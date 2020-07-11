هاميلتون يخطف "البول بوزيشن" في جائزة ستيريا الكبرى تحت ظروفٍ ماطرة

تأخّر انطلاق التجارب التأهيلية لحوالى 46 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن تخرج جميع السيارات إلى الحلبة بهدف تسجيل أسرع الأزمنة. وقد تمكّن هاميلتون من تسجيل الزمن الأسرع ووضع سيارته على الخانة الأولى من شبكة الانطلاق عقب تسجيله لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و19.273 ثانية.

وهذه هي المرّة الـ 89 التي ينطلق بها البريطاني من المركز الأوّل في مسيرته والثالثة في النمسا بعد عامي 2015 و2016.

وحلّ البريطاني بفارق 1.2 ثانية أمام ماكس فيرشتابن الذي اقترف خطأً خلال لفته الأخيرة على الرغم من كونه الأسرع على المقطع الأوّل من الحلبة، فيما سينطلق كارلوس ساينز الإبن من المركز الثالث.

فالتيري بوتاس لم يُسجّل نتيجة أفضل من المركز الرابع إذ تقدّم على إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون، وقد حلّ بيير غاسلي في المركز الثامن أمام دانيال ريكاردو.

وقد أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل بعد إخفاق فيراري من جديد في التأهّل بكلتا سيارتَيها إلى القسم الثالث.

القسم الأوّل

انطلق الجميع على مسارٍ مبلّل على إطارات "فول ويت" إذ حاولوا بسرعة تسجيل أسرع الأزمنة خشية هطول الأمطار في وقتٍ لاحق من الحصة. وقد تبدّلت الصدارة بين عدّة سائقين لحين نجاح شارل لوكلير بخطف الصدارة بزمن بلغ دقيقة واحدة و23.072 ثانية. ولكن الأزمنة تهاوت بسرعة مع تبقي 10 دقائق على الحصة بتسجيل هاميلتون لزمنٍ سريع ومن ثم كسره من قبل لوكلير وبوتاس من جديد.

وفي النهاية استطاع هاميلتون تسجيل الزمن الأسرع أمام فيرشتابن ونوريس بينما فشل 5 سائقين في التأهّل إلى القسم الثاني: ثنائي ألفا روميو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي إذ توقف الأخير على جانب المسار في الدقائق الأخيرة من القسم الأوّل بعد اصطدامه بالحواجز الجانبية.

بالإضافة إلى سيرجيو بيريز الذي سينطلق من المركز الـ 17 أمام نيكولا لاتيفي، فيما سيبدأ رومان غروجان السباق من المركز الأخير بعد مواجهته لمشكلة في سيارته حرمته من تسجيل أيّ زمن حيث أكمل لفة واحدة فقط.

القسم الثاني

فيرشتابن كان الأسرع في الدقائق الأولى من القسم الثاني من التجارب التأهيلية، ولكن ذلك لم يستمرّ طويلاً مع تحسّن حالة الحلبة قليلاً وتسجيل هاميلتون لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و17.825 ثانية.

وقال فيرشتابن لفريقه "أعتقد بأنّ الأمطار بدأت بالهطول بغزارة الآن"، حيث أخفق السائقون في تحسين أزمنتهم مع فقدان التماسك على المسار.

وهذا ما لم يُساعد شارل لوكلير على تحسين زمنه حيث كان أوّل الخارجين في هذا القسم باحتلاله للمركز الـ 11 متقدمًا على جورج راسل الذي تأهّل إلى القسم الثاني للمرّة الأولى في مسيرته.

لانس سترول لم يتمكّن من تسجيل نتيجة أفضل من المركز الـ 13 حيث تقدّم على دانييل كفيات وكيفن ماغنوسن.

نتيجة التصفيات: