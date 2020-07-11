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فورمولا 1 / جائزة ستيريا الكبرى / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يخطف "البول بوزيشن" في جائزة ستيريا الكبرى تحت ظروفٍ ماطرة

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هاميلتون يخطف "البول بوزيشن" في جائزة ستيريا الكبرى تحت ظروفٍ ماطرة
من قبل:
, رئيس التحرير
11-07-2020

سينطلق سائق مرسيدس لويس هاميلتون من المركز الأوّل في سباق جائزة ستيريا الكبرى على حلبة ريد بُل رينغ بعد نجاحه بتسجيل أسرع زمن خلال التجارب التأهيلية التي أقيمت بعد أجواء مبلّلة.

تأخّر انطلاق التجارب التأهيلية لحوالى 46 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن تخرج جميع السيارات إلى الحلبة بهدف تسجيل أسرع الأزمنة. وقد تمكّن هاميلتون من تسجيل الزمن الأسرع ووضع سيارته على الخانة الأولى من شبكة الانطلاق عقب تسجيله لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و19.273 ثانية.

وهذه هي المرّة الـ 89 التي ينطلق بها البريطاني من المركز الأوّل في مسيرته والثالثة في النمسا بعد عامي 2015 و2016.

وحلّ البريطاني بفارق 1.2 ثانية أمام ماكس فيرشتابن الذي اقترف خطأً خلال لفته الأخيرة على الرغم من كونه الأسرع على المقطع الأوّل من الحلبة، فيما سينطلق كارلوس ساينز الإبن من المركز الثالث.

فالتيري بوتاس لم يُسجّل نتيجة أفضل من المركز الرابع إذ تقدّم على إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون، وقد حلّ بيير غاسلي في المركز الثامن أمام دانيال ريكاردو.

وقد أكمل سيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل بعد إخفاق فيراري من جديد في التأهّل بكلتا سيارتَيها إلى القسم الثالث.

القسم الأوّل

انطلق الجميع على مسارٍ مبلّل على إطارات "فول ويت" إذ حاولوا بسرعة تسجيل أسرع الأزمنة خشية هطول الأمطار في وقتٍ لاحق من الحصة. وقد تبدّلت الصدارة بين عدّة سائقين لحين نجاح شارل لوكلير بخطف الصدارة بزمن بلغ دقيقة واحدة و23.072 ثانية. ولكن الأزمنة تهاوت بسرعة مع تبقي 10 دقائق على الحصة بتسجيل هاميلتون لزمنٍ سريع ومن ثم كسره من قبل لوكلير وبوتاس من جديد.

وفي النهاية استطاع هاميلتون تسجيل الزمن الأسرع أمام فيرشتابن ونوريس بينما فشل 5 سائقين في التأهّل إلى القسم الثاني: ثنائي ألفا روميو كيمي رايكونن وأنطونيو جيوفينازي إذ توقف الأخير على جانب المسار في الدقائق الأخيرة من القسم الأوّل بعد اصطدامه بالحواجز الجانبية.

بالإضافة إلى سيرجيو بيريز الذي سينطلق من المركز الـ 17 أمام نيكولا لاتيفي، فيما سيبدأ رومان غروجان السباق من المركز الأخير بعد مواجهته لمشكلة في سيارته حرمته من تسجيل أيّ زمن حيث أكمل لفة واحدة فقط.

القسم الثاني

فيرشتابن كان الأسرع في الدقائق الأولى من القسم الثاني من التجارب التأهيلية، ولكن ذلك لم يستمرّ طويلاً مع تحسّن حالة الحلبة قليلاً وتسجيل هاميلتون لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و17.825 ثانية.

وقال فيرشتابن لفريقه "أعتقد بأنّ الأمطار بدأت بالهطول بغزارة الآن"، حيث أخفق السائقون في تحسين أزمنتهم مع فقدان التماسك على المسار.

وهذا ما لم يُساعد شارل لوكلير على تحسين زمنه حيث كان أوّل الخارجين في هذا القسم باحتلاله للمركز الـ 11 متقدمًا على جورج راسل الذي تأهّل إلى القسم الثاني للمرّة الأولى في مسيرته.

لانس سترول لم يتمكّن من تسجيل نتيجة أفضل من المركز الـ 13 حيث تقدّم على دانييل كفيات وكيفن ماغنوسن.

نتيجة التصفيات:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 44 United Kingdom لويس هاميلتون 1:19.273  
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:20.489 1.216
3 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:20.671 1.398
4 77 Finland فالتيري بوتاس 1:20.701 1.428
5 31 France إستيبان أوكون 1:20.922 1.649
6 23 Thailand ألكسندر ألبون 1:21.011 1.738
7 10 France بيير غاسلي 1:21.028 1.755
8 3 Australia دانيال ريكاردو 1:21.192 1.919
9 4 United Kingdom لاندو نوريس 1:20.925 1.652
10 5 Germany سيباستيان فيتيل 1:21.651 2.378
11 16 Monaco شارل لوكلير 1:19.628 0.355
12 63 United Kingdom جورج راسل 1:19.636 0.363
13 18 Canada لانس سترول 1:19.645 0.372
14 26 Russian Federation دانييل كفيات 1:19.717 0.444
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن 1:20.211 0.938
16 7 Finland كيمي رايكونن 1:21.372 2.099
17 11 Mexico سيرجيو بيريز 1:21.607 2.334
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي 1:21.759 2.486
19 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:21.831 2.558
20 8 France رومان غروجان    
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الكاتب خضر الراوي

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