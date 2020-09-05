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فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يُحلّق في مونزا ويخطف قطب الانطلاق الأوّل

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هاميلتون يُحلّق في مونزا ويخطف قطب الانطلاق الأوّل
من قبل:
, رئيس التحرير

سجّل لويس هاميلتون أسرع زمن خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السابعة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لموسم 2020.

سينطلق هاميلتون من المركز الأوّل للمرّة الـ 94 في مسيرته الاحترافية، والسادسة في موسم 2020، والسابعة على حلبة مونزا الإيطالية عقب إحرازه لدقيقة واحدة و18.887 ثانية.

وتقدّم البريطاني على زميله بالفريق فالتيري بوتاس، فيما وضع كارلوس ساينز الإبن سيارة مكلارين في المركز الثالث.

سيرجيو بيريز أتى بالمركز الرابع بعد تغلّبه على ماكس فيرشتابن، بينما ذهب المركز السادس إلى لاندو نوريس.

المركز السابع كان من نصيب دانيال ريكاردو حيث أتى أمام لانس سترول. وقد أكمل أليكسندر ألبون وبيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأول

استطاع هاميلتون تصدّر الحصة منذ بدايتها أمام زميله بالفريق فالتيري بوتاس على الإطارات المتوسطة، في ظلّ إلغاء العديد من اللّفات بسبب خروج السائقين عن حدود الحلبة.

وكانت السيارات متقاربة للغاية على أرض الحلبة ما أحدث نوعًا من الفوضى، مع إخفاق العديد من السائقين في القيام بلفات سريعة في النهاية، إذ كان رومان غروجان أوّل الخارجين في المركز الـ 16.

وسينطلق سيباستيان فيتيل من المركز الـ 17 حيث بدا غاضبًا للغاية، بينما خرج سائق ألفا روميو الآخر أنطونيو جيوفينازي كذلك من القسم الأوّل محتلاً المركز الـ 18.

أمّا ثنائي ويليامز فتذيّل الترتيب مع جورج راسل ونيكولا لاتيفي.

تجدر الإشارة إلى أنّ كيمي رايكونن كان غاضبًا للغاية من إعاقة إستيبان أوكون له حيث قال "هذا الأحمق يقوم بإعاقتي طوال الوقت".

القسم الثاني

دخل سائقا مرسيدس أوّلاً إلى الحلبة وتبعهما بقيّة السائقين. جميع السيارات استخدمت الإطارات اللّينة "سوفت". في هذا القسم نجح بوتاس بالتقدّم على زميله هاميلتون مع تواجد مكلارين في المركز الثالث مع السائق الإسباني كارلوس ساينز الإبن.

دانييل كفيات لم يكن سريعًا بما فيه الكفاية حيث خرج من القسم الثاني، محتلاً المركز الـ 11، ولكنه تقدّم على إستيبان أوكون وشارل لوكلير.

وقال سائق فيراري "كان ذلك أفضل ما بوسعي تقديمه". وهذه هي المرّة الأولى منذ العام 1984 التي لا تنطلق فيها أيّ من سيارتَي فيراري من المراكز العشرة الأولى في مونزا.

واحتلّ كيمي رايكونن المركز الـ 14 أمام كيفن ماغنوس.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 1:18.887  
2 77 Finland فالتيري بوتاس 1:18.956 0.069
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:19.695 0.808
4 11 Mexico سيرجيو بيريز 1:19.720 0.833
5 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:19.795 0.908
6 4 United Kingdom لاندو نوريس 1:19.820 0.933
7 3 Australia دانيال ريكاردو 1:19.864 0.977
8 18 Canada لانس سترول 1:20.049 1.162
9 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:20.090 1.203
10 10 France بيير غاسلي 1:20.177 1.290
11 26 Russian Federation دانييل كفيات 1:20.169 1.282
12 31 France إستيبان أوكون 1:20.234 1.347
13 16 Monaco شارل لوكلير 1:20.273 1.386
14 7 Finland كيمي رايكونن 1:20.926 2.039
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن 1:21.573 2.686
16 8 France رومان غروجان 1:21.139 2.252
17 5 Germany سيباستيان فيتيل 1:21.151 2.264
18 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:21.206 2.319
19 63 United Kingdom جورج راسل 1:21.587 2.700
20 6 Canada نيكولاس لاتيفي 1:21.717 2.830
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إيطاليا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب التأهيليّة
الكاتب خضر الراوي

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