تقدم أستون مارتن ومكلارين يمنح مرسيدس مزيداً من الأمل لسيارتها لموسم 2024

عانت مرسيدس من موسم متقلب، حيث لم تتبلور آمالها في تحقيق أداء تنافسي مع السيارة الحالية، ولم تتمكن من منافسة ريد بُل التي هيمنت بالمطلق على كامل مجريات 2023 حتى الآن.

وأدركت السهام الفضية مبكراً منذ بداية الموسم ضرورة تغيير المبدأ التصميمي للسيارة، وهذا ما قامت به بالفعل عبر التخلي عن تصميم "الجانب صفر" إضافة لمزيد من التحديثات الانسيابية.

ويرى الفريق أن التعديلات الجوهرية لسيارة 2024 ستؤتي ثمارها، وستسمح أخيراً لكل من لويس هاميلتون وجورج راسل بمنافسة ريد بُل.

وهذه مهمة ليست باليسيرة نظراً لما تمتلكه ريد بُل من قوّة حالياً، إضافة لانتقالها مبكراً للتركيز على سيارة الموسم المقبل.

وأظهر التاريخ بالفعل أن الفرق التي تسيطر بشكل كبير مع بداية كل حقبة، فإنها تستمر بذلك لمواسم عدّة، وقد لا تتغير سيطرتها حتى الدخول في حقبة جديدة.

وبما أن القوانين ستبقى على حالها لموسم 2024، فإن اللحاق بفريق ريد بُل مسألة عسيرة حقاً.

لكن توتو وولف مدير فريق مرسيدس يرى بأن الجيل الحالي من السيارات أظهر إمكانية التحسّن الكبير ضمن فترة زمنية قصيرة.

حيث ضرب فريق أستون مارتن كمثال، وكذلك مكلارين، على إمكانية تحقيق قفزة كبيرة في الأداء، وبالتالي إمكانية منافسة ريد بُل في الموسم المقبل.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول توقعاته للفارق خلف فريق الصدارة في الموسم المقبل: "أعتقد أننا بحاجة لقفزة كتلك التي حققتها مكلارين وأستون مارتن".

وأكمل: "القفزة تلك لم تكن عُشري ثانية فقط، بل خمسة أعشار الثانية، وحينها ستعود لمنافسات الصدارة. لذا نعم، أعتقد أنه أمر ممكن".

من جهة أخرى، أكد وولف أنّ مرسيدس أدخلت تعديلات كثيرة على سيارتها الجديدة، لكنه اعترف بأن السهام الفضية لا تمتلك جميع الأجوبة الضرورية، وما زالت تبحث عن أفضل سبل التطوير.

فقال: "أعتقد أنّ أمامنا عدة طرق. يا ليتنا نعلم أيّ منها هو الأسهل. لكن السيارة ما زالت غير قابلة للتوقع وتفتقر للتماسك، بالتالي هناك الكثير من الأمور التي يجب حلها".

وأضاف: "هناك اعتقاد خاطئ في الفورمولا واحد بوجود رصاصة سحرية تحلّ كل شيء".

واختتم: "لكننا بحاجة لجمع المكونات الصحيحة معاً والعمل سوية على السيارة. وليس هناك ناحية واحدة تحلّ كل شيء".