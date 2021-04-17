تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية التالي / تسونودا "تحمّس أكثر من اللازم" قُبيل حادثته في تصفيات إيمولا
فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

سيكون لويس هاميلتون أوّل المنطلقين في الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2021 المقامة على حلبة إيمولا الإيطالية ضمن منافسات جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى.

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

للمرّة الـ 99 في مسيرته الاحترافية سيضع هاميلتون سيارته على قطب الانطلاق الأوّل، وللمرّة الأولى في مسيرته في إيمولا، بعدما نجح في تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و14.411 ثانية.

وتقدّم السائق البريطاني على سيرجيو بيريز بفارق 0.035 ثانية، بينما حلّ سائق ريد بُل الآخر ماكس فيرشتابن في المركز الثالث.

شارل لوكلير أتى رابعًا لصالح فريق فيراري متقدمًا على بيير غاسلي وثنائي مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس، مع العلم بأنه تمّ إلغاء لفة الأخير لخروجه عن حدود الحلبة بعدما كان يحتلّ المركز الثالث حتى الثواني الأخيرة.

المركز الثامن كان من نصيب فالتيري بوتاس الذي أخطأ في لفته الأخيرة، بينما أكمل إستيبان أوكون ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

لم تمضِ دقائق قليلة على انطلاق القسم الأوّل من التجارب التأهيلية حتى تعرّض سائق ألفا تاوري - الوافد الجديد إلى البطولة - الياباني يوكي تسونودا إلى حادثٍ على منعطف "فاريانتي ألتا" حيث حطّم القسم الخلفي من سيارته.

ونتيجةً لذلك، رُفع العلم الأحمر وتوقفت الحصّة لبعض الوقت.

ومع تبقي 12 دقيقة، انطلقت الحصة من جديد، حيث تمكّن بوتاس من تصدّرها سريعًا محرزًا أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و14.926 ثانية أمام لاندو نوريس وماكس فيرشتابن.

ولكن هاميلتون كان قادرًا على تحسين زمنه في وقتٍ لاحق ليصعد إلى المركز الثاني بفارق عُشر من الثانية عن زميله الفنلندي.

5 سائقين لم يتمكنوا من التأهّل إلى القسم الثاني: ثنائي ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن، بالإضافة إلى ثنائي هاس ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، فيما سينطلق تسونودا من المركز الأخير بعد إخفاقه في تسجيل أيّ زمن.

القسم الثاني

انقسمت الاستراتيجيات في القسم الثاني؛ مع توجّه ثنائي مرسيدس وويليامز بالإضافة إلى فيرشتابن للحلبة على الإطارات المتوسطة "ميديوم"، بينما قرّر السائقون الآخرون اعتماد الإطارات اللّينة "سوفت".

وخلال الطلعات الأولى، كان نوريس الأسرع (سوفت) أمام هاميلتون وفيرشتابن، ولكن بيريز استطاع في النهاية تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و14.716 ثانية.

القسم الثاني كان تنافسيًا للغاية، ممّا لم يُساعد سائق فيراري كارلوس ساينز على التأهّل إلى القسم الثالث شأنه شأن جورج راسل وسيباستيان فيتيل، حيث سينطلق الألماني من المركز الـ 13 على شبكة الانطلاق.

المركز الـ 14 كان من نصيب نيكولا لاتيفي الذي تقدّم على فرناندو ألونسو إذ كان السائق الإسباني أبطأ بأربعة أعشار من الثانية عن زميله إستيبان أوكون الذي تأهّل إلى القسم الثالث.

نتيجة التصفيات:

المركز السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق
1 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:14.411  
2 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:14.446 0.035
3 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 1:14.498 0.087
4 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:14.740 0.329
5 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:14.790 0.379
6 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:14.826 0.415
7 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:14.875 0.464
8 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:14.898 0.487
9 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:15.210 0.799
10 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس    
11 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:15.199 0.788
12 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:15.261 0.850
13 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:15.394 0.983
14 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:15.593 1.182
15 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:15.593 1.182
16 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:15.974 1.563
17 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:16.122 1.711
18 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:16.279 1.868
19 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:16.797 2.386
20 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا    
المشاركات
التعليقات
ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية

المقال السابق

ألبين: مشكلة في نفق الهواء عرقلت تقدمنا مع السيارة خلال العطلة الشتوية

المقال التالي

تسونودا "تحمّس أكثر من اللازم" قُبيل حادثته في تصفيات إيمولا

تسونودا "تحمّس أكثر من اللازم" قُبيل حادثته في تصفيات إيمولا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

2
موتو جي بي

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

3
فورمولا 1

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"

4
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

5
موتو جي بي

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو

23س
أحدث الأخبار
فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن
فورمولا 1

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

بوتاس لم يكن قادرًا على الوثوق بالقسم الخلفيّ لسيارة مرسيدس في القسم الثالث من تصفيات إيمولا
فورمولا 1

بوتاس لم يكن قادرًا على الوثوق بالقسم الخلفيّ لسيارة مرسيدس في القسم الثالث من تصفيات إيمولا

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري
فورمولا 1

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا
فورمولا 1

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"
فورمولا 1

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"

أحدث ملفات الفيديو
جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا 16:29
فورمولا 1
15-04-2021

جايمس أليسون يتكلم عن استعدادات مرسيدس لجولة إيمولا

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة 06:12
فورمولا 1
15-04-2021

كيف تتغير إعدادات السيارات بين الحلبات المتطلبة للارتكازية أو للطاقة

ألبين وألونسو في البحرين 02:10
فورمولا 1
15-04-2021

ألبين وألونسو في البحرين

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟ 05:43
فورمولا 1
12-04-2021

كيف يحافظ السائقون على لياقتهم في الفورمولا واحد؟

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟ 05:16
فورمولا 1
12-04-2021

كيف أثرت قوانين 2021 على سيارة مرسيدس؟

الأكثر شعبية اليوم

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون ينطلق أوّلاً في جولة إيمولا للمرّة الأولى في مسيرته

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا
موتو جي بي موتو جي بي / تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: كوارتارارو ينطلق أوّلًا في بورتيماو بعد شطب زمن بانيايا

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

نوريس منزعجًا من نفسه: "لقد أفسدت كلّ شيء"

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو
موتو جي بي موتو جي بي / أخبار عاجلة

موتو جي بي: ماركيز "لا يفهم" سبب سرعته في تجارب بورتيماو

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

مرسيدس تقدمت خطوة إلى الأمام بعد "وخزة" البحرين

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير: "من الصعب التصديق" بأن فيراري قريبة من فريقي الصدارة في إيمولا

أحدث الأخبار

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

بوتاس لم يكن قادرًا على الوثوق بالقسم الخلفيّ لسيارة مرسيدس في القسم الثالث من تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس لم يكن قادرًا على الوثوق بالقسم الخلفيّ لسيارة مرسيدس في القسم الثالث من تصفيات إيمولا

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: الخروج من القسم الثاني للتصفيات في إيمولا "كشف" الافتقار للأميال على سيارة فيراري

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون لم يتوقّع التفوّق على ثنائي ريد بُل في تصفيات إيمولا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.