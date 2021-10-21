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تقارير محلية تُشير إلى سعي سيدني لاستضافة سباق الفورمولا واحد

أشارت تقارير محلية إلى سعي جديد من سيدني لاستضافة جائزة أستراليا الكبرى بدلًا عن ملبورن.

تقارير محلية تُشير إلى سعي سيدني لاستضافة سباق الفورمولا واحد

أوردت تقارير من الأخبار المحلية لشبكة "سيفين" التلفزية أنّ حكومة جنوب وايلز الجديدة تقيّم حاليًا التقدم بعرض لتكون المدينة المستضيفة لجائزة أستراليا الكبرى في الفورمولا واحد.

ويُعتقد بأنّ ذلك العرض يرتكز على إقامة حلبة شوارع شبيهة بموناكو تمتد بطول ميناء سيدني الشهير.

ووفق أحد التقارير، فإنّ "محادثات حساسة على مستوى عالى قائمة الآن" حول عرض لاستضافة جائزة أستراليا الكبرى، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لضخّ عشرات الملايين من الدولارات لإقامة أحداث كبيرة من أجل تسريع حالة التعافي من تبعات جائحة كورونا.

وبدأت سيدني - أكبر مدن أستراليا - لتوّها الخروج من أشهرٍ من الإغلاق بفضل عملية التطعيم المتوسعة، إذ يبدو بأنّ وزير الاستثمار في حكومة وايلز الجديدة يقود ذلك السعي في الوقت الحالي.

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وجاء في التقرير أنّ مسؤولين أكّدوا أن هنالك محادثات قائمة، ولكن لن يتم الإفصاح عن أيّة تفاصيل حتى يتم الإنتهاء من تقييم جدوى إقامة حلبة شوارع في المدينة.

هذا وتعدّ حلبة سيدني موتورسبورت بارك الدائمة في غرب المدينة خيارًا كذلك لجائزة سيدني الكبرى، لكنّ إنشاء "نسخة أسترالية من سباق موناكو الشهير" هو الخيار المفضّل في الوقت الحالي.

يُشار إلى أنّ أبكر وقت من الممكن أن تستضيف فيه سيدني جائزة أستراليا الكبرى هو 2026، حيث تحمل شركة جائزة أستراليا الكبرى في مبلورن حاليًا عقدًا يستمر حتى 2025.

وتلك ليست المرة الأولى التي تُبدي فيها سيدني رغبتها في استضافة الجائزة الكبرى، والتي تشكّل بدورها جزءًا هامًا من اعتزاز ملبورن بكونها عاصمة أستراليا الرياضية.

جديرٌ بالذكر أن ملبورن قد استضافت جائزة أستراليا الكبرى منذ العام 1996، عندما استحوذت على السباق من حكومة جنوب أستراليا.

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