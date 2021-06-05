لوكلير "يطير" في باكو وينطلق أوّلاً بعد تصفيات فوضوية

أقلّ ما يُمكن قوله هو أنّ الحوادث والفوضى كانت لها كلمتها الرئيسية خلال حصة التصفيات في باكو مع رفع الأعلام الحمراء في أكثر من مناسبة، وتحديدًا خلال الدقيقة الأخيرة من الحصة بسبب الحادث الذي تعرّض له يوكي تسونودا على المنعطف الثالث وفقدان كارلوس ساينز للسيطرة على سيارته – إذ لم يتمكّن أيّ سائق من تحسين زمنه.

ولكن بطل اليوم وعلى غرار الجولة الماضية في موناكو، كان سائق فيراري شارل لوكلير الذي وضع سيارته فيراري في المقدمة بتحقيقه لدقيقة واحدة و41.218 ثانية حيث تغلّب بفارق عشرين من الثانية على سائق مرسيدس لويس هاميلتون، بينما حلّ ماكس فيرشتابن في المركز الثالث.

وقال السائق المونغاسكي "اعتقدتُ بأنها كانت لفة سيئة ولكني حصلت على الفجوة الهوائية من سيارة هاميلتون في المقطع الأخير من الحلبة، الأمر الذي ساعدني قليلاً. لم أعتقد بأننا سنكون تنافسيين بهذا الشكل اليوم".

وجاء بيير غاسلي – متصدّر التجارب الحرّة الثالثة – في المركز الرابع أمام ساينز ولاندو نوريس.

المركز السابع كان من نصيب سيرجيو بيريز حيث تقدّم على تسونودا، فيما أكمل فرناندو ألونسو وفالتيري بوتاس ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تعرّض سائق أستون مارتن لانس سترول لحادثٍ على المنعطف الـ 15 خلال الدقائق الأولى من بداية التجارب التأهيلية، إذ قال لفريقه "أنا آسف". ونتيجةً لذلك، توقفت الحصة مع رفع الأعلام الحمراء من أجل نقل السيارة إلى مرآب الفريق.

واستؤنفت المنافسات من جديد بعد تنظيف الحلبة حيث خرجت جميع السيارات إذ كان من المهم تسجيل أزمنة سريعة من أجل تفادي حدوث أيّ شيء خارج عن المألوف على غرار رفع الأعلام الصفراء أو الحمراء من جديد.

وبالفعل لم يحصل أيّ سائق على فرصة لإكمال اللّفة عقب وقوع أنطونيو جيوفينازي ضحيةً جديدة للمنعطف الـ 15 ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر مرّةً ثانية.

وتحدث هاميلتون مع فريقه إذ قال له مهندسه "أنت أبطأ بعشر من الثانية فقط عن فيرشتابن بعد المقطع الأوّل"، فردّ عليه البريطاني قائلاً "ليس سيئًا، ولكن علينا الحصول على فرصة القيام بلفة".

ونجح هاميلتون في تسجيل الزمن الأسرع مع تبقي دقيقة واحدة على نهاية الحصة محرزًا دقيقة واحدة و41.545 ثانية، حيث تقدّم على ثنائي ريد بُل ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز.

ولكن الحظّ لم يحالف 5 سائقين من أجل التأهّل إلى القسم الثاني: نيكولا لاتيفي، ثنائي هاس مع ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين بالإضافة إلى سترول وجيوفينازي اللذين خرجا من الحصة بسبب حادثيهما على المنعطف 15.

القسم الثاني

بدأ القسم الثاني مع بعض "الدراما" الطفيفة عند خروج فيتيل من مرآب فريقه بسرعة أمام سيارة بيريز وهو ما دفع الأخير إلى التلويح بيده للتعبير عن غضبه، بيد أنّ ذلك لم يُؤثّر على تأديته على المسار حيث سجّل المكسيكي أسرع زمن خلال الدقائق الأولى من القسم.

ولكن الأضواء توجهّت من جديد صوب هاميلتون الذي صعد إلى المركز الثاني بفارق 0.004 ثانية قبل أن يتقدّم فيرشتابن إلى المركز الأوّل.

ومن جديد، المنعطف الـ 15 كان بالمرصاد لاصطياد سائق جديد وهذه المرّة وقع الدور على دانيال ريكاردو الذي اصطدم بالجدار مع تبقي دقيقة و24 ثانية.

5 سائقين لم يتمكنوا من التأهّل: سيباستيان فيتيل الذي كان محبطًا للغاية عندما عَلِم بالفارق الذي فصله عن التأهّل إلى القسم الثالث، وإستيبان أوكون، فضلاً عن ريكاردو، كيمي رايكونن وجورج راسل.

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