تقارير: هاس يتجه لتأكيد هوية أحد سائقيه لموسم 2025
أشارت تقارير إلى أن فريق هاس سيؤكد قبل جولة بريطانيا هوية السائق الذي سيقود بديلاً عن نيكو هلكنبرغ، الذي سينتقل إلى ساوبر بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد.
أوليفير بيرمان، هاس
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
أشار تقرير من RacingNews365، إلى أن العلامة الأمريكية تتجه لتأكيد ضم أوليفر بيرمان ضمن تشكيلتها للموسم المقبل.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن ذلك على هامش جائزة بريطانيا الكبرى الأسبوع المقبل.
ورغم أن البريطاني الناشئ ما زال صغيراً في السنّ بعمر 19 عاماً، لكن أخبار ضمه ليست مفاجئة حيث قدم تأدية قوية للغاية حين حلّ بديلاً عن كارلوس ساينز مع فيراري حين أصيب الإسباني بالتهاب الزائدة الدودية في جولة السعودية.
وكاد بيرمان أن يتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى في التصفيات، وخلال السباق نجح بتحقيق المركز السابع.
وشارك كذلك في التجارب الحرة الأولى في إيمولا وإسبانيا، وسيقود السيارة في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون أيضاً.
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