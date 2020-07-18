هاميلتون ينطلق أوّلاً للمرّة الـ 90 في مسيرته في جائزة المجر الكبرى

كسر سائق مرسيدس الرقم القياسي علىى حلبة هنغارورينغ خلال التجارب التأهيلية من خلال تسجيله لأسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و13.447 ثانية، وبذلك يُعادل البريطاني الرقم المُسجّل باسم مايكل شوماخر كأكثر السائقين انطلاقًا من المركز الأوّل في جائزة المجر الكبرى (7 مرّات).

وتغلّب هاميلتون بفارق عشر من الثانية على زميله الفنلندي فالتيري بوتاس، بينما سجّل فريق ريسينغ بوينت مفاجأةً بتواجد سائقَيه على الصفّ الثاني على شبكة الانطلاق، بحيث سينطلق لانس سترول من المركز الثالث أمام زميله بالفريق سيرجيو بيريز.

فريق فيراري حقّق تقدمًا ملحوظًا في المجر عبر حجز سيباستيان فيتيل المركز الخامس على شبكة الانطلاق أمام زميله شارل لوكلير، بينما جاء ماكس فيرشتابن في المركز السابع.

فريق مكلارين احتلّ المركزين الثامن والتاسع على الترتيب مع سائقَيه لاندو نوريس وكارلوس ساينز، فيما أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

تصدّر ثنائي مرسيدس هاميلتون وبوتاس القسم الأوّل منذ الدقائق الأولى، حيث تهاوت الأزمنة بسرعة إذ تمكّن جورج راسل من وضع سيارة ويليامز بالمركز الثالث لبعض الوقت. هذا الأمر أدّى إلى خروج معظم السيارات إلى الحلبة في آخر دقيقتَين من أجل تحسين الأزمنة المُسجّلة – بخلاف فريق ريسينغ بوينت الذي بقيّ في منطقة الصيانة بما أنّ سائقَيه كانا يحتلان الصدارة.

أليكسندر ألبون تواجد في منطقة الخطر لبعض الوقت إذ لم يكن سعيدًا للغاية داخل سيارته حيث قال "لا نملك التماسك الجيد على المنعطفات البطيئة. كان من الصعب للغاية التحكّم بالسيارة بين المنعطفين الأوّل والثاني".

ولم يتمكّن كيفن ماغنوسن من التأهّل حيث سيبدأ سباقه من المركز الـ 16 أمام دانييل كفيات وزميله في هاس رومان غروجان. أمّا فريق ألفا روميو فكان الأبطأ من جديد بحلول سائقَيه أنطونيو جيوفينازي وكيمي رايكونن في المركزين الأخيرين.

وبالتالي للجول الثالثة على التوالي، فريق ألفا روميو يظهر كأبطأ الفرق خلال التجارب التأهيلية.

القسم الثاني

دخلت سيارات مرسيدس، ريسينغ بوينت ورينو على الإطارات المتوسطة "ميديوم" إذ تمكّن هاميلتون من كسر الزمن القياسي للحلبة بتسجيله لدقيقة واحدة و14.261 ثانية.

وعلى الرغم من دخول السيارات وخروجها من جديد على الإطارات اللّينة "سوفت"، بقيّ فريق ريسينغ بوينت على إطارات "ميديوم" حيث تواجد سترول وبيريز في المركزين السابع والتاسع على التوالي، إلّا أنّ فشل السائقين الآخرين في تحسين أزمنتهم سمح للفريق بالتأهّل مع كلتا السيارتَين.

فريق رينو أخفق في التأهّل إلى القسم الثالث حيث سينطلق ريكاردو من المركز الـ 11 متقدمًا على سائق ويليامز جورج راسل الذي جذب الأنظار إليه بتأديته الجيدة، بينما سيبدأ ألبون سباقه من المركز الـ 13. وبدا سائق ريد بُل غاضبًا من فريقه إذ قال "أنا آسف يا رفاق، ولكني قلت لكم، طلبت منكم، لا تخرجوني إلى الحلبة في الزحام".

ترتيب شبكة الانطلاق