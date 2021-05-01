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بوتاس يخطف قطب الانطلاق الأوّل لسباق البرتغال بفارق 0.007 ثانية

حقّق السائق الفنلندي فالتيري بوتاس قطب الانطلاق الأوّل لسباق جائزة البرتغال الكبرى، الجولة الثالثة في موسم 2021 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

بوتاس يخطف قطب الانطلاق الأوّل لسباق البرتغال بفارق 0.007 ثانية

على عكس بقيّة الفرق، قام فريق مرسيدس باستخدام الإطارات المتوسطة "ميديوم"، حيث كان بوتاس الأسرع مسجلاً دقيقة واحدة و18.551 ثانية، إذ تقدّم بفارق عشر من الثانية على زميله بالفريق لويس هاميلتون.

وهذا هو "البول بوزيشن" رقم 17 في مسيرة السائق الفنلندي، والأوّل له في الموسم الحالي.

ماكس فيرشتابن حلّ في المركز الثالث أمام زميله بالفريق سيرجيو بيريز.

المركز الخامس كان من نصيب كارلوس ساينز الذي تفوّق على إستيبان أوكون ولاندو نوريس. وقد أكمل شارل لوكلير، بيير غاسلي وسيباستيان فيتيل ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

خرجت جميع السيارات للحلبة خلال الدقائق الأولى من القسم الأوّل على الإطارات اللّينة "سوفت"، في حين اعتمد فريق مكلارين استراتيجية مختلفة عبر تزويد لاندو نوريس ودانيال ريكاردو بالإطارات المتوسطة "ميديوم".

ولكنّ مكلارين غيّرت من هذه الاستراتيجية واتبع الفريق خيار إطارات الفرق الأخرى في ظلّ تحسن التماسك على الحلبة.

وفي النهاية تمكّن بوتاس من تصدّر الحصة بزمن بلغ دقيقة واحدة و18.722 ثانية، أمام لاندو نوريس ولويس هاميلتون.

ولكن المفاجأة تمثّلت بخروج دانيال ريكاردو من القسم وإخفاقه في التأهّل إلى القسم الثاني، إذ احتلّ المركز الـ 16، حيث سينطلق أمام سائق أستون مارتن لانس سترول الذي لم يكن راضيًا بدوره عن أدائه.

نيكولا لاتيفي حلّ في المركز الـ 18، فيما تذيّل فريق هاس الترتيب مع ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين.

القسم الثاني

خرج معظم السائقين على الإطارات المتوسطة "ميديوم" مع انطلاق القسم الثاني ولم يكن ذلك مستغربًا كون هذه الإطارات ستكون المفضلة لاستخدامها خلال بداية السباق. ولكن ستة سائقين قرروا استخدام استراتيجية مغايرة واعتماد الإطارات اللّينة: فيتيل. نوريس. أوكون. غاسلي. ألونسو وتسونودا قبل أن يتبعهم لوكلير في وقتٍ لاحق.

واستطاع هاميلتون في النهاية إحراز أسرع زمن في هذا القسم والبالغ دقيقة واحدة و17.968 ثانية متقدمًا على زميله بالفريق فالتيري بوتاس.

ولم يتمكّن جورج راسل من التأهّل إلى القسم الثالث حيث سينطلق من المركز الـ 11 أمام أنطونيو جيوفينازي وفرناندو ألونسو. تسونودا حلّ في المركز الـ 14 متقدمًا على كيمي رايكونن.

شبكة الانطلاق:

المركز # السائق التوقيت الفارق
1 77 Finland فالتيري بوتاس 1:18.348  
2 44 United Kingdom لويس هاميلتون 1:18.355 0.007
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن 1:18.746 0.398
4 11 Mexico سيرجيو بيريز 1:18.890 0.542
5 55 Spain كارلوس ساينز الإبن 1:19.039 0.691
6 31 France إستيبان أوكون 1:19.042 0.694
7 4 United Kingdom لاندو نوريس 1:19.116 0.768
8 16 Monaco شارل لوكلير 1:19.306 0.958
9 10 France بيير غاسلي 1:19.475 1.127
10 5 Germany سيباستيان فيتيل 1:19.659 1.311
11 63 United Kingdom جورج راسل 1:19.109 0.761
12 99 Italy أنطونيو جيوفينازي 1:19.216 0.868
13 14 Spain فرناندو ألونسو 1:19.456 1.108
14 22 Japan يوكي تسونودا 1:19.463 1.115
15 7 Finland كيمي رايكونن 1:19.812 1.464
16 3 Australia دانيال ريكاردو 1:19.839 1.491
17 18 Canada لانس سترول 1:19.913 1.565
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي 1:20.285 1.937
19 47 Germany ميك شوماخر 1:20.452 2.104
20 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين 1:20.912 2.564
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