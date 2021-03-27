فيرشتابن يتغلّب على مرسيدس وينطلق أوّلاً في البحرين

للمرّة الرابعة في مسيرته سينطلق فيرشتابن من المركز الأوّل على شبكة الانطلاق عقب تسجيله لدقيقة واحدة و28.997 ثانية، متقدمًا بفارق 0.388 ثانية على سائق مرسيدس لويس هاميلتون.

وحلّ في المركز الثالث سائق مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس الذي تقدّم على شارل لوكلير صاحب المركز الرابع على متن سيارة فيراري.

بيير غاسلي قدّم أداءً جيدًا بتواجده في المركز الخامس مع ألفا تاوري متغلبًا على ثنائي مكلارين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس.

كارلوس ساينز الإبن حلّ في المركز الثامن مع فيراري، بينما أتى فرناندو ألونسو تاسعًا، فيما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

لم يُسجّل أيّ سائق أيّ زمن خلال الدقائق الأولى من القسم الأوّل، لحين قيام ميك شوماخر بتسجيل أوّل زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و33.861 ثانية قبل أن يبدأ السائقون ومع تبقي 9 دقائق بالبدء بتسجيل لفاتهم السريعة.

ولكن المفاجأة تمثّلت في إحراز الوافد الجديد إلى البطولة الياباني يوكي تسونودا للمركز الثاني المؤقت على متن سيارة ألفا تاوري، فيما أوضح ماكس فيرشتابن لفريقه بأنه خسر جزءًا من أرضية سيارته بعد عبوره على الحفف الجانبية على المنعطف الثاني.

وفي اللّحظات الأخيرة انزلقت سيارة نيكيتا مازيبين على المنعطف الأوّل ما أدّى إلى رفع الأعلام الصفراء حيث لم يتمكّن عدّة سائقين من الضغط في لفتهم الأخيرة، وبالتالي فإنّ السائقين الخمسة الذين خرجوا من الحصة هم: إستيبان أوكون، نيكولا لاتيفي، سيباستيان فيتيل، ميك شوماخر ومازيبين.

القسم الثاني

انقسمت الاستراتيجيّة بين السائقين في بداية القسم الثاني: البعض فضّل الخروج على الإطارات اللّينة "سوفت"، والبعض الآخر على الإطارات المتوسطة "ميديوم" على غرار ثنائي مرسيدس وريد بُل.

وتمكّن هاميلتون من تسجيل الزمن الأسرع في البداية (دقيقة واحدة و30.085 ثانية) قبل أن ينجح في نهاية المطاف ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير بتسجيل المركزين الأوّل والثاني ولكن على الإطارات اللّينة (سوفت).

ولم يتمكّن سيرجيو بيريز من التأهّل إلى القسم الثالث حيث استخدم الإطارات المتوسطة، بينما حلّ أنطونيو جيوفينازي في المركز الـ 11 أمام تسونودا، وقد أتى كيمي رايكونن وجورج راسل بالمركزين الـ 14 والـ 15 على التوالي.

شبكة الانطلاق: