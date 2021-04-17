هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

للمرّة الـ 99 في مسيرته الاحترافية سيضع هاميلتون سيارته على قطب الانطلاق الأوّل، وللمرّة الأولى في مسيرته في إيمولا، بعدما نجح في تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و14.411 ثانية.

وتقدّم السائق البريطاني على سيرجيو بيريز بفارق 0.035 ثانية، بينما حلّ سائق ريد بُل الآخر ماكس فيرشتابن في المركز الثالث.

شارل لوكلير أتى رابعًا لصالح فريق فيراري متقدمًا على بيير غاسلي وثنائي مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس، مع العلم بأنه تمّ إلغاء لفة الأخير لخروجه عن حدود الحلبة بعدما كان يحتلّ المركز الثالث حتى الثواني الأخيرة.

المركز الثامن كان من نصيب فالتيري بوتاس الذي أخطأ في لفته الأخيرة، بينما أكمل إستيبان أوكون ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

لم تمضِ دقائق قليلة على انطلاق القسم الأوّل من التجارب التأهيلية حتى تعرّض سائق ألفا تاوري - الوافد الجديد إلى البطولة - الياباني يوكي تسونودا إلى حادثٍ على منعطف "فاريانتي ألتا" حيث حطّم القسم الخلفي من سيارته.

ونتيجةً لذلك، رُفع العلم الأحمر وتوقفت الحصّة لبعض الوقت.

ومع تبقي 12 دقيقة، انطلقت الحصة من جديد، حيث تمكّن بوتاس من تصدّرها سريعًا محرزًا أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و14.926 ثانية أمام لاندو نوريس وماكس فيرشتابن.

ولكن هاميلتون كان قادرًا على تحسين زمنه في وقتٍ لاحق ليصعد إلى المركز الثاني بفارق عُشر من الثانية عن زميله الفنلندي.

5 سائقين لم يتمكنوا من التأهّل إلى القسم الثاني: ثنائي ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن، بالإضافة إلى ثنائي هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، فيما سينطلق تسونودا من المركز الأخير بعد إخفاقه في تسجيل أيّ زمن.

القسم الثاني

انقسمت الاستراتيجيات في القسم الثاني؛ مع توجّه ثنائي مرسيدس وويليامز بالإضافة إلى فيرشتابن للحلبة على الإطارات المتوسطة "ميديوم"، بينما قرّر السائقون الآخرون اعتماد الإطارات اللّينة "سوفت".

وخلال الطلعات الأولى، كان نوريس الأسرع (سوفت) أمام هاميلتون وفيرشتابن، ولكن بيريز استطاع في النهاية تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و14.716 ثانية.

القسم الثاني كان تنافسيًا للغاية، ممّا لم يُساعد سائق فيراري كارلوس ساينز على التأهّل إلى القسم الثالث شأنه شأن جورج راسل وسيباستيان فيتيل، حيث سينطلق الألماني من المركز الـ 13 على شبكة الانطلاق.

المركز الـ 14 كان من نصيب نيكولا لاتيفي الذي تقدّم على فرناندو ألونسو إذ كان السائق الإسباني أبطأ بأربعة أعشار من الثانية عن زميله إستيبان أوكون الذي تأهّل إلى القسم الثالث.

نتيجة التصفيات: