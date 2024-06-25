تقارير: هاس يتجه لتأكيد هوية أحد سائقيه لموسم 2025

أشار تقرير من RacingNews365، إلى أن العلامة الأمريكية تتجه لتأكيد ضم أوليفر بيرمان ضمن تشكيلتها للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك على هامش جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع المقبل.

ورغم أن البريطاني الناشئ ما زال صغيراً في السنّ بعمر 19 عاماً، لكن أخبار ضمه ليست مفاجئة حيث قدم تأدية قوية للغاية حين حلّ بديلاً عن كارلوس ساينز مع فيراري حين أصيب الإسباني بالتهاب الزائدة الدودية في جولة السعودية.

وكاد بيرمان أن يتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى في التصفيات، وخلال السباق نجح بتحقيق المركز السابع.

وشارك كذلك في التجارب الحرة الأولى في إيمولا وإسبانيا، وسيقود السيارة في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون أيضاً.