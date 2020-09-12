هاميلتون يُسجّل "البول بوزيشن" الـ 95 لينطلق أوّلاً في موجيللو

يبدو بأنّ هاميلتون وضع نصب عينه التفوّق في إيطاليا، حيث نجح الأسبوع الماضي في الانطلاق أوّلاً على حلبة مونزا، ولكنه وعلى عكس ما حدث خلال السباق الجنوني ذاك، فإنه سيُحاول بسط سيطرته على مجريات السباق عقب انطلاقه أوّلاً.

وتمكّن هاميلتون من تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و15.144 ثانية حيث تقدّم على بوتاس بعشر من الثانية فيما جاء ماكس فيرشتابن في المركز الثالث.

ولكن الفنلندي كان مستاءً خلال اللّفة الأخيرة حيث توجّب عليه التخفيف من سرعته على المقطع الأوّل بسبب خروج سيارة إستيبان أوكون، الأمر الذي قضى على فرصه في المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل. كما توجّب على عدد آخر من السائقين عدم الضغط بشكل كبير في المقطع الأوّل.

أليكسندر ألبون كان قريبًا من زميله في هذه الجولة محتلاً المركز الرابع أمام شارل لوكلير الذي سيُحاول إحراز نتيجة جيدة لفيراري خلال الجائزة الكبرى الـ 1000 في تاريخها منذ انطلاق البطولة في العام 1950.

المركز السادس كان من نصيب سيرجيو بيريز الذي تقدّم على زميله لانس سترول، فيما أحرز دانيال ريكاردو المركز الثامن.

وقد أكمل كارلوس ساينز وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تمكّن سائق مرسيدس بوتاس من تصدّر القسم الأوّل أمام زميله هاميلتون، بينما احتلّ فيرشتابن المركز الثالث. وفي حين أنّ سيباستيان فيتيل كان قريبًا من الخروج من الحصة، إلّا أنه نجح بإحراز المركز الـ 14 والتأهّل للقسم الثاني، عكس الفائز بسباق الأسبوع الماضي بيير غاسلي الذي كان أوّل الخارجين في المركز الـ 16.

أنطونيو جيوفينازي سينطلق من المركز 17 متقدمًا على ثنائي ويليامز جورج راسل ونيكولا لاتيفي، فيما تذيّل كيفن ماغنوسن الترتيب بتواجده في المركز الـ 20.

القسم الثاني

لم ينتظر هاميلتون كثيرًا حتى يُسجّل أسرع زمن والذي بلغ 1:15.309 دقيقة، بيد أنّ بوتاس وفيرشتابن لم يكونا بعيدين عنه للغاية. ريكاردو بدا أكثر سعادة داخل سيارته رينو بدءًا من القسم الثاني، في الوقت الذي خطف فيه كارلوس ساينز المركز العاشر والأخير المؤدي إلى القسم الثالث.

ولم يحالف الحظّ لاندو نوريس الذي اكتفى بالمركز الـ 11 أمام دانييل كفيات وكيمي رايكونن.

سيباستيان فيتيل أحرز المركز الـ 14 متقدمًا على رومان غروجان.

نتيجة التصفيات: