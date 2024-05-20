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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

تقدّم السعي لإقامة جائزة كبرى في تايلاند مع زيارة رئيس الوزراء إلى إيمولا

أحرز سعي تايلاند لاحتضان سباق فورمولا 1 خطوة إلى الأمام مع حضور رئيس وزرائها سريتا تافيسين في إيمولا لخوض محادثات حيال تلك الفكرة.

سريتا تافيسين، رئيس وزراء تايلاند وستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

كجزء من زيارته الرسمية إلى إيطاليا، كان تافيسين حاضرًا في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى لخوض محادثات مع ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، إلى جانب اللقاء مع حاملي الحقوق التجارية الآخرين.

هذا ويتم دعم مشروع جائزة تايلاند الكبرى من قبل الحكومة، لكن من المعلوم بأن تافيسين قد تحدث كذلك مع ريد بُل حيال اهتمام محتمل بالانضمام لذلك السعي.

ويستهدف تافيسين صفقة من شأنها إقامة سباق شوارع في بانكوك، آملًا في أن يكون حاضرًا على روزنامة البطولة في 2027 أو 2028.

وعبر قنواته على وسائل التواصل الاجتماعي عقب زيارته، كتب تافيسين مؤكدًا على ثقته بأن جائزة كبرى ستساهم في منح تايلاند انتشارًا عالميًا.

فقال: "بالاتساق مع سعي الحكومة التايلاندية لجلب سباقات الفورمولا 1 إلى تايلاند في المستقبل القريب، فقد قمت بزياردة حلبة أوتودرومو إنزو إي دينو فيراري وخضت محادثات مع المدراء التنفيذيين لمجموعة الفورمولا 1".

وأضاف: "وذلك يتماشى مع سياستنا لوضع تايلاند على الخارطة العالمية للأحداث والأنشطة الدولية".

 

يُشار إلى أن سعي تايلاند لاستضافة سباق فورمولا 1 يتسق مع التركيز الواضح من البطولة الآن لتأسيس قاعدة أكبر لسباقات الجائزى الكبرى في آسيا.

كما يُعتقد بأن دومينيكالي متحمس لفكرة إقامة سباق في بانكوك، وذلك بعد زياته لتايلاند في أبريل الماضي وخوضه محادثات مع تافيسين.

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