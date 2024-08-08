تقارير: مرسيدس اختارت السائق البديل عن هاميلتون

يبدو أن السهام الفضية قد قررت بالفعل أن الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي زميل مناسب لـ راسل ضمن صفوفها، وذلك بديلاً عن هاميلتون، وفقاً للصحفية الإيطالية "Autosprint".

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن ذلك قبيل جائزة إيطاليا الكبرى.

وكان السائق اليافع الإيطالي قد ترقى للقيادة في الفورمولا 2 دون المرور بالفورمولا 3 كما امتلك بالفعل النقاط اللازمة للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" التي تؤهله المشاركة في الفورمولا واحد.

وعملت مرسيدس بشكل كبير لتجهيز أنتونيللي، وذلك عبر سلسلة من التجارب والاختبارات المتواصلة.

ويبدو أن بيانات أنتونيللي قد أقنعت مرسيدس، خاصة مع ثبات تأديته في الفورمولا 2 ما أزال أية شكوك حيال جهوزيته.

وهذا يعني أن حلم توتو وولف مدير فريق مرسيدس بضم ماكس فيرستابن إلى السهام الفضية قد انتهى، على الأقل لموسم 2025.