تقديم: كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد

ينصبّ كلّ التركيز على موسم 2023 وما يُخبئه من معارك حامية بين الفرق والسائقين.

وبعد واحدة من أكبر المراجعات على صعيد القوانين التقنيّة في الفورمولا واحد العام الماضي، ستحظى الفرق ببعض الاستقرار هذا الموسم، لكنّ ذلك لم يمنع الفرق من إجراء تغييرات في جوانب أخرى تحضيرًا للموسم الجديد.

وستدخل جميع انتقالات السائقين حيّز التنفيذ، بينما ستتوسّع روزنامة البطولة أكثر بعد تأثيرات فيروس كورونا في الأعوام الماضية.

وإليكم كلّ ما نعرفه عن موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد حتّى الآن.

تشكيلة سائقي الفورمولا واحد لموسم 2023

الفريق السائق 1

السائق 2 ريد بُل ريسينغ ماكس فيرشتابن سيرجيو بيريز فيراري شارل لوكلير كارلوس ساينز مرسيدس لويس هاميلتون جورج راسل ألبين إستيبان أوكون بيير غاسلي مكلارين لاندو نوريس أوسكار بياستري ألفا روميو فالتيري بوتاس جو غوانيو أستون مارتن ريسينغ لانس سترول فرناندو ألونسو هاس كيفن ماغنوسن نيكو هلكنبرغ ألفا تاوري يوكي تسونودا نيك دي فريز ويليامز أليكسندر ألبون لوغان سارجنت

ستُبقي ريد بُل بطلة العالم على تشكيلتها ثابتة للموسم الثالث على التوالي عبر الثنائيّ ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز، كما أنّ تشكيلتي فيراري مرسيدس ستبقيان على حالهما.

لكن في حين أنّ الفرق الثلاثة الكبرى بقيت ثابتة، فإنّ هناك الكثير من التغييرات طرأت على الفرق الأخرى.

إذ على إثر اعتزال سيباستيان فيتيل في نهاية الموسم المنقضي، أقدم فرناندو ألونسو على انتقالٍ مفاجئ إلى أستون مارتن لينضمّ إلى لانس سترول تاركًا مقعدًا شاغرًا في صفوف ألبين.

وبعد الجدل الكبير المتعلّق بعقد أوسكار بياستري، توجّه الأسترالي إلى مكلارين لتعويض المغادر دانيال ريكاردو، في حين اختارت ألبين استقدام بيير غاسلي من ألفا تاوري.

نتيجة لذلك تعاقدت ألفا تاوري مع نيك دي فريز بطل الفورمولا إي والسائق الاحتياطي السابق فريق مرسيدس، حيث سيحصل على مقعدٍ رسمي بعد أن لفت الأنظار إثر تعويضه لأليكسندر ألبون في صفوف ويليامز خلال جائزة إيطاليا الكبرى 2022.

وفي حين أبقت ويليامز على ألبون، فإنّها اختارت تعويض نيكولاس لاتيفي بالناشئ لوغان سارجنت. وبالنسبة لفريق هاس فقد قام باستقدام نيكو هلكنبرغ ليحلّ مكان ميك شوماخر، الذي أصبح الآن سائقًا احتياطيًا لمرسيدس.

في الأثناء أبقت ألفا روميو على تشكيلتها المكوّنة من فالتيري بوتاس وجو غوانيو.

مواعيد إطلاق 2023

مع اعتماد فترة تجارب شتويّة وحيدة قبل موسم 2023 بين 23 و25 فبراير، فإنّ لدى الفرق هدفًا واضحًا لتجهيز سياراتها الجديدة.

وإليكم قائمة مواعيد إطلاق الفرق الجديدة للموسم:

الفريق مواعيد الإطلاق هاس 31 يناير (كسوة) ريد بُل 3 فبراير ويليامز 6 فبراير (كسوة) ألفا روميو 7 فبراير ألفا تاوري 11 فبراير (كسوة) أستون مارتن 13 فبراير مكلارين 13 فبراير فيراري 14 فبراير مرسيدس 15 فبراير ألبين 16 فبراير

روزنامة 2023:

الموعد السباق الحلبة 5 مارس جائزة البحرين الكبرى الصخير 19 مارس جائزة السعوديّة الكبرى جدّة 2 أبريل جائزة أستراليا الكبرى ملبورن 30 أبريل جائزة أذربيجان الكبرى باكو 7 مايو جائزة ميامي الكبرى ميامي 21 مايو جائزة إيميليا رومانيا الكبرى إيمولا 28 مايو جائزة موناكو الكبرى موناكو 4 يونيو جائزة إسبانيا الكبرى برشلونة 18 يونيو جائزة كندا الكبرى مونتريال 2 يوليو جائزة النمسا الكبرى ريد بُل رينغ 9 يوليو جائزة بريطانيا الكبرى سيلفرستون 23 يوليو جائزة المجر الكبرى هنغارورينغ 30 يوليو جائزة بلجيكا الكبرى سبا-فرانكورشان 27 أغسطس جائزة هولندا الكبرى زاندفورت 3 سبتمبر جائزة إيطاليا الكبرى مونزا 17 سبتمبر جائزة سنغافورة الكبرى سنغافورة 24 سبتمبر جائزة اليابان الكبرى سوزوكا 8 أكتوبر جائزة قطر الكبرى لوسيل 22 أكتوبر جائزة الولايات المتّحدة الكبرى حلبة الأمريكيّتين 29 أكتوبر جائزة المكسيك الكبرى مكسيكو سيتي 5 نوفمبر جائزة البرازيل الكبرى إنترلاغوس 18 نوفمبر جائزة لاس فيغاس الكبرى لاس فيغاس 26 نوفمبر جائزة أبوظبي الكبرى مرسى ياس

ستخوض البطولة أطول مواسمها على الإطلاق في 2023 عبر 23 سباقًا هذا الموسم، وكان المفترض أن يعرف هذا الموسم خوض 24 جولة قبل إلغاء جائزة الصين الكبرى بسبب قيود كورونا المستمرّة هناك.

وستعود جائزة قطر الكبرى بعد غيابها العام الماضي لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، إلى جانب انضمام جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وفي حين أنّ الفورمولا واحد تسابقت في لاس فيغاس سابقًا مطلع الثمانينات، فإنّ الحلبة الجديدة ستعرف تسابق السيارات حول أبرز معالم المدينة.

كما سيعرف الموسم الجديد اعتماد ستّة سباقات قصيرة بدل ثلاثة في الموسمين الماضيين.

متى ستُقام التجارب الشتويّة؟

ستُقام التجارب الشتويّة بين 23 و25 فبراير على حلبة البحرين الدوليّة. وستكون تلك الفرصة الأولى لرؤية السائقين والسيارات الجديدة على الحلبة.

ومن المنتظر أن تتّبع الأيّام الثلاثة ذات الصيغة الاعتياديّة لأيّام التجارب عبر حصّة صباحيّة ممتدّة لـ 4 ساعات تليها ساعة استراحة للغداء قبل استئناف اليوم بحصّة أخرى من 4 ساعات.

ويُسمح لكلّ فريق بالمشاركة بسيارة واحدة، وسيُشارك السائقون الـ 20 مع أيّ سائقي تجارب.

سيارات الفورمولا واحد 2023: الإحصائيات، التصاميم والسرعة

تمّ اعتماد القوانين الانسيابيّة الجديدة للاعتماد على المؤثّرات الأرضيّة بدءًا من 2022 بغرض الحدّ من التعويل السابق على الأجنحة لتوليد الارتكازيّة، وهو ما كان يعني مواجهة السيارات التي في الخلف للكثير من الهواء المتّسخ ما يُصعّب التسابق المتقارب.

كما تمّ الانتقال إلى إطارات الـ 18 إنشًا في 2022، إلى جانب اعتماد جنيّحات حول الإطارات الأماميّة.

وبالنظر إلى أنّ التأثيرات الانسيابيّة كانت متوقّعة أن تكون أقلّ، فقد تمّ الإبقاء على نظام "دي آر اس"، لتعويض تقلّص عامل السحب على الخطوط المستقيمة.

وبالرغم من التغييرات فقد كانت السيارات أبطأ بمعدّل ثانية فقط من سيارات 2021. وبالرغم من أنّ سيارات 2022 عانت أكثر بالمقارنة مع سابقاتها، فإنّ وتيرتها في المنعطفات عالية السرعة عالجت معظم الفارق.

لكنّ الفرق عانت من ظاهرة غير متوقّعة متمثّلة في الارتدادات، وهي ظاهرة تموّج السيارة بشكلٍ عموديّ أثناء تسارعها على الخطوط المستقيمة. وتسبّب ذلك في ضعفٍ في الرؤية لدى بعض السائقين.

لذا تدخّلت "فيا" لاعتماد تغييرات لموسم 2022 وأخرى لموسم 2023 لتخفيف ذلك، وذلك بدءًا من مقياس التموّجات الانسيابيّة لضمان الحدّ من حريّة الفرق على صعيد التموّجات ضمن إعداداتها على حساب السلامة.

ولموسم 2023 فقد تمّ اعتماد تغييرات على الأرضيّة لضمان السيطرة على أيّة ارتدادات مفرطة.