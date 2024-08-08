تقارير: مرسيدس اختارت السائق البديل عن هاميلتون
أشارت تقارير إلى أن مرسيدس حسمت قرارها فيما يتعلق بهوية السائق الذي سيقود بديلاً عن لويس هاميلتون إلى جانب جورج راسل بدءاً من موسم 2025 المقبل.
يبدو أن السهام الفضية قد قررت بالفعل أن الناشئ أندريا كيمي أنتونيللي زميل مناسب لـ راسل ضمن صفوفها، وذلك بديلاً عن هاميلتون، وفقاً للصحفية الإيطالية "Autosprint".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن ذلك قبيل جائزة إيطاليا الكبرى.
وكان السائق اليافع الإيطالي قد ترقى للقيادة في الفورمولا 2 دون المرور بالفورمولا 3 كما امتلك بالفعل النقاط اللازمة للحصول على رخصة القيادة الخاصة "سوبر لايسنس" التي تؤهله المشاركة في الفورمولا واحد.
وعملت مرسيدس بشكل كبير لتجهيز أنتونيللي، وذلك عبر سلسلة من التجارب والاختبارات المتواصلة.
ويبدو أن بيانات أنتونيللي قد أقنعت مرسيدس، خاصة مع ثبات تأديته في الفورمولا 2 ما أزال أية شكوك حيال جهوزيته.
وهذا يعني أن حلم توتو وولف مدير فريق مرسيدس بضم ماكس فيرستابن إلى السهام الفضية قد انتهى، على الأقل لموسم 2025.
اندريا كيمي أنطونيللي، مرسيدس
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