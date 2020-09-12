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فورمولا 1 / جائزة توسكانا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو

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هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو
من قبل:
, رئيس التحرير

سينطلق لويس هاميلتون للمرّة السابعة في موسم 2020 من قطب الانطلاق الأوّل، إذ تمكّن من إحراز أسرع زمن خلال التجارب التأهيلية لجائزة توسكانا الكبرى على حلبة موجيللو الإيطالية.

يبدو بأنّ هاميلتون وضع نصب عينه التفوّق في إيطاليا، حيث نجح الأسبوع الماضي في الانطلاق أوّلاً على حلبة مونزا، ولكنه وعلى عكس ما حدث خلال السباق الجنوني ذاك، فإنه سيُحاول بسط سيطرته على مجريات السباق عقب انطلاقه أوّلاً.

وتمكّن هاميلتون من تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و15.144 ثانية حيث تقدّم على بوتاس بعشر من الثانية فيما جاء ماكس فيرشتابن في المركز الثالث.

ولكن الفنلندي كان مستاءً خلال اللّفة الأخيرة حيث توجّب عليه التخفيف من سرعته على المقطع الأوّل بسبب خروج سيارة إستيبان أوكون، الأمر الذي قضى على فرصه في المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل. كما توجّب على عدد آخر من السائقين عدم الضغط بشكل كبير في المقطع الأوّل.

أليكسندر ألبون كان قريبًا من زميله في هذه الجولة محتلاً المركز الرابع أمام شارل لوكلير الذي سيُحاول إحراز نتيجة جيدة لفيراري خلال الجائزة الكبرى الـ 1000 في تاريخها منذ انطلاق البطولة في العام 1950.

المركز السادس كان من نصيب سيرجيو بيريز الذي تقدّم على زميله لانس سترول، فيما أحرز دانيال ريكاردو المركز الثامن.

وقد أكمل كارلوس ساينز وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تمكّن سائق مرسيدس بوتاس من تصدّر القسم الأوّل أمام زميله هاميلتون، بينما احتلّ فيرشتابن المركز الثالث. وفي حين أنّ سيباستيان فيتيل كان قريبًا من الخروج من الحصة، إلّا أنه نجح بإحراز المركز الـ 14 والتأهّل للقسم الثاني، عكس الفائز بسباق الأسبوع الماضي بيير غاسلي الذي كان أوّل الخارجين في المركز الـ 16.

أنطونيو جيوفينازي سينطلق من المركز 17 متقدمًا على ثنائي ويليامز جورج راسل ونيكولا لاتيفي، فيما تذيّل كيفن ماغنوسن الترتيب بتواجده في المركز الـ 20.

القسم الثاني

لم ينتظر هاميلتون كثيرًا حتى يُسجّل أسرع زمن والذي بلغ 1:15.309 دقيقة، بيد أنّ بوتاس وفيرشتابن لم يكونا بعيدين عنه للغاية. ريكاردو بدا أكثر سعادة داخل سيارته رينو بدءًا من القسم الثاني، في الوقت الذي خطف فيه كارلوس ساينز المركز العاشر والأخير المؤدي إلى القسم الثالث.

ولم يحالف الحظّ لاندو نوريس الذي اكتفى بالمركز الـ 11 أمام دانييل كفيات وكيمي رايكونن.

سيباستيان فيتيل أحرز المركز الـ 14 متقدمًا على رومان غروجان.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 1:15.144  
2 77 Finland فالتيري بوتاس 1:15.203 0.059
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:15.509 0.365
4 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:15.954 0.810
5 16 Monaco شارل لوكلير 1:16.270 1.126
6 18 Canada لانس سترول 1:16.356 1.212
7 11 Mexico سيرجيو بيريز 1:16.311 1.167
8 3 Australia دانيال ريكاردو 1:16.543 1.399
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:17.870 2.726
10 31 France إستيبان أوكون    
11 4 United Kingdom لاندو نوريس 1:16.640 1.496
12 26 Russian Federation دانييل كفيات 1:16.854 1.710
13 7 Finland كيمي رايكونن 1:16.854 1.710
14 5 Germany سيباستيان فيتيل 1:16.858 1.714
15 8 France رومان غروجان 1:17.254 2.110
16 10 France بيير غاسلي 1:17.125 1.981
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:17.220 2.076
18 63 United Kingdom جورج راسل 1:17.232 2.088
19 6 Canada نيكولاس لاتيفي 1:17.320 2.176
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن 1:17.348 2.204
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة توسكانا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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