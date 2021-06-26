فيرشتابن الأسرع خلال التجارب التأهيلية لجائزة ستيريا الكبرى

للأسبوع الثاني على التوالي سينطلق فيرشتابن من الصدارة (انطلق أوّلاً في الجولة الماضية في فرنسا) – حيث تمكّن من التغلّب على سائق مرسيدس فالتيري بوتاس بفارق عشرين من الثانية. ولكن تعرض الفنلندي لعقوبة التراجع 3 مراكز إثر حادثته في التجارب الحرة الثانية بالأمس، لينطلق غدًا من المركز الخامس.

وهذا هو "البول بوزيشن" السادس الذي يُحققه فيرشتابن في مسيرته الاحترافية بعد انطلاقه أوّلاً في المجر والبرازيل (2019)، وأبوظبي (2020)، والبحرين وفرنسا (2021).

وسجّل فيرشتابن أسرع زمن على حلبة ريد بُل رينغ والذي بلغ دقيقة واحدة و3.841 ثانية، إذ تقدّم على ثنائي مرسيدس بوتاس ولويس هاميلتون، بيد أنّ الأخير سينطلق من المركز الثاني.

وقال البريطاني "سيارة ريد بُل أسرع منا خلال السباق لذلك سنرى ما الذي سنستطيع القيام به في الغد. لا أعتقد بأننا نملك السرعة للتغلب عليهم. ولكني سأبذل قصارى جهدي، ومن يدري ربما قد نتفاجأ في الغد. ربما قد تهطل الأمطار.."

المركز الرابع كان من نصيب لاندو نوريس الذي تغلّب على سيارة ريد بُل الثانية بقيادة سيرجيو بيريز، مع الإشارة إلى أنهما سيتقدمان مركزًا تباعًا على شبكة الانطلاق.

بيير غاسلي وضع سيارته ألفا تاوري في المركز السادس أمام شارل لوكلير من فيراي. وقد أكمل يوكي تسونودا، فرناندو ألونسو ولانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تبدّلت الصدارة والمراكز بشكلٍ سريع خلال الدقائق الأولى من القسم الأوّل مع تحسّن حالة المسار تدريجيًّا، حيث تمكّن فيرشتابن من التواجد في الصدارة مع تبقي 5 دقائق على نهاية القسم في حين كان زميله سيرجيو بيريز يحتلّ المركز الـ 11 بفارق 0.788 ثانية عن زميله.

وخرجت جميع السيارات إلى الحلبة في الدقائق الأخيرة حيث تبدّلت المراكز ولكن مع محافظة فيرشتابن على صدارته أمام بوتاس ونوريس.

نيكولا لاتيفي الذي قام بلفةٍ سريعة في منتصف القسم، لم يُحالفه الحظّ حيث كان أوّل الخارجين محتلاً المركز الـ 16، أمام إستيبان أوكون الذي أخفق في التأهّل إلى القسم الثاني للمرّة الثانية هذا الموسم بعد جولة البحرين.

الفنلندي كيمي رايكونن سينطلق من المركز الـ 18 على شبكة الانطلاق، فيما تذيّل ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين ترتيب السائقين بتواجدهما في المركزَين 19 و20 على الترتيب.

القسم الثاني

استخدم فيرشتابن بالإضافة إلى ثنائي مرسيدس وسائق ألفا روميو أنطونيو جيوفينازي الإطارات المتوسطة، مع تواجد السائقين الآخرين على الإطارات اللّينة "سوفت".

بيريز تصدّر القسم الثاني أمام لاندو نوريس وبيير غاسلي، فيما أخفق جورج راسل في التأهّل إلى القسم الثالث بحلوله في المركز الـ 11 إذ كان مُستاءً من ذلك خلال الحوار الذي دار مع فريقه عبر اللاسلكي.

كارلوس ساينز الإبن حلّ في المركز الـ 12 متقدمًا على دانيال ريكاردو الذي لا يزال يُعاني في الاعتياد على سيارة مكلارين.

المركز الـ 14 كان من نصيب سيباستيان فيتيل فيما سينطلق جيوفينازي وراءه من المركز الـ 15.

شبكة الانطلاق: