وفقًا لشبكة "سكاي سبورتس فورمولا 1"، فإن ممثلي فيرستابن، وليس مكلارين، هم من بادروا بإجراء الاتصالات.

حيث قال مراسل "سكاي سبورتس نيوز" كريغ سلاتر يوم الإثنين: "علمت أن ذلك حدث بالفعل، وأن فريق عمل ماكس فيرستابن هو من بادر بفتح باب المحادثات".

وأكمل: "أول سؤال يتبادر إلى الذهن في هذه المرحلة هو: لماذا قد يرغب ماكس فيرستابن في الانتقال إلى مكلارين؟ صحيح أنهم لا يقدمون موسمًا رائعًا، لكن ماكس يعلم أنهم يملكون القدرة على تطوير سيارة قادرة على الفوز. ويمكنهم قلب الوضع بسرعة".

وأضاف: "إنه يعرف الطاقم التقني الذي يعمل لديهم. الفريق يُدار بصورة ممتازة بواسطة أندريا ستيلا وزاك براون، كما أنهم يملكون مهندسين على مستوى عالٍ جدًا. وفي الواقع، استقطبوا عددًا كبيرًا منهم من ريد بُل".

وتابع: "كما أنهم سيضمون جانبييرو لامبيازي، أحد أهم الشخصيات في مسيرة ماكس والمهندس المسؤول عن سباقاته، إلى صفوفهم اعتبارًا من عام 2028. وهذا يجعل مكلارين خيارًا أكثر جاذبية".

ووفقًا لسلاتر، فإن خيار مرسيدس لا يبدو بالقوة التي كان عليها في السابق.

حيث قال: "كما أنه لا توجد أي مقاعد شاغرة في مرسيدس في الوقت الحالي. كيمي أنتونيللي يتصدر بطولة العالم. وربما تفكر مرسيدس قائلة: ’هل أريد حقًا المخاطرة بتطور مسيرة أنتونيللي المبكرة من خلال ضمه إلى جانبه؟’".

وأردف: "كما قال جورج راسل أيضًا: ’سأكون مع مرسيدس بنسبة 100% في الموسم المقبل’. لذلك فهو يمتلك عقدًا قويًا. وربما لا يكون هناك مكان له في فيراري أيضًا. وبشكل واقعي، إلى أين يمكن لماكس أن يذهب؟ على الأرجح لا يوجد مكان آخر. ولهذا قد تكون مكلارين الخيار الأقوى".

ووفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الهولندية، شدد فريق إدارة فيرستابن على أن الخيار الأول للسائق هو البقاء مع ريد بُل.

ويمتد عقد فيرستابن مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2028. ومع ذلك، وبفضل بند يسمح له بفسخ العقد في اتفاقه الحالي، فقد ذُكر في بعض التقارير، أنه إذا أنهى النصف الأول من الموسم خارج أول مركزين في ترتيب بطولة السائقين بحلول العطلة الصيفية في أغسطس، فسيكون بإمكانه الانتقال إلى فريق آخر اعتبارًا من موسم 2027.

وتتمثل أكبر عقبة أمام انتقال فيرستابن إلى مكلارين في تشكيلة سائقي الفريق الحالية.

حيث يرتبط كل من بطل العالم الحالي لاندو نوريس وأوسكار بياستري بعقود طويلة الأمد مع الفريق الذي يتخذ من ووكينغ مقرًا له.

وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت مزاعم تشير إلى أن صفقة تبادل مباشرة بين السائقين قد تكون مطروحة، ينتقل بموجبها فيرستابن إلى مكلارين، بينما ينتقل بياستري إلى ريد بُل.

ويتولى إدارة أعمال بياستري السائق السابق في ريد بُل ،مارك ويبر. ونظرًا لعلاقاته القوية مع ريد بُل، يُعتقد أن السائق الأسترالي قد يكون عنصرًا رئيسيًا في أي صفقة محتملة.

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين الصورة من قبل: Kym Illman / Getty Images

ومع ذلك، ووفقًا للتقارير، فإن بياستري سعيد بوضعه الحالي في مكلارين، ولا ينوي مغادرة الفريق.

وعلّق سلاتر على الأمر قائلًا: "يعتقد البعض أن مقعدًا قد يصبح شاغرًا هنا لأن مدير أعمال أوسكار بياستري هو مارك ويبر، ولديه علاقات قوية مع ريد بُل. ولهذا يتم تداول فكرة تبادل السائقين".

وأضاف: "أما فيما يتعلق بذهنية أوسكار بياستري... فقد أخبرني مسؤولون كبار في مكلارين أنه سعيد داخل الفريق، ويعمل بجد كبير، ويهدف إلى الفوز ببطولة العالم مع مكلارين".

من جانبه، لم يستبعد الرئيس التنفيذي لمكلارين، زاك براون، بشكل قاطع إمكانية التعاقد مع فيرستابن عندما سُئل عن الأمر قبل جائزة النمسا الكبرى.

حيث قال براون في مقابلة مع "سكاي سبورتس فورمولا 1": "سأشعر بدهشة كبيرة إذا أراد لاندو أو أوسكار الانتقال إلى فريق آخر، لأن كليهما سعيد جدًا هنا".

وأكمل: "بالطبع لديهما عقدان، لكن إلى جانب ذلك، نحن سعداء بهما، وهما أيضًا سعيدان معنا".

واختتم: "لكن لنفترض أن أمرًا غير اعتيادي للغاية حدث، وأن أحدهما انزلق على قشرة موز أثناء خروجه من حوض الاستحمام... عندها، بالطبع، سيكون اختيارنا هو بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن".

Watch: اف1 في أسبوع | مراجعة سباق النمسا: فيرستابن فارس ريد بُل وفيراري تواجه الواقع