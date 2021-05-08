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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى

حقّق لويس هاميلتون قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الـ 100 في مسيرته الاحترافية في سباقات الفورمولا واحد، عقب تحقيقه لأسرع زمن في تصفيات جائزة إسبانيا الكبرى على حلبة برشلونة.

هاميلتون يُحقّق "البول بوزيشن" رقم 100 في مسيرته خلال جائزة إسبانيا الكبرى

سجّل هاميلتون أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و16.741 ثانية – حيث لم يتمكّن السائقون من تحسين أزمنتهم خلال الطلعات الأخيرة – ليحتفظ البريطاني بالمركز الأوّل إثر تقدمه على سائق ريد بُل ماكس فيرشتابن.

وقال هاميلتون "لا أستطيع التصديق بأنني أحرزت البول رقم 100، ولكن ذلك بفضل الرجال والنساء في المصنع والذين يرفعون من المستوى ولا يستسلمون أبدًا. من كان يعتقد أنه في نهاية عام 2012 عندما اتخذت قرار الانتقال لمرسيدس بأننا سنصل إلى الرقم 100".

وجاء فالتيري بوتاس في المركز الثالث أمام شارل لوكلير فيما وضع إستيبان أوكون سيارة ألبين على الخانة الخامسة على شبكة الانطلاق.

المركز السادس كان من نصيب كارلوس ساينز إذ تقدّم على دانيال ريكاردو وسيرجيو بيريز.

وقد أكمل لاندو نوريس وفرناندو ألونسو ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تأخّرت انطلاقة التجارب التأهيلية بـ 10 دقائق بهدف إجراء الإصلاحات على الحواجز الجانبية على المنعطف التاسع. ومع انطلاقها تواجدت جميع السيارات باستثناء مرسيدس على الإطارات اللّينة "سوفت".

واستطاع بوتاس تسجيل أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و18.005 ثانية في الدقائق الأولى، قبل أن يُزيحه لاندو نوريس الذي سجّل أسرع زمن في النهاية والذي بلغ دقيقة واحدة و17.821 ثانية. فالتيري بوتاس حلّ في المركز الثاني أمام شارل لوكلير.

ستة سائقين لم يتمكنوا من التأهّل إلى القسم الثاني وهم: يوكي تسونودا الذي خرج قليلاً عن المسار حيث قال لفريقه "لا أستطيع تصديق هذه السيارة"، كيمي رايكونن، ميك شوماخر الذي تفوّق على نيكولا لاتيفي ونيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

على غير العادة تواجدت معظم السيارات على الإطارات اللّينة "سوفت"، حيث جرت العادة أن تخرج الفرق الكبيرة على غرار مرسيدس وريد بُل على الإطارات المتوسطة "ميديوم". ولكن وبسبب تقلّص الفروقات بين جميع السيارات لم يُرد أيّ فريق المخاطرة بالاستراتيجية.

خمسة سائقين لم يتمكنوا من التأهّل وهم: لانس سترول، وبيير غاسلي، بالإضافة إلى سيباستيان فيتيل وأنطونيو جيوفينازي، بينما سينطلق جورج راسل من المركز الـ 15 على شبكة الانطلاق.

المركز السائق التوقيت
1 United Kingdom لويس هاميلتون 1:16.741
2 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:16.777
3 Finland فالتيري بوتاس 1:16.873
4 Monaco شارل لوكلير 1:17.510
5 France إستيبان أوكون 1:17.580
6 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:17.620
7 Australia دانيال ريكاردو 1:17.622
8 Mexico سيرجيو بيريز 1:17.701
9 United Kingdom لاندو نوريس 1:18.010
10 Spain فرناندو ألونسو 1:18.147
11 Canada لانس سترول 1:17.974
12 France بيير غاسلي 1:17.982
13 Germany سيباستيان فيتيل 1:18.079
14 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:18.356
15 United Kingdom جورج راسل 1:19.154
16 Japan يوكي تسونودا 1:18.556
17 Finland كيمي رايكونن 1:18.917
18 Germany ميك شوماخر 1:19.117
19 Canada نيكولاس لاتيفي 1:19.219
20 Russian Federation نيكيتا مازيبين 1:19.807
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