق 0.097 ثانية.

فيما كانت المفاجأة الثانية بإحراز بيير غاسلي للمركز الرابع خلف سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن.

واحتلّ دانيال ريكاردو المركز الخامس لصالح فريق رينو مع تواجد أليكسندر ألبون وشارل لوكلير خلفه.

وقد أكمل دانييل كفيات وثنائي مكلارين لاندو نوريس وكارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.  

القسم الأوّل

كان ماغنوسن أوّل الخارجين إلى الحلبة حيث تهاوت الأزمنة بشكلٍ سريع نظرًا لتحسّن ظروف المسار لحين نجاح هاميلتون ومع تبقي 11 دقيقة على النهاية من الصعود إلى الصدارة بزمن بلغ 1:15.144 دقيقة حيث طلب من فريقه التحقّق من مقدمة السيارة بعد مروره بقوّة على الحفف الجانبية.

في أثناء ذلك لم يخرج دانيال ريكاردو إلى الحلبة على الإطلاق إذ كان السائق الوحيد في تلك الفترة الذي لم يُسجّل زمنًا، بيد أنه ومع تبقي 7 دقائق خرج إلى الحلبة مسجّلاً لفة خوّلته التأهّل إلى القسم الثاني.

بوتاس استطاع تحسين زمنه والتقدّم إلى المركز الثاني ولكن تمّ شطب نتيجته لخروجه عن حدود الحلبة على المنعطف التاسع قبل أن يُسجّل لفة سريعة نظيفة سمحت له بالتواجد خلف زميله هاميلتون.

ولكن وبعد التدقيق في لفة البريطاني، تمّ شطبها لخرقه لحدود الحلبة ما وضع بوتاس في الصدارة بزمن بلغ 1:14.221 دقيقة.

في المقلب الآخر، لم يُحالف الحظّ ثنائي هاس رومان غروجان وماغنوسن، بالإضافة إلى كيمي رايكونن، نيكولا لاتيفي وأنطونيو جيوفينازي.

القسم الثاني

بما أنّ الإطارات المتوسطة هي المفضلة في سباق الغد، فإنّ مرسيدس وريد بُل وفيراري خرجت عليها مع بداية القسم الثاني. ولكن كان لدى فيرشتابن مشكلة في سيارته حيث قال "لقد خسرت الطاقة في السيارة. لا أعلم ما الذي يجري. إنها لا تعمل"، حيث دخل الهولندي إلى مرآب السيارة من أجل إصلاح العطل.

وقد أوضح كريستيان هورنر بأنّ المشكلة متعلقة في شمعة الإشعال حيث تمّ تغييرها وعاد الهولندي إلى الحلبة مع تبقي دقيقتين ونصف على النهاية.

ولكن ثقة الفريق كانت جليّة بإبقائه على الإطارات المتوسطة "ميديوم"، إذ كان أمامه لفة واحدة فقط حيث نجح بوضع سيارته في المركز السادس والتأهّل إلى القسم الثالث.

بالمحصلة فشل 5 سائقين في العبور إلى القسم الثالث: سيرجيو بيريز، إستيبان أوكون، سيباستيان فيتيل، جورج راسل ولانس سترول – حيث تمّ شطب زمن الأخير لتجاوزه لحدود الحلبة.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 77 Finland فالتيري بوتاس 1:13.609  
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 1:13.706 0.097
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:14.176 0.567
4 10 France بيير غاسلي 1:14.502 0.893
5 3 Australia دانيال ريكاردو 1:14.520 0.911
6 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:14.572 0.963
7 16 Monaco شارل لوكلير 1:14.616 1.007
8 26 Russian Federation دانييل كفيات 1:14.696 1.087
9 4 United Kingdom لاندو نوريس 1:14.814 1.205
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:14.911 1.302
11 11 Mexico سيرجيو بيريز 1:15.061 1.452
12 31 France إستيبان أوكون 1:15.201 1.592
13 63 United Kingdom جورج راسل 1:15.323 1.714
14 5 Germany سيباستيان فيتيل 1:15.385 1.776
15 18 Canada لانس سترول 1:15.494 1.885
16 8 France رومان غروجان 1:15.918 2.309
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن 1:15.939 2.330
18 7 Finland كيمي رايكونن 1:15.953 2.344
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 1:15.987 2.378
20 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:16.208 2.599
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الكاتب خضر الراوي

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