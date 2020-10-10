بوتاس يخطف "البول بوزيشن" في نوربورغرينغ

على الرغم من كون فيرشتابن السائق الأسرع خلال اللّفة الأولى من القسم الثالث للتصفيات، إلّا أنّ الردّ النهائي والأخير كان من قبل بوتاس الذي سجّل دقيقة واحدة و25.269 ثانية حيث تقدّم على زميله هاميلتون بفارق ثلاثة أعشار من الثانية، خلال الجولة الـ 11 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020.

وهذه هي المرّة الـ 14 التي ينطلق بها الفنلندي من المركز الأوّل في مسيرته الاحترافية، إذ قال "كانت لفتي الأخيرة من القسم الثالث ممتازة. هدفي الوحيد للغد هو الفوز بالسباق إذ آمل إحراز انطلاقة جيدة".

وحلّ في المركز الثالث فيرشتابن، بينما وضع شارل لوكلير سيارة فيراري في المركز الرابع أمام أليكسندر ألبون ودانيال ريكاردو.

إستيبان أوكون أتى أمام لاندو نوريس بينما أكمل سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

حاول نيكو هلكنبرغ الخروج باكرًا إلى الحلبة من أجل قيادة سيارة ريسينغ بوينت والاعتياد على الحلبة بسرعة بعد مشاركته مع الفريق مكان لانس سترول المريض. الألماني كان أبطأ بحوالى 6 ثوانٍ عن لويس هاميلتون خلال لفته الأولى، إلّا أنها كانت لفة شبه استطلاعية، قبل أن يُحسّن زمنه قليلاً خلال اللّفات التالية.

في أثناء ذلك، سجّل فيرشتابن الزمن الأسرع والبالغ 1:26.319 دقيقة حيث تقدّم على ثنائي مرسيدس بوتاس وهاميلتون.

ولكن 5 سائقين لم يتمكنوا من التأهّل وهم: رومان غروجان الذي حلّ في المركز 16 بعدما شُطبت أسرع لفة له جرّاء خروجه عن حدود الحلبة على المنعطف الرابع، حيث أتى أمام ثنائي ويليامز جورج راسل ونيكولا لاتيفي. أمّا كيمي رايكونن ونيكو هلكنبرغ فقد حلّا في المركزين الأخيرين.

القسم الثاني

الاستراتيجيات كانت مختلفة مع بداية القسم الثاني: ثنائي مرسيدس وثنائي فيراري بالإضافة إلى نوريس وريكاردو تواجدوا على الإطارات المتوسطة قبل أن ينتقلوا بعدها إلى الإطارات اللّينة.

واستطاع متصدّر الترتيب العام في البطولة هاميلتون تسجيل أسرع زمن والبالغ 1:25.390 دقيقة متقدمًا على فيرشتابن وبوتاس.

وفي الثواني الأخيرة تقدّم لوكلير من مراكز الخروج إلى المركز الخامس، عكس زميله فيتيل الذي خرج في المركز الـ 11 أمام ثنائي ألفا تاوري بيير غاسلي ودانييل كفيات.

وسينطلق جيوفينازي من المركز 14 أمام كيفن ماغنوسن صاحب المركز الـ 15.

شبكة الانطلاق: